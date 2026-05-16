শাহরুখের গ্যারাজে নতুন Cadillac Escalade, 5 কোটির এই গাড়িতে কী কী রয়েছে ?

শাহরুখের গ্যারাজে নতুন Cadillac Escalade, 5 কোটির এই গাড়িতে কী কী রয়েছে ?
Published : May 16, 2026 at 12:46 PM IST
হায়দরাবাদ : আরও একবার খবরের শিরোনামে কিং খান ৷ না তবে এবার আর সৌজন্যে কোনও বলিউড সিনেমা নয় ৷ বা কোনও ইন্টারন্যাশনাল ইভেন্টও নয় ৷ শাহরুখ খান খবরের শিরোনামে কারণ তাঁর নতুন গাড়ির কালেকশনের জন্য ( Shah Rukh Khan's new Cadillac Escalade SUV Car) ৷
ইতিমধ্যে শাহরুখ ভক্তদের অনেকেই জানেন, তাঁর গ্যারেজে রয়েছে একাধিক লাক্সারি প্রিমিয়াম গাড়ি ৷ তারমধ্যে রয়েছে Rolls-Royce Cullinan, Bentley Continental GT-র মতো একাধিক দেশি বিদেশি ব্র্যান্ড ৷ এবার সেই তালিকায় সংযোজিত হল Cadillac Escalade-এর একটি মডেল ৷ সর্বভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যম এই নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ৷ আমেরিকান এই ফুল সাইজ SUV মডেলেটি এখন B-Town এর সবথেকে বেশি চর্চিত বিষয় ৷
সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্টের ভিত্তিতে জানা গিয়েছে Cadillac Escalade 6.2 L মডেলটির দাম প্রায় 5 কোটি টাকার আশপাশে ৷ এটা সংস্থার একাধিক দামী মডেলগুলির মধ্যে একটি ৷ Lexus LX600, Range Rover Autobiography, Mercedes-Benz GLS, এবং Lincoln Navigator এর মতো একাধিক ব্র্যান্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী এই মডেলটি ৷
শাহরুখের এই গাড়িটি লম্বায় 5382 মিলিমিটার, উচ্চতা 1948 মিলিমিটার ৷ 6.2 লিটার V8 পেট্রল ইঞ্জিনের এই গাড়িটি 420 হর্সপাওয়ার এবং 624Nm সর্বোচ্চ টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ 10 স্পিড অটোমেটিক স্ট্রান্সমিশনের এই গাড়িটি 0 থেকে প্রতিঘণ্টায় 100 কিমি স্পিড তুলতে সময় নেয় 6.5 সেকেন্ড ৷
বিলাসবহুল একাধিক আইটেম সংযোজন করা হয়েছে এই SUV-তে ৷ ট্রিপল স্ক্রিনের 38 ইঞ্চির কার্ভড OLED ডিসপ্লে রয়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে AKG অডিও সিস্টেম এবং 36টি স্পিকার ৷ অ্যাডপটিভ ডাম্পারের সঙ্গে এয়ার সাসপেনশন দেওয়া হয়েছে ৷ অ্যাডভান্সড টেকনোলজির মধ্যে রয়েছে, সুপার ক্রুজ হ্যান্ডস ফ্রি হাইওয়ে অ্যাসিস্ট, সাতজনের বসার জায়গা ৷
শুধু শাহরুখ নন, ইতিমধ্যে একাধিক জগৎবিখ্যাত সেলিব্রিটি এই SUV -টি নিজের সংগ্রহে রেখেছেন ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অ্যাডাম স্যান্ডলার, ট্রাভিস বারকের, ডেভিড বেকহ্যাম এবং ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ৷ ইতিমধ্যে শাহরুখের নতুন গাড়িটি মুম্বইয়ের রাস্তায় দেখা গেছে ৷ যার পিছনে ছিল একটি কনভয় ৷ যদিও সেইসময় ওই গাড়িতে শাহরুখ ছিলেন কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়নি ৷