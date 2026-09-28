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ভারত স্পেস নির্ভর অর্থনীতির দিকে এগোচ্ছে, জানালেন Skyroot এর সহ-প্রতিষ্ঠাতার

Skyroot Aerospace-এর co-founder ও COO Naga Bharath Daka বলেন, ভবিষ্যতের economy ধীরে ধীরে স্পেস নির্ভর ইকোনোমির দিকে এগোচ্ছে।

SANGAM 2026 Skyroot
SANGAM 2026 -এর অনুষ্ঠান (ছবি - ETV Bharat/ Anubha Jain)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 8:16 PM IST

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বেঙ্গালুরু : ভারতের মহাকাশ গবেষণার পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে । একসময় মূলত ISRO-নির্ভর এই ক্ষেত্রে এখন বেসরকারি সংস্থা ও স্টার্টআপ-এর অংশগ্রহণ বাড়ছে। সরকারের স্পেস সেক্টরের পরিবর্তন এবং IN-SPACe-এর মাধ্যমে private participation-এর সুযোগ তৈরি হওয়ার পর দেশে 400-রও বেশি মহাকাশ সংস্থা কাজ করছে বলে জানানো হয়েছে।

IIT Madras Alumni Association-এর SANGAM 2026 সম্মেলনে স্পেস প্রযুক্তি বিষয়ক আলোচনায় এই পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন ISRO-এর Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC)-এর প্রাক্তন Director S Unnikrishnan Nair। তাঁর মতে, ভারতের global space economy-তে ভূমিকা বাড়াতে ISRO, সরকার, স্টার্টআপ এবং প্রতিষ্ঠিত সংস্থাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

Skyroot Aerospace-এর co-founder ও COO Naga Bharath Daka বলেন, ভবিষ্যতের economy ধীরে ধীরে স্পেস নির্ভর ইকোনোমির দিকে এগোচ্ছে। স্যাটেলাইট তৈরি এবং সেগুলি লঞ্চ-এর বাইরেও মহাকাশ নির্ভর ডাটা সেন্টার, উদ্ভাবনী, সৌর বিদ্যুৎ, অপটিক্যাল ফাইবার এবং specialised materials তৈরির মতো ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে।

মাসে 1-2টি লঞ্চ-এর লক্ষ্য

Vikram-1-এর সফল মিশন-এর পর Skyroot এখন নিয়মিত ও নির্ভরযোগ্যভাবে আরও বেশি rocket তৈরি এবং launch করার দিকে নজর দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্কাইরুটের কো-ফাউন্ডার। চলতি বছর শেষের আগেই পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি Vikram-2-তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে এবং আগামী বছরের শেষের দিকে তা প্রথম লঞ্চ করার লক্ষ্য রয়েছে।

আগামী দুই বছরের মধ্যে Skyroot মাসে এক থেকে দুটি লঞ্চ করার সক্ষমতা তৈরি করতে চায়। Daka-র মতে, লঞ্চ-এর জন্য কাস্টমার ডিমান্ড রয়েছে, এখন মূল চ্যালেঞ্জ হল দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে লঞ্চের সংখ্যা বাড়ানো।

নতুন Launch Facility এখনই নয়

বর্তমানে আলাদা লঞ্চ ফেসিলিটি তৈরির পরিকল্পনা নেই Skyroot-এর। Sriharikota-তে যে সুবিধা রয়েছে, তার পাশাপাশি তামিলনাড়ুর-র Thoothukudi জেলার Kulasekarapattinam-এ নতুন লঞ্চ প্যাড তৈরি হচ্ছে। এগুলি ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাতে যথেষ্ট হবে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

প্রস্তুতিকরণের ক্ষেত্রে বর্তমানে মাসে একটির বেশি রকেট তৈরির মতো প্রক্রিয়া ও capital equipment রয়েছে। পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন শক্তিশালী করতে আরও ভেন্ডর তৈরি করা হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজারেও নজর

Vikram-1-এর সাফল্যের পর দেশ-বিদেশের customers-এর আগ্রহ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন Daka। আন্তর্জাতিক customers-এর সঙ্গে একাধিক contract-ও করা হচ্ছে। Space launch business মূলত global market হওয়ায় বিভিন্ন দেশের satellite operator-দের কাছ থেকে সুযোগ তৈরি হচ্ছে বলে তাঁর বক্তব্য।

দীর্ঘমেয়াদে reusable launch vehicle নিয়েও কাজ করছে Skyroot। তবে আপাতত সংস্থার প্রধান লক্ষ্য Vikram series-এর বাণিজ্যিকিকরণ। এখনও পর্যন্ত প্রায় 116 million US dollar funding সংগ্রহ করেছে সংস্থাটি বলে জানিয়েছেন Daka।

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TAGGED:

SPACE ECONOMY IN INDIA
মহাকাশ গবেষণা
IIT MADRAS
SKYROOT AEROSPACE

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