SIR-এর জন্য BLO-র সঙ্গে যোগাযোগ কীভাবে ? সমাধান রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে, জানুন Step by Step

Special Intensive Revision (SIR): কীভাবে BLO-র সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ? বিভ্রান্ত হবে না, সঠিক তথ্য় জানুন...
Published : November 7, 2025 at 12:55 PM IST
কলকাতা: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে Special Intensive Revision (SIR) ৷ যাকে বাংলায় বলা হচ্ছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন ৷ নির্বাচন কমিশনের দাবি, এই প্রক্রিয়ার মাধ্য়মে ভুয়ো ভোটার বাদ যাবে এবং নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করা সম্ভব ৷ যদিও এনিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ৷
এই প্রক্রিয়ার প্রাথমিক ধাপ ইতিমধ্য়ে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সুতরাং রাজ্যের প্রতিটি বাসিন্দাকে এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেই হবে ৷ অংশ নেওয়ার অর্থ Enumeration Form সঠিকভাবে পূরণ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিতে হবে ৷ তার ভিত্তিতে ভোটার তালিকা তৈরি করবে নির্বাচন কমিশন ৷ এবং ওই তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে শুধুমাত্র তাঁদেরই ভোটদানের অধিকার থাকবে ৷
Enumeration Form বিলি শুরু হলেও রাজ্যের অনেক বাসিন্দা বর্তমানে রাজ্য়ের বাইরে রয়েছেন ৷ কর্মসূত্রে বা অন্য় কোনও কারণে বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, দিল্লি, গুরগাঁও, পুণের মতো শহরে প্রচুর বাঙালি থাকছেন ৷ এছাড়াও অন্য় রাজ্য়ে তো রয়েছেই ৷ তাঁরা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা নন ৷ ফলে তাঁদেরও এনুমারেশন ফর্ম জমা করতে হবে ৷
ভিনরাজ্যে বসবাসকারী বাঙালিদের মনে SIR নিয়ে একাধিক প্রশ্ন ৷ কীভাবে ফর্ম মিলবে, অনলাইনে জমা সম্ভব কিনা, তাঁদের হয়ে অন্য কেউ ফর্ম জমা করতে পারবেন কি না ইত্য়াদি ৷ এইসব প্রশ্নের জবাব একমাত্র সঠিকভাবে দিতে পারবেন নির্দিষ্ট এলাকার BLO বা বুথ লেভেল অফিসার ৷ কারণ নির্বাচন কমিশনের হয়ে BLO-ই পুরো কাজটি সামলাচ্ছেন ৷ এবং নির্বাচন কমিশনের তরফে BLO দের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাঁতে তিনি সঠিকভাবে কাজটি সারতে পারেন ৷ সেই কারণে Enumeration Form জমা করা নিয়ে সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবেন একমাত্র BLO ৷
কিন্তু BLO-র সঙ্গে যোগাযোগ করবেন কীভাবে ? তার সমাধান রয়েছে এই প্রতিবেদনে ৷ নির্বাচন কমিশনের দ্বারা নিযুক্ত হওয়া আপনার এলাকার BLO-দের সঙ্গে আপনি সরাসরি ফোনে কথা বলতে পারবেন ৷ কীভাবে তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতে পারবেন ? নীচে দেওয়া হল প্রতিটি ধাপ-
1) প্রথমে VOTERS’ SERVICE PORTAL-টি ওপেন করুন ৷ পোর্টালটির ওয়েব অ্য়াড্রেস https://voters.eci.gov.in/
2) তারপর হোমপেজ ওপেন হলে সেখানে একাধিক ট্যাব দেখা যাবে ৷ তারমধ্যে ডানদিকে রয়েছে Book a call with BLO ট্য়াব ৷ সেখানে ক্লিক করুন ৷
3) খুলে যাবে নতুন একটি ট্যাব ৷ যেখানে আপনার EPIC number অথবা Form Ref number দিতে হবে ৷ এই দুটির মধ্যে একটিও না জানা থাকলে Other সিলেক্ট করুন ৷
4) তারপর নতুন একটি উইন্ডো ওপেন হবে ৷ সেখানে রাজ্যের নাম, জেলার নাম, বিধানসভার নাম এবং পার্ট নম্বর দিতে হবে ৷
5) সঠিকভাবে সব তথ্য় দেওয়া হলে একটি নতুন ট্যাব ওপেন হবে ৷ সেখানে আপনার নাম ও ফোন নম্বর দিতে হবে ৷ সেখানেই BLO -র নাম দেখতে পাবেন ৷
6) এরপর OTP দিতে হবে ৷ সঠিক OTP দেওয়া হলেই BLO-র সঙ্গে আপনার কল বুক হবে ৷