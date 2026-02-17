ভারতে তৈরি AI Smart Glass-এর টিজার প্রকাশ্যে, কেমন দেখতে হল Sarvam Kaze ?
Sarvam এর নিজস্ব AI মডেল ব্যবহার করে এই স্মার্ট গ্লাসেসটি ডেভেলপ করা হয়েছে ৷
Published : February 17, 2026 at 9:02 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে সর্বপ্রথম AI স্মার্টগ্লাসেস আনতে চলেছে Sarvam AI ৷ চলতি বছরের মে মাসে লঞ্চ হবে AI First এই ডিভাইসটি ৷ দিল্লিতে AI Impact Summit 2026 এর দ্বিতীয় দিনে এই ডিভাইসটি প্রদর্শিত করা হয় ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে Meta Ray Ban স্মার্ট গ্লাসেসের বিকল্প হতে চলেছে Made in India এই স্মার্ট গ্লাসেস ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে Sarvam Kaze ৷
যে স্মার্টগ্লাসেসটি প্রকাশ করা হয়েছে সেখানে দেখা গিয়েছে খুব সাধারণ ডিজাইনের তৈরি করা হয়েছে ৷ যার বডিতে রয়েছে বিল্ট ইন ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, দেখা, শোনা এবং তৎক্ষণাত রেসপন্স করতে সক্ষম এই স্মার্টগ্লাস ৷ এর সঙ্গে ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্স AI এজেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে ছবি তোলা থেকে শুরু করে ভিডিও ক্যাপচার করা পর্যন্ত সম্ভব হবে ৷
Sarvam AI এর তরফে এই ডিভাইসটির ট্যাগ লাইনে বলা হয়েছে "move intelligence from the screen to the real world” ৷ অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তাকে স্ক্রিন থেকে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ট্রান্সফার করতে সক্ষম ৷
Sarvam এর নিজস্ব AI মডেল ব্যবহার করে এই স্মার্ট গ্লাসেসটি ডেভেলপ করা হয়েছে ৷ যার ফলে অ্যামেরিকার টেক জায়ান্টগুলি যে AI মডেলগুলি তৈরি করেছে তার থেকে এই স্মার্ট গ্লাসের AI মডেল একটু আলাদা হবে ৷ অন্যদিকে সিলিকনভ্যালির সংস্থাগুলির উপর নির্ভরশীলতা কমবে ৷
ইতিমধ্যে Meta RayBan যে স্মার্ট গ্লাস লঞ্চ করেছে তা ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলেছে প্রযুক্তি প্রেমীদের কাছে ৷ কারণ শুধুমাত্র 2025 সালেই বিশ্বব্যাপী 7 মিলিয়নেরও বেশি ডিভাইস বিক্রি করেছে মেটা ৷ যার মধ্যে রয়েছে ভয়েস- ড্রাইভেন AI অ্যাসিস্ট্যান্ট, লাইভ স্ট্রিম এবং হ্যান্ডস ফ্রি ফোটো ও ভিডিও ক্যাপচার মোড ৷
মেটার পাশাপাশি Apple ও তাদের আপকামিং ডিভাইসের তালিকায় রেখে দিয়েছে AI স্মার্ট গ্লাস ৷ এই নিয়ে একাধিক জল্পনাও তৈরি হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে আগামী বছরের মধ্যে তারাও লঞ্চ করবে AI স্মার্ট গ্লাস ৷
Sarvam Kaze- র ফিজিক্যাল লঞ্চ হতে এখনও কয়েকমাস হাতে থাকলেও ইতিমধ্যে একটি টিজার প্রকাশ করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখা গিয়েছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে এই ডিভাইসটি লঞ্চ করা হবে ৷