SIR in West Bengal : প্রকাশিত হল সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট, অনলাইনে কীভাবে দেখবেন সেই তালিকা ? Step by Step গাইড
Published : March 24, 2026 at 1:41 PM IST
কলকাতা, 24 মার্চ : সোমবার রাত 12 টার কিছু আগে প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় দফার ভোটার তালিকা বা সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট ৷ ইতিমধ্যে বুথে বুথে সেই তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু এর পাশাপাশি অনলাইনেও দেখা যাচ্ছে সেই লিস্ট ৷ যে কেউ অনলাইনে দেখে নিতে পারেন তালিকা ৷ কীভাবে দেখবেন ? এই প্রতিবেদনে ধাপে ধাপে জানানো হল সেই তথ্য ৷
ইলেকশন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছিল সোমবার পর্যন্ত যত বিবেচনাধীন ভোটারের তথ্য নিস্পত্তি হবে তার তালিকা প্রকাশ করা হবে ৷ অনলাইনে ইতিমধ্যে সেই তালিকা আপলোড করা হয়েছে ৷ আপনি অনলাইনে সেই তালিকা দেখতে পারেন ৷
নিজের নাম ভোটার তালিকায় রয়েছে কিনা তা দেখার জন্য অনলাইনে দুটি পদ্ধতি রয়েছে ৷ প্রথমত, নিজের নাম আলাদা ভাবে দেখতে পারেন ভোটার তালিকায় ৷ অথবা বুথ ভিত্তিক PDF ডাউনলোড করতে পারেন ৷
নিজের নাম কীভাবে দেখবেন ?
নিজের বা পরিবারের সদস্যদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় রয়েছে কিনা তা জানার জন্য https://www.eci.gov.in ওয়েবসাইটে যেতে হবে ৷ অথবা এই লিঙ্কে (Link) ক্লিক করুন ৷
Step by Step Guide
- প্রথমে https://www.eci.gov.in ওয়েবপেজ ওপেন করুন ৷
- সেখানে ভোটার সার্ভিসেস-এ ক্লিক করুন ৷
- পেজটি ওপেন হলে সেখানে Search Your Name in Voter List অপশন দেখা যাবে ৷
- ওই অপশনে ক্লিক করতে হবে ৷
- সেখানে তিনটি অপশন থাকবে ৷ 1) Search by Epic 2) Search by Detail এবং 3) Search By Mobile
আপনি পছন্দমতো অপশন বেছে নিয়ে সঠিক তথ্য প্রদাণ করে দেখে নিতে পারেন আপনার নাম রয়েছে কিনা ৷
অন্যদিকে বুথ ভিত্তিক আপনি PDF ডাউনলোড করে নিতে পারেন ৷ এবং দেখতে পারেন সেখানে আপনার নাম রয়েছে কিনা ৷ কীভাবে ডাউনলোড করবেন PDF ?
- প্রথমে https://www.eci.gov.in ওয়েবপেজ ওপেন করুন ৷
- সেখানে ভোটার সার্ভিসেস-এ ক্লিক করুন ৷
- তারপর ডানদিকে রয়েছে Download Electoral Roll অপশন ৷ সেখানে ক্লিক করুন ৷
- ক্লিক করার পর নতুন একটি পেজ ওপেন হবে ৷ যেখানে জেলার নাম, বুথের নাম এবং কোন রোল ডাউনলোড করতে চাইছেন তা জানাতে হবে ৷
- সঠিক তথ্য দেওয়ার পর ডাউনলোড হবে PDF ৷