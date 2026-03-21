ভারতে লঞ্চ করল Skoda Kushaq Facelift, দাম কত ?
Published : March 21, 2026 at 7:59 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে কুশক (Kushaq) লঞ্চ করল স্কোডা (Skoda) ৷ যার বেস ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 10.69 লাখ টাকা ৷ এবং টপ ভ্যারিয়েন্টের এক্স শো-রুম প্রাইস 18.99 লাখ টাকা ৷ 2021 সালে এই গাড়িটি লঞ্চ করার পর আর কোনও আপডেটেড ভার্সন লঞ্চ করা হয়নি ৷ তারপর 2026 সালে লঞ্চ করা হল এই গাড়িটির লেটেস্ট মডেল ৷ Renault Duster, Hyundai Creta, Maruti Suzuki Victoris, Kia Seltos এবং আরও কয়েকটি গাড়ির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে Skoda Kushaq ৷
নতুন এই মডেলে বেশ কিছু আপডেট দেওয়া হয়েছে ৷ প্রধানত ডিজাইনে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ গ্রিল এবং হেডলাইট এর অংশরে ডিজাইন স্কোডা কোডিয়াক এর মতোই করা হয়েছে ৷ পুরনো ভার্সনের তুলনায় এই দুটি অংশ আরও স্লিক ডিজাইনের করা হয়েছে ৷ এই SUV গাড়িটি 17 ইঞ্চির হুইল বেস দেওয়া হয়েছে ৷ এবং রুফ রেলস রয়েছে ৷ যা সর্বাধিক 5র কেজি পর্যন্ত পণ্যসামগ্রী বহন করতে পারবে ৷ রিয়ার এন্ডে কানেক্টেড টেল ল্যাম্প দেওয়া হয়েছে ৷
Skoda Kushaq Facelift: Price List
|New Kushaq Price (Ex-Showroom)
|1.0 TSI MT
|1.0 TSI AT
|1.5 TSI DSG
|Classic+
|Rs 10,69,000
|Rs 12,69,000
|--
|Signature
|Rs 14,59,000
|Rs 15,59,000
|--
|Sportline
|Rs 14,74,000
|Rs 15,74,000
|--
|Prestige
|Rs 16,79,000
|Rs 17,59,000
|Rs 18,79,000
|Monte Carlo
|--
|Rs 17,89,000
|Rs 18,99,000
Skoda Kushaq Facelift: Interior
স্কোডা কুশকের মতোই ইন্টেরিওর ডিজাইন করা হয়েছে ৷ টু-স্পোক স্টিয়ারিং হুইল রয়েছে ৷ থাকছে অ্যাম্বিয়ান্ট লাইট ৷ 10.1 ইঞ্চির টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম রয়েছে ৷ এবং ড্রাইভার সাইডে রয়েছে 10.25 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ডিসপ্লে ৷
Skoda Kushaq Facelift: Features
পুরনো মডেলের তুলনায় বেশ কিছু উন্নতমানের ডিজাইন দেওয়া হয়েছে নতুন এই মডেলে ৷ যেখানে রয়েছে একটি প্যানোরমিক সানরুফ, রিয়ার সিটে ম্যাসাজের সুবিধা, পাওয়ার অ্যাডজাস্টেবল এবং ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট এবং একটি ওয়ারলেস চার্জিং পয়েন্ট ৷ এরসঙ্গে অটোমেটিক ক্লাইমেট কন্ট্রোলও দেওয়া হয়েছে ৷
Skoda Kushaq Facelift: Safety
সুরাক্ষা নিয়ে কোনও কার্পণ্য করেনি স্কোডা ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে, ছ'টি এয়ারব্যাগ, একটি রিয়ার পার্কিং ক্যামেরা, রিয়ার এবং ফ্রন্ট পার্কিং সেন্সর, 360 ডিগ্রি ক্যামেরা ৷
Skoda Kushaq Facelift: Engine
1.0 লিটারের টার্বো পেট্রল ইঞ্জিনে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যা 115 hp উৎপাদন করে এছাড়াও 1.5 লিটারের টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি 150hp জেনারেট করে ৷ 7 স্পিড DCT, 6 স্পিড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