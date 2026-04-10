দেখা করেছেন Artemis II ক্রু মেম্বারদের সঙ্গে; একান্ত সাক্ষাৎকারে আর কী কী বললেন শুভাংশু শুক্লা ?
একান্ত সাক্ষাৎকারে মহাকাশচারী জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের জীবন এবং অটোমেশন নিয়ে যে উন্নততর কাজ হচ্ছে সেই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ৷
Published : April 10, 2026 at 5:29 PM IST
অনুভা জৈন
বেঙ্গালুরু : চন্দ্র অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত ৷ তারজন্য প্রয়োজন একাধিক প্রস্তুতি ৷ 2025 সালের 25 জুন অক্সিয়ম মিশন 4 (Axiom Mission 4) এ অংশীদার ছিলেন তিনি ৷ 20 ঘণ্টারও বেশি সময় তিনি মহাকাশে কাটিয়েছিলেন ৷ পরবর্তী অভিযানের আগে ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে দেওয়া একটি এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউতে শুভাংশু জানান, অনবোর্ড অটোনোমি এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি ৷ কারণ ডিপ-স্পেস মিশনগুলির মধ্যে কমিউনিকেশন ডিলে এবং জটিল ডিসিসেন মেকিংয়ের মধ্যে চ্যালেঞ্জ থাকে ৷ এই একান্ত সাক্ষাৎকারে মহাকাশচারী জানিয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশনের জীবন এবং অটোমেশন নিয়ে যে উন্নততর কাজ হচ্ছে সেই বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ৷
অনুভা জৈন (ETV Bharat) : চাঁদে মানুষ পাঠানোর দিকে এগোচ্ছে ভারত ৷ এই পরিস্থিতিতে ক্রু সেফটি, রিয়েল টাইম ডিসিসেন মেকিং, অ্যানোম্যালি রেসপন্সের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কতটা চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ৷
শুভাংশু শুক্লা : স্য়াটেলাইট মিশনের থেকে মহাকাশে মানুষ পাঠানো অনেকটাই আলাদা এবং জটিল ৷ কারল শুধুমাত্র স্যাটেলাইট মিশনের ক্ষেত্রে একমুখী সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু মহাকাশে মানুষ পাঠালে টু-ওয়ে কমিউনিকেশন প্রয়োজন হয় ৷ যে সব মহাকাশচারী স্পেসক্রাফ্টের মধ্যে থাকে তাঁদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখা জরুরি ৷ এবং এই প্রক্রিয়া অতি জটিল ৷ এছাড়াও পৃথিবীর পরিবেশ এবং মহাকাশে থাকার সময় যে পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয় মহাকাশচারীদের তা অনেকটাই আলাদা ৷ ফলে যাঁরা গ্রাউন্ড ক্রু মেম্বার থাকেন তাঁদের সবসময় বুঝতে হয় মহাকাশচারীরা ঠিক কী পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন ৷ এরজন্য একটু ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় ৷
ফলে আগামীতে ভারতীয় অন্তরিক্ষ স্টেশন যখন পুরোপুরি চালু হবে তখন মিশন চলাকালীন কন্ট্রোল সেন্টারগুলিকে 24 ঘণ্টা 7 দিন কাজ করতে হবে ৷ আসলে মহাকাশ অভিযানগুলি পুরোটাই দুপক্ষের সমান প্রচেষ্টায় সম্পন্ন হয় ৷ একদল যখন মহাকাশে থাকে তখন গ্রাউন্ড ক্রু মেম্বারদের ভূমিকাও যথেষ্ট রয়েছে ৷ আমি যখন 18 দিন মহাকাশে কাটিয়েছি তখন আমি অন্য ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি ৷ মহাকাশে গিয়ে আমাকে শারীরিক ও পরিচালনগত বিভিন্ন বিষয়ে একাত্ম হতে হয়েছে ৷ অনেক ক্ষেত্রে রিয়েল টাইম ট্রেনিং নিতে হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে গ্রাউন্ড ক্রু মেম্বাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ৷ একাধিক সমস্যার সমাধান করেন, কিছু কাজ করার নির্দেশ দেন যাতে পুরো মিশনটি সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় ৷
.#Ax4 Pilot Shubhanshu Shukla has made history as the first astronaut from India to conduct a mission aboard the International Space Station, inspiring the next generation of explorers. @isro pic.twitter.com/wCMZ3yD9WW— Axiom Space (@Axiom_Space) July 15, 2025
প্রশ্ন - নাসার আর্টিমিস II একটি জটিল ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে ৷ পৃথিবীতে রি-এন্ট্রি করবে ৷ 10 দিনের এই অভিযান থেকে আমরা নিরাপত্তা, সফলতা এবং ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয়ে কী কী শিখতে পারলাম ?
