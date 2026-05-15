বাস, ট্যাক্সিতে যাতায়াত এখন আরও নিরাপদ ; কড়া এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট

SC Mandates Location Trackers and Panic Buttons For Public Vehicles No Vahan Fitness Without VLTD
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 5:26 PM IST

হায়দরাবাদ : পাবলিক যানবাহনে যাতায়াত করা এখন আরও নিরাপদ ৷ কারণ বাস, ট্যাক্সি, টুরিস্ট গাড়ির জন্য নয়া নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট ৷ জানানো হয়েছে প্রতিটি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে বাধ্যতামূলকভাবে লাগাতে হবে যানবাহন ট্র্যাকিং সিস্টেম ৷ এর ফলে নিশ্চিন্তে যাতায়াত সম্ভব বলেই দাবি করছেন পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহারকারীদের একাংশ ৷

কী সুবিধা হবে ?

নতুন এই ডিভাইস প্রতিটি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ব্যবহার করার ফলে সেই সব যানবাহন রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং সম্ভব ৷ এবং এরসঙ্গে অ্যালার্ম বাটনও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ৷ ধরে নিন আপনি বাস, ট্যাক্সি বা অন্য কোনও যানবাহনে যাতায়াত করছেন ৷ সেই সময় রাস্তায় কোনও বিপদে পড়লেন ৷ সঙ্গে সঙ্গে আপনি যদি অ্যালার্ম বাটনে প্রেস করেন তাহলে তা সরাসরি স্থানীয় কন্ট্রোল রুমে গিয়ে পৌঁছবে ৷ এবং সেখান থেকে ওই যানবাহন ট্র্যাক করা সম্ভব হবে ৷

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে এবিষয়ে সাফ নির্দেশ দিয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, গাড়িতে ভিএলটিডি (VLTD) ও এমার্জেন্সি বাটন না থাকলে ফিটনেস বা পারমিট মিলবে না । সেন্ট্রাল মোটর ভেহিকেলস রুলসের 125-H নিয়ম অনুযায়ী, যাত্রী নিরাপত্তা, বিশেষ করে নারী, শিশু ও বয়স্কদের সুরক্ষায় লাইভ-ট্র্যাকিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।

অন্যদিকে গত সাত বছরে মাত্র 1 শতাংশ গাড়িতে এই ডিভাইস লাগানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে আদালত, এবং গাড়ির উৎপাদন পর্যায়েই এই যন্ত্র বসানোর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । সড়ক পরিবহন মন্ত্রক জানিয়েছে, পয়লা এপ্রিল থেকে পাবলিক সার্ভিসের গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ও ন্যাশনাল পারমিটের রিনিউয়ালের জন্য ভিএলটিডি বসানো এবং তা 'বাহন' পোর্টালে যাচাই করা বাধ্যতামূলক ।

শুধু যাত্রীবাহী গাড়ি নয়, মালবাহী বড় ট্রাকগুলোর ন্যাশনাল পারমিট রিনিউ করার ক্ষেত্রেও নিয়ম অনেক কড়া করা হয়েছে । জানানো হয়েছে যদি কোনও পণ্যবাহী গাড়িতে VLTD ডিভাইস না ইনস্টল করা হয় এবং সেই তথ্য যদি Vahan পোর্টালে দেখা যায় তাহলে কোনোভাবেই সেই ট্রাকের ন্যাশনাল পারমিট রিনিউ বা নবীকরণ করা হবে না ।

