অচেনা নম্বর থেকে Happy New Year মেসেজ ! সাবধান, বড় বিপদে পড়তে পারেন
WhatsApp Scam Alert : প্রতারকরা "Happy New Year" লেখা একটি মেসেজ পাঠাবে ৷ কিন্তু সেটি সাধারণ মেসেজ নয় ৷
Published : January 1, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দরাবাদ : WhatsApp এ নতুন বছরে অচেনা নম্বর থেকে উইশ এসেছে ৷ আপনি না জেনে ওই মেসেজে ট্য়াপ করলেই কিন্তু বড় বিপদে পড়তে পারেন ৷ কারণ ওই মেসেজেই লুকিয়ে থাকতে পারে ম্যালওয়ার ৷ যা আপনার গোপন ও ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করে পাঠাবে নির্দিষ্ট সার্ভারে ৷ যেখান থেকে আপনার ব্যাঙ্ক অ্য়াকাউন্ট ফাঁক হয়ে যেতে পারে ৷ এনিয়ে সতর্ক করেছে হায়দরাবাদ পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ ৷
হায়দরাবাদ পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইউনিটের তরফে জানানো হয়েছে, প্রতারকরা "Happy New Year" লেখা একটি মেসেজ পাঠাবে ৷ কিন্তু সেটি সাধারণ মেসেজ নয় ৷ মূলত সেটি একটি APK ফাইল ৷ মেসেজের উপর ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে সেটি সিস্টেমে ইনস্টল হবে ৷ এবং সর্বক্ষণ নজরদারির কাজ চালাবে ৷ তারপর ওই মেসেজটি ডিলিট করলেও ফোন থেকে অ্য়াপটি ডিলিট হবে না ৷
⚠️ Scam Alert! Messages offering a “personalized” New Year card via links or .apk files can install malware. Don’t click, don’t download—report & block immediately. Stay alert this festive season! 🎁📱 #CyberSecurity #WhatsAppScam #1930 #cybercrimespshyderabad #onlinesafety… pic.twitter.com/Gc1jKjaPsF— Cyber Crimes Unit Hyderabad (@CyberCrimeshyd) December 31, 2025
ওই APK ফাইলটি বিভিন্ন ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবে এবং নির্দিষ্ট সার্ভারে পাঠাবে ৷ মূলত ব্যাঙ্কিং তথ্য, পিন নম্বর এবং OTP সংগ্রহ করা কাজ ওই অ্য়াপগুলির ৷ সব তথ্য সংগ্রহ করার পর ব্যাঙ্কের নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ঢুকে টাকা হাতিয়ে নেয় প্রতারকরা ৷
কী ভাবে সতর্ক থাকবেন ?
এই বিষয়েও সচেতন করেছেন হায়দরাবাদ পুলিশের আধিকারিকরা ৷ এছাড়াও সাইবার এক্সপার্টরাও একাধিক টিপস দিয়েছেন এই বিষয়ে ৷ কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখার পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা ৷
- 1) অপরিচিত লিঙ্কে ক্লিক করা থেকে বিরত থাকতে হবে ৷
- 2) কোনও APK ফাইল ইনস্টল করা উচিত নয় ৷ অ্য়াপ ইনস্টলের ক্ষেত্রে Play Store অথবা App Store ভেরিফাই হওয়া জরুরি ৷
- 3) যদি APK ফাইল ডাউনলোড করতেই হয় তাহলে নির্দিষ্ট ভেরিফাইড ওয়েবসাইট থেকে করা উচিত ৷
- 4) অ্য়াপ পারমিশন দেওয়ার আগে ভেরিফাই করা জরুরি ৷
তবে WhatsApp এ অপরিচিত নম্বর থেকে কোনও মেসেজ এলে তা এড়িয়ে যাওয়া জরুরি ৷ কারণ এই ধরনের অধিকাংশ মেসেজে ম্যালওয়ার অ্য়াটাচ থাকে বলেই ধারণা ৷ সেই কারণে সচেতন হওয়ার দিকে জোর দিয়েছেন আধিকারিকরা ৷