জবাব : প্রথমেই আমি ওই চার মহাকাশচারীকে শুভেচ্ছা জানাই ৷ কারণ দীর্ঘ সময় কাটিয়ে তাঁরা ফের পৃথিবীতে ফিরে আসছেন ৷ ওই চারজনের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছি ৷ দেখুন, আমেরিকা, ভারত বা অন্য যে-কোনও দেশই কোনও অভিযান করুক না কেন যে কোনও কঠিন সমস্যাই সমাধান করা সম্ভব ৷
দ্বিতীয়ত যদি অপারেশনাল বিষয়ে বলতে হয় তাহলে লো-আর্থ অর্বিটের তুলনায় চাঁদের কাছাকাছি যাওয়া অনেকটাই অন্যরকম ৷ কারণ ডিপ-স্পেস মিশনগুলিতে কমিউনিকেশন বিলম্ব (Delay) হয় ৷ এমনকি অনেকসময় ব্ল্যাক আউট হয়ে যায় ৷ সেই সময় নিজেদের সিদ্ধান্ত নিতে হয় ৷ অন্যদিকে চাঁদের পিছনের দিকে চলে গেলে কোনওরকম যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না ৷ সেই সময় অনবোর্ড অটোনোমি এবং গ্রাউন্ড কন্ট্রোলের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি ৷ সেই সময় পরিচালনার জন্য অনেককিছু জানা জরুরি ৷ আমাদের কোনও মিশনকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব উচ্ছ্বসিত থাকে ৷ যা আমাদের খুব ভালো লাগে ৷
প্রশ্ন - মহাকাশে থাকার সময় কোন বিষয়টি সবসময় অবাক করে আপনাদের ?
জবাব- মহাকাশের জীবন ভীষণ রোমাঞ্চকর ৷ যেখানে মাইক্রোগ্র্যাভিটির কারণে ডিগবাজির পাশাপাশি সাধারণ নড়াচড়াও অনায়াস হয়ে যায় । আমি বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি ৷ এবং আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় মনে হয়েছে । মহাকাশে খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় ৷ তবে সবকিছু কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে রাখতে হয় ৷ যা অনেকক্ষেত্রেই বেশ ক্লান্তিকর ৷ কারণ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকার ফলে যে কোনও কিছু ভেসে যায় ৷ সেই কারণে যে কোনও জিনিষ ব্যবহারের পর তা নির্দিষ্ট জায়গাতেই রাখতে হয় ৷
After 54 years, four astronauts have once again commenced their journey around the Moon, a moment that feels both historic and deeply personal. Today, they launched aboard the Space Launch System from Kennedy Space Center , a place where the weight of history is almost tangible.… pic.twitter.com/OebmEir4Yn— Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) April 2, 2026
প্রশ্ন- গগণযানের মতো মহাকাশযাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে ৷ এক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলি মাথায় রাখা হচ্ছে ?
জবাব - মানব মহাকাশ অভিযান ভীষণ জটিল এবং সময়সাপেক্ষ । প্রতিটি দেশই এই পর্যায়ে পৌঁছতে উল্লেখযোগ্য সময় নিয়েছে ৷ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) এর জন্য কাজ করে যাচ্ছে ৷
গগণযানের আগে এক বা দুটি পরীক্ষামূলক অভিযানের পরেই গগণযানের নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে । তবে যাঁরা যাবেন তাঁদের একাধিক পরীক্ষা দিতে হয় ৷ শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রমাণ দিতে হয় ৷ ব্যক্তিগত অগ্রাধিকার দেওয়া মূল উদ্দেশ্য নয় ৷ আমাদের লক্ষ্য ভারত যাতে এই অভিযান সফল করতে পারে ৷ যদিও পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি ৷ অভিযানের জন্য 6-8 মাসের অভিজ্ঞতা থাকা জরুরি ৷