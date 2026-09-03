দাম এক লাখের থেকে সামান্য বেশি, কিন্তু Simple Energy-র এই স্কুটার সিঙ্গল চার্জে যাবে 243 কিমি
Simple Wave S মডেলে রয়েছে EcoX, Eco এবং Ride মোড ৷ যার সর্বাধিক স্পিড 75km/h ৷
Published : September 3, 2026 at 9:03 PM IST
হায়দরাবাদ : Simple Energy বাজারে লঞ্চ করল তাদের নতুন ফ্যামিলি ইলেকট্রিক স্কুটার ৷ নাম দেওয়া হয়েছে Simple Wave ৷ ভারতে এক্স শো-রুম দাম রয়েছে 1 লাখ 10 হাজার টাকা ৷ 25 সেপ্টেম্বর থেকে গাড়িটি ডেলিভারি শুরু হবে বলে জানা গেছে ৷
Simple Wave 2.2kWh থেকে 5kWh ব্যাটারি সাইজে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি সিঙ্গল চার্জে 110 থেকে 243 কিমি পর্যন্ত যেতে পারবে ৷ 920 mm সিট এবং 70 লিটারের একটি স্টোরেজ ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে সিটের নিচে 63-লিটারের একটি ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে ৷
Simple Wave gets four battery options
Simple Wave S দুটি ব্যাটারি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল 2.2 kWh এবং 2.7 kWh ৷ যেগুলির ক্ষেত্রে দাবি করা হয়েছে IDC রেঞ্জ সিঙ্গল চার্জে 110 কিমি থেকে 132 কিমি ৷ সাধারণ Wave ভ্যারিয়েন্টের ক্ষেত্রে 3.7 kWh এর একটি ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার ক্ষেত্রে সিঙ্গল চার্জে 171 কিমি যেতে পারবে ৷ Wave+ এ 5 kWh ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার ডেলিভারি রেঞ্জ 243 কিমি ৷
Simple Wave এর ক্ষেত্রে পাওয়ার ট্রেনের আপগ্রেড করা হয়েছে ৷ মোটর ও ব্যাটারি ম্য়ানেজমেন্ট সিস্টেম তৃতীয় জেনারেশনের দেওয়া হয়েছে ৷ মোটরটি আগের তুলনায় 15% ছোট করা হয়েছে ৷
70-litre storage and longer seat
এই স্কুটারে 70 লিটারের স্টোরেজ ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে সিটের নিচেই 63 লিটারের স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷ 3 লিটারের স্টোরেজ পাওয়া যাবে সামনের অংশে এবং বাকি 4 লিটারের স্টোরেজ পাওয়া যাবে সাইড পকেটে ৷
স্কুটারে 920 mm-লম্বা সিট দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি, দেশের মধ্যে স্কুটার ভ্যারিয়েন্টে এটাই সবথেকে লম্বা সিট ৷
সিটের হাইট 775 mm ৷ এর গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স 175mm ৷ সামনের চাকায় ড্রাম ব্রেক দেওয়া হয়েছে ৷ এবং পিছনের চাকায় সিঙ্গল ডিস্ক রয়েছে ৷
Features and performance
Simple Wave S মডেলে রয়েছে EcoX, Eco এবং Ride মোড ৷ যার সর্বাধিক স্পিড 75km/h ৷ Simple Wave এবং Simple Wave+ এ একটি sports মোডও দেওয়া হয়েছে ৷ যার গতিবেগ 90 km/h ৷