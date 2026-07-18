উৎক্ষেপণ সফল Vikram-1 এর, দেশের প্রথম বেসরকারি সংস্থার রকেট পৌঁছবে মহাকাশে
লঞ্চ দেখতে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে কয়েক হাজার পড়ুয়া উপস্থিত ছিল ৷ পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷
Published : July 18, 2026 at 12:37 PM IST
শ্রীহরিকোটা : অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ হল Skyroot Aerospace-এর Vikram-1 ৷ শনিবার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে দুপুর 12 টা 6 মিনিটে মহাকাশের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷
প্রথমে সকাল সাড়ে 11টায় লঞ্চ হওয়ার কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে 36 মিনিট পিছিয়ে যায় ৷ স্কাইরুটের ফেসবুক পেজে এই মিশনের ধারাভাষ্যতে জানানো হয়, ওই অতিরিক্ত সময়ে ইঞ্জিনকে আরও ক্ষমতাশালী (Powering) করা হচ্ছিল ৷
লঞ্চ দেখতে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে কয়েক হাজার পড়ুয়া উপস্থিত ছিল ৷ পাশাপাশি সাধারণ মানুষ ও বিজ্ঞানীরাও উপস্থিত ছিলেন সেখানে ৷
Skyroot Aerospace-এর Vikram-1 এর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় অবশ্যই জানা দরকার-
- এটা সর্বপ্রথম ভারতের একটি বেসরকারি সংস্থার তৈরি করা রকেট ৷ ফলে এখন আর শুধুমাত্র সরকারি মহাকাশ গবেষণা সংস্থার উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে না ৷ বেসরকারি সংস্থাও সফলভাবে মহাকাশে রকেট পাঠাতে সক্ষম হয়েছে ৷
- বিক্রম 1 ভারতের প্রথম অর্বিটাল লঞ্চ যা সমগ্র কার্বন কম্পোজিট স্ট্রাকচারে তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ফলে চিরাচরিত রকেটের তুলনায় বিক্রম 1 আরও মজবুত ও ওজনে হাল্কা হবে ৷
- বিক্রম 1 এর অর্বিট্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট মডিউলে দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণ থ্রি-ডি 3D প্রিন্টেড লিক্যুইড ইঞ্জিন ৷ কোনও মহাকাশ অভিযানে এই ধরনের ইঞ্জিন সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হল ৷
- বিক্রম 1 এর প্রাথমিক স্টেজ দেশের সর্ববৃহৎ মনোলিথিক কার্বন কম্পোজিট রকেট স্টেজ ৷ যা এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে গুরুপূর্ণ পদক্ষেপ ৷
- রকেট স্টেজ ও পে-লোড ফায়ারিং স্টেজ আলাদা করতে অ্যাডভান্স পেনুমেটিক সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে ৷ স্কাইরুটের দাবি এই ধরনের প্রযুক্তি দেশে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হচ্ছে ৷
সংস্থার তরফে আরও জানানো হয়েছে মিশন আগমনের অধীনে বিক্রম 1-কে মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে ৷ যা ভূপৃষ্ঠ থেকে 450 কিলোমিটার লো-আর্থ অর্বিটে একাধিক পে-লোড প্রতিস্থাপন করতে সমর্থ হবে ৷
Vikram-1 Test Flight-1's journey from lift-off at the historic first launch pad in Sriharikota 🚀#Vikram1 #OpeningSpaceForAll #SkyrootAerospace pic.twitter.com/DNMOyrdLjF— Skyroot Aerospace (@SkyrootA) July 18, 2026
Skyroot Aerospace-এর তরফে এক্স হ্যান্ডলে (অতীতের টুইটার) একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে বিক্রম 1 এর যাত্রাপথের একটি গ্রাফিক্স চিত্রের আকারে তুলে ধরা হয়েছে ৷
পুরো বিষয়টি নিয়ে একটি পোস্ট করেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি লিখেছেন, ঐতিহাসিক নতুন নেতৃত্ব (Historic New Frontier) ৷ এরসঙ্গে রকেটের বেশ কয়েকটি ছবিও পোস্ট করেছেন তিনি ৷
A historic new frontier for India’s space journey!— Narendra Modi (@narendramodi) July 18, 2026
At 11:30 AM today, Skyroot Aerospace will undertake the maiden orbital launch of Vikram-1, India’s first privately developed launch vehicle.
This four-stage rocket is designed to provide rapid and on-demand launch services.… pic.twitter.com/1qFVTwNOuZ