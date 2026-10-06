বিবাহে তৈরি হচ্ছে সমস্য়া, সমাধানে লঞ্চ হল সরকারি ডেটিং অ্যাপ ! ব্য়বহার করবেন নাকি ?

বিবাহে তৈরি হচ্ছে সমস্য়া, সমাধানে লঞ্চ হল সরকারি ডেটিং অ্যাপ ! ব্য়বহার করবেন নাকি ?
সরকারের তরফে কেন এই অ্যাপ লঞ্চ করা হল ? জানুন এই প্রতিবেদনে...
Published : October 6, 2026 at 1:43 PM IST
হায়দরাবাদ : ডেটিং অ্য়াপের ব্যবহার আগের থেকে বেড়েছে । এমনই বক্তব্য বিশেষজ্ঞদের একাংশের । এর ফলে ব্যবহারকারীরা যেমন ছোট সময়ের সম্পর্ক তৈরি করছেন তেমনই লং টার্ম রিলেশনও হচ্ছে । যদিও এই অ্য়াপের সবগুলিই বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা দ্বারা নির্মিত । কিন্তু এবার উলটপূরাণ । সরকারের তরফেই লঞ্চ করা হচ্ছে ডেটিং প্ল্যাটফর্ম ।
সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশ কম । যার ফলে সেখানকার সরকার লঞ্চ করল FirstDate নামে একটি ম্যাচমেকিং প্ল্যাটফর্ম । যেখানে 21 বছর থেকে 35 বছরের মধ্যে যাঁদের বয়স তাঁরা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন । প্রাথমিকভাবে এটি পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে শুরু করা হয়েছে ।
কেন এই অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে ?
সেখানকার সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সিঙ্গপুরের বাসিন্দারা দেরি করে বিয়ে করছেন । সেখানকার পুরুষরা সাধারণত বিয়ে করছে 31 বছর বয়সে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে তা 29 বছর । ফলে সন্তান ধারণের ক্ষমতা কমছে, যা সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাধা তৈরি হচ্ছে ।
এর ফলে সিঙ্গাপুরের জনসংখ্যার হিসেব ব্যাপক ভাবে পরিবর্তন হচ্ছে । যা চিন্তার কারণ । এদিকে সরকারের তরফে আরও জানানো হয়েছে, এই অ্যাপ লঞ্চের উদ্দেশ্য যে বিবাহের জন্য উদ্বুদ্ধ করা সেটা নয় । FirstDate লঞ্চ করা হয়েছে মূলত সঠিক যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ।
এই অ্যাপটি অন্য ডেটিং অ্যাপের মতোই কাজ করবে । প্রাথমিকভাবে ব্যবহারকারীকে নিজের পছন্দ জানাতে হবে । কোন কোন বিষয়ে তাঁর উৎসাহ রয়েছে, লাইফস্টাইল কেমন, হবি কী ইত্যাদি । এবং সেই পছন্দ অনুযায়ী অ্যাপটি বন্ধু সাজেস্ট করবে । এমনকী, ব্যবহারকারীরা আগামীদিনে সন্তান চান কিনা তাও জানাতে পারবেন এই অ্য়াপের মাধ্যমে ।
ম্যাথামেটিশিয়ান ডেভিড গেল ও লয়েড শ্যাপলের তৈরি করা অ্যালোগোরিদম এর মাধ্যমে এই অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে । যেখানে প্রত্যেক ব্যবহারকারী স্টেবল কানেকশন খুঁজে পাবেন ।
একে অপরের প্রোফাইল দেখার পর ম্য়াচ করতে পারেন । এবং তারপর 72 ঘণ্টা সময় পাবেন তাঁরা । যার মধ্যে ওই দুই ব্যবহারকারী একে অপরের সঙ্গে কথা বলা শুরু করতে পারেন ।
FirstDate কোনও বেসরকারি সংস্থা তৈরি করেনি । এটি তৈরির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সিঙ্গাপুর সরকারের নিজস্ব টেক এজেন্সির উপর । ইতিমধ্যে পাইলট প্রজেক্ট হিসেব এই অ্যাপটি ব্যবহার করাও শুরু হয়েছে সেখানে ।