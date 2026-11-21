বড়সড় সিকিউরিটি আপডেট, জনপ্রিয় চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মে স্ক্রিনশট নেওয়ার দিন শেষ
কেন স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে না Signal এ ? জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে ।
Published : November 21, 2026 at 10:30 AM IST
হায়দরাবাদ : এনক্রিপটেড মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম Signal জানিয়েছে এবার থেকে তাদের প্ল্যাটফর্মে স্ক্রিনশট নেওয়া যাবে না । বিভিন্ন সংস্থার তৈরি AI এজেন্টগুলি যাতে প্রাইভেট মেসেজ না পড়তে পারে তার জন্যই এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে প্ল্যাটফর্মটি । Signal-এর লক্ষ্য ব্যবহারকারীদের তথ্য নিরাপদে রাখা । এবং সেই কারণেই এই পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে ।
বিস্তারিত
Signal জানিয়েছিল, প্রতিটি AI এজেন্ট উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন অ্যাপের স্ক্রিন রিড করতে পারে । এতে AI সংক্রান্ত পরিষেবা উন্নত হলেও তথ্য চুরির সম্ভাবনা রয়েছে । কারণ, ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে স্ক্রিনে থাকা কনটেন্ট রিড করতে সিদ্ধহস্ত AI এজেন্টগুলি । তা বন্ধ করতেই উদ্যোগী হল এই চ্যাটিং প্ল্যাটফর্মটি ।
সিকিওর মেসেজিংয়ের লিডার হিসেবে বরাবর পরিচিত Signal । তাদের প্ল্যাটফর্মে রয়েছে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশন সিস্টেম । এবার এই সংস্থার তরফে লঞ্চ করা হল 'Incomplete' নামে একটি প্রাইভেসি ফিচার । এই ফিচারের মাধ্যমে বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের তৈরি করা AI এজেন্টকে স্ক্রিনশট নেওয়া থেকে ব্লক করতে পারবে ।
কী নিয়ে সমস্যা?
বিভিন্ন টেক সংস্থা একের পর এক AI এজেন্ট তৈরির দিকে নজর দিচ্ছে । এবং এই এজেন্টগুলি ইউজার স্ক্রিনে থাকা তথ্য রিড করে সক্ষম । এবং সেখান থেকে নিজে থেকেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম ।
Signal এর ডেভেলপাররা দেখেছেন বিভিন্ন টেক সংস্থা তাদের নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেমে AI সংযুক্তিকরণ করছে । তারমধ্যে রয়েছে Google Gemini, Siri AI ইত্যাদি । এজেন্টগুলি নিজে থেকে ব্যবহারকারীর স্ক্রিন পড়তে সক্ষম । ব্যহবারকারীদের ইউজার এক্সপিরিয়েন্স উন্নত করতেই অপারেটিং সিস্টেমে AI সংযুক্তিকরণ করেছে সংস্থাগুলি । কিন্তু Signal এর যুক্তি, তাদের অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদানপ্রদাণ করে । ফাইল শেয়ার করে । AI এজেন্টগুলি স্ক্রিন রিড করলে গোপন তথ্য প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
ইতিমধ্যে Signal এর তরফে ওই সংস্থাগুলির কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে কীভাবে তাদের তৈরি AI এজেন্টগুলি কাজ করে । ফলে Signal-এর ডেভেলপাররা বুঝতে পারবেন কী ধরনের ডেটা অ্যাকসেস করে ওই AI এজেন্টগুলি । সেই অনুযায়ী Signal তাদের সিস্টেম আপগ্রেড করতে পারবে ।
Signal এর তরফে এই সংক্রান্ত একটি পোস্ট করা হয়েছে । সেখানে জানানো হয়েছে, বর্তমানে AI এজেন্টগুলিকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন করা হচ্ছে । যেগুলি অনেকক্ষেত্রে নিরাপত্তার জন্য প্রতিকূল পরিস্থিতি তৈরি করছে । Signal এর জন্যও এই পরিবর্তন নিরাপদ নয় । সেই কারণেই Signal এর প্রাইভেসিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে ।
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