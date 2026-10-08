তৈরি হল বিশ্বের প্রথম দুই Nuclear Clock, সময় মাপার নতুন যুগের সূচনা

তৈরি হল বিশ্বের প্রথম দুই Nuclear Clock, সময় মাপার নতুন যুগের সূচনা
স্যাটেলাইট নেভিগেশন, ইন্টারনেট, মোবাইল ইন্টারনেট ও ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের মতো প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এই নিউক্লিয়ার ঘড়ি ।
Published : October 8, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : সময় পরিমাপের প্রযুক্তিতে বড়সড় অগ্রগতি। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এবং চিনের বেজিংয়ে আলাদা ভাবে কাজ করা দুই বৈজ্ঞানিক দল তৈরি করেছে বিশ্বের প্রথম দুটি কার্যকর নিউক্লিয়ার ঘড়ি (Nuclear Clock)। গবেষকদের দাবি, সময় মাপার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে এই প্রযুক্তি বিভিন্ন বাস্তব কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি পদার্থবিদ্যার মৌলিক নিয়ম নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন দরজা খুলতে পারে ।
দুই গবেষক দলই 7 অক্টোবর, 2026, বুধবার Nature জার্নালে প্রকাশিত পৃথক গবেষণাপত্রে তাদের কাজের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছে । Nuclear Clock হল Atomic Clock-এর পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তি। 1949 সালে প্রথম Atomic Clock তৈরি হয়েছিল। গবেষকদের আশা, ভবিষ্যতে Nuclear Clock বর্তমানে ব্যবহৃত সবচেয়ে নির্ভুল Atomic Clock-কেও ছাপিয়ে যেতে পারে। তবে এখনও সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি এই প্রযুক্তি ।
Nuclear Clock-এর নাম শুনে বিষয়টিতে বিভ্রান্তি হতে পারে। কিন্তু এই ঘড়ি কোনওভাবেই Nuclear Fusion বা Nuclear Fission-এর শক্তিতে চলে না। একে Nuclear Clock বলা হচ্ছে কারণ এখানে একটি শক্তিশালী লেজারের আলো পরমাণুর নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রকের সঙ্গে কীভাবে ইন্টারেক্সন করছে, তা পর্যবেক্ষণ করে সময় মাপা হয়।
দুই গবেষক দলই Thorium-229 নামের একটি Thorium isotope ব্যবহার করেছে। এই পদার্থটি Calcium Fluoride-এর তৈরি solid crystal-এর মধ্যে রাখা হয়েছে।
ভিয়েনা ও বেজিংয়ে একই সময়ে সাফল্য
চিনের Tsinghua University-এর পদার্থ বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ সিকুয়ান ডিং (Shiqian Ding) বেজিংয়ের গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন। তাঁর কথায়, দুই দল স্বাধীনভাবে কাজ করে একই সময়ে কার্যকর Thorium-229 Nuclear Clock তৈরি করেছে। তবে দুই দলের পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল আলাদা।
তাঁর মতে, একই ফলাফল পাওয়া অত্যন্ত উৎসাহজনক। কারণ এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে, Nuclear Clock-এর ধারণাটি বাস্তবসম্মত এবং কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল নয়।
অন্যদিকে অস্ট্রিয়ার TU Wien-এর বিজ্ঞানী থর্সটেন স্কুম (Thorsten Schumm) ভিয়েনার দলের নেতৃত্বে ছিলেন। তিনি জানান, প্রায় 50 বছর ধরে Nuclear Clock তৈরি করা পদার্থবিদদের স্বপ্ন ছিল। তাঁর দল 2008 সাল থেকেই এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।
Atomic Clock-এর থেকে কোন কোন বিষয়ে আলাদা?
বর্তমানের Conventional Atomic Clock-এ atom-এর বাইরের shell-এ থাকা electron-কে একটি energy level থেকে অন্য energy level-এ নিয়ে যেতে laser বা microwave ব্যবহার করা হয়। Caesium এবং Strontium-এর মতো element এই ধরনের Atomic Clock-এ ব্যবহার করা হয়।
Nuclear Clock-এর ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি আলাদা। এখানে laser ব্যবহার করে Thorium-229-এর nucleus-এর ভিতরে থাকা proton এবং neutron-কে এক energy level থেকে অন্য energy level-এ যাওয়ার জন্য উদ্দীপিত করা হয়।
গবেষকদের আশা, এর ফলে সময় আরও নির্ভুল ভাবে মাপা সম্ভব হবে। কারণ atom-এর বাইরের electron shell-এর তুলনায় atomic nucleus আকারে অনেক ছোট।
তবে Schumm জানিয়েছেন, তাঁদের Nuclear Clock এখনও কাঙ্ক্ষিত performance থেকে অনেক দূরে। প্রযুক্তিটিকে আরও উন্নত করার কাজ চলছে।
দুই নিউক্লিয়ার ঘড়ির আলাদা সুবিধা
ভিয়েনায় তৈরি Nuclear Clock-এ সামান্য উন্নত মানের ক্রিস্টাল ব্যবহার করা হয়েছে। এতে Thorium-এর পরিমাণ বেশি এবং optical quality-ও ভালো।
অন্যদিকে বেজিংয়ের গবেষক দলের কাছে রয়েছে আরও শক্তিশালী laser। Schumm-এর মতে, দুই প্রযুক্তির এই ভালো দিকগুলি একসঙ্গে ব্যবহার করা গেলে আরও উন্নত Nuclear Clock তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।
কোথায় কাজে লাগবে Nuclear Clock?
বর্তমানে সবচেয়ে উন্নত Atomic Clock কয়েক বিলিয়ন বছরে মাত্র এক সেকেন্ড সময় এগিয়ে বা পিছিয়ে যেতে পারে। এই অসাধারণ নির্ভুলতা স্যাটেলাইট নেভিগেশন, ইন্টারনেট, মোবাইল ইন্টারনেট ও ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশনের মতো প্রযুক্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।
গবেষকদের ধারণা, Nuclear Clock ভবিষ্যতে আরও বেশি নির্ভুল সময় দিতে পারবে। একই সঙ্গে এই প্রযুক্তির clock তুলনামূলকভাবে ছোট এবং কম delicate বা সংবেদনশীলও হতে পারে।