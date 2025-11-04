রোগ নিরাময়ে রুপোর ব্যবহার? গবেষণায় চমকে দেওয়া তথ্য়

রোগ নিরাময়ে রুপোর ব্যবহার? গবেষণায় চমকে দেওয়া তথ্য়
Published : November 4, 2025 at 5:26 PM IST
সাগর (মধ্যপ্রদেশ): গহনা হোক বা সামগ্রী, রাজ-রানীদের আমল থেকেই রুপোর প্রতি আকর্ষণ রয়েছে প্রায় সকলের ৷ বলা যেতে পারে যত দিন যাচ্ছে আকর্ষণ ততই বেড়েছে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন রোগ প্রতিরোধী এবং জীবানু প্রতিরোধী হিসেবেও কাজ করে রুপো ৷ শুনতে অবাক লাগছে ? দীর্ঘদিনের গবেষণার পর এমনই দাবি মধ্যপ্রদেশের সাগরের এক অধ্য়াপকের ৷
ইতিমধ্যে চিনে রুপোর চপস্টিক ব্য়বহার শুরু হয়েছে ৷ কারণ, খাবারের মধ্যে কোনও কারণে বিষক্রিয়া হলে তা রুপোর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণ সম্ভব ৷ এছাড়াও, শরীর সুস্থ রাখার ক্ষেত্রেও রুপোর ব্যাপক ব্যবহার হয় ৷ ড. হরিসিং গৌর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্য়াসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ড. কে বি জোশীর গবেষণায় উঠে এল জীবানু প্রতিরোধী হিসেবেও কাজ করে রুপো ৷
রুপোর ব্যবহার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন কে বি জোশী ৷ তাঁকে সহায়তা করেছেন লখনউ CDRI-এর মাইক্রোবায়োলজিস্ট সিদ্ধার্থ চোপড়া ৷ তাঁরা দুজনেই ন্যানোটেকনোলজির মাধ্যমে সিলভার ট্রিটমেন্টের আধুনিকীকরণ করেছেন ৷ জানিয়েছেন, ট্রাইপ্টোফেন সমৃদ্ধ ছোটো পেপটাইড অ্যাম্পিফাইলের সাহায্য়ে তৈরি করেছেন একটি অতি ক্ষমতাশালী জীবানু প্রতিরোধী ন্যানোস্ট্রাকচার ৷ যে পেপটাইডটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি সিলভার আয়নের স্টেবিলাইজিং এজেন্ট হিসেবে আচরণ করেছে ৷
কেবলমাত্র সূর্যালোক ব্যবহার করে, এই পেপটাইড রুপোর আয়নগুলিকে ধাতব রুপোর ন্যানোকণায় রূপান্তরিত করে ৷ এগুলির আকার সাধারণত ২ থেকে ২০ ন্যানোমিটারের মধ্যে হয় । এই বিক্রিয়ায় কোনও রাসায়নিক এজেন্ট বা উচ্চ শক্তির প্রয়োজন হয় না । এই হাইব্রিড ন্যানোস্ট্রাকচার (AgNP–sPA) রুপোর ক্ষুদ্রকণা, পেপটাইড ফাইবার এবং ভেসিকল নিয়ে গঠিত, যা অত্যন্ত স্থিতিশীল এবং জৈব কলয়েডাল সাসপেনশন তৈরি করে।
গবেষণায় কী জানা গিয়েছে ?
গবেষণায় দেখা গিয়েছে,এই ন্য়ানোস্ট্রাকচার হাইব্রিডগুলি বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর ৷ যার মধ্যে রয়েছে S. aureus, E. coli, K. pneumoniae, A. baumannii এবং P. aeruginosa এর মতো জীবানু । এমনকি মাল্টিড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়াগুলিও এই ন্যানোস্ট্রাকচারের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব ৷ তার মধ্যে রয়েছে MRSA এবং VRSA-এর মতো ব্যাকটেরিয়া ৷
কীভাবে জীবানুনাশক হিসেবে কাজ করে রুপো ?
পেপটাইডগুলি সূর্যালোকের সংস্পর্শে এসে ইলেকট্রন ত্যাগ করে যা Ag⁺ আয়নগুলিকে AgNP-তে রূপান্তরিত করে। এবং সেগুলি ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়৷ এবং রুপোর আয়নগুলি ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন এবং DNA-কে ক্ষতিগ্রস্ত করে ৷
এবিষয়ে কে বি জোশী জানিয়েছেন, প্রাচীন সময় থেকেই রুপোর ব্যাপক ব্যবহার হয়৷ তবে সেক্ষেত্রে মূলত রুপোর সামগ্রী বা গয়না তৈরিতেই কাজে লাগনো হত৷ কিন্তু এবার জীবানু প্রতিরোধী হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ তবে এই পদ্ধতিতে রুপো-কে ব্যবহার করা হয় ন্যানোপার্টিক্যাল হিসেবে৷
তিনি আরও জানিয়েছেন, মূলত শর্ট পেপটাইড অ্যাম্পিফেল, সিলভার সল্ট এবং সূর্যালোকের উপস্থিতিতে পুরো কাজটি করা হয়েছে ৷ এই ন্যানোপার্টিক্যালগুলি পেপটাইডের ন্যানো স্ট্রাকচারে রূপান্তরিত হয় ৷
তাহলে এর সুবিধা কী?
গবেষকের দাবি, রুপো শরীরের কোনও ক্ষতি করে না৷ ফলে বিভিন্ন জীবানু প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে রুপো ব্যবহার করলে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে না ৷ অন্যদিকে অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন ওষুধ ব্যবহারে শরীরে ভিন্ন প্রভাব পড়তে পারে৷ সেইকারণে রুপোর মাধ্যমে চিকিৎসা হলে তা শরীরের জন্য সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত৷