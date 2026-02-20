ETV Bharat / technology

Made in India! AI Summit-এ লঞ্চ হল ভারতীয় সংস্থার তৈরি LLM মডেল, কী কাজে লাগবে ?

AI Summit 2026 :বেঙ্গালুরুর সংস্থা Sarvam AI দিল্লির ইভেন্টে মোট দুটি LLM মডেল প্রকাশ করেছে ৷ তারমধ্যে একটি Sarvam 30B এবং অন্যটি Sarvam 105B ৷

Sarvam AI and BharatGen Unveil Sovereign AI Models in Delhi
Sarvam AI প্যভিলিয়নে PM মোদি (ছবি - X/Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 9:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি : পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকা AI Impact Summit 2026 শেষ হল শুক্রবার অর্থাৎ 20 ফেব্রুয়ারি ৷ এই ইভেন্টে দুটি ভারতীয় সংস্থা উন্মোচন করল তাদের নিজস্ব লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) ৷ ওই সংস্থাগুলি হল Sarvam AI এবং BharatGen ৷

বেঙ্গালুরুর সংস্থা Sarvam AI দিল্লির ইভেন্টে মোট দুটি LLM মডেল প্রকাশ করেছে ৷ তারমধ্যে একটি Sarvam 30B এবং অন্যটি Sarvam 105B ৷ এই দুটি মডেলকেই পুরোপুরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ভারতে ৷ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাল্টিলিঙ্গুয়াল কাজে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ডেভেলপারদের জন্য এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

অন্য সংস্থাটি হল BharatGen ৷ তাদের তরফে একটি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার নাম Param2 17B ৷ এই মডেলটি NVIDIA র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে এই মডেলটি ভারতের একটি ফ্ল্যাগশিপ AI মডেল হতে চলেছে ৷ বিভিন্ন সরকারি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষাগুলিকে নিয়ে কাজ করবে এই মডেলটি ৷

Sarvam AI’s Models

Sarvam AI’s 30B মডেলটি রিয়েল-টাইম কথোপকথনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা অত্যন্ত কম ল্যাটেন্সি এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষেবা দিতে সক্ষম। এই মডেলটিকে 16 ট্রিলিয়ন টোকেনের বিশাল ডেটাসেটের উপর প্রি-ট্রেইনড করা হয়েছে। যার ফলে OpenAI এর GPT-OSS-20B এবং গুগলের (Google) Gemma 27B-এর মতো মডেলগুলির সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে পারবে ৷

অন্যদিকে এই সংস্থার তৈরি 105B মডেলটি একাধিক জটিল পরিস্থিতি ও কর্পোরেট অপারেশন সমাধান করতে পারবে ৷ মূলত সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, কোড জেনারেশন এবং বাগ ফিক্স-এর জন্য এই মডেলটি কার্যকর হবে ৷

BharatGen’s AI model

এই সংস্থার Param2 17B MoE মডেলটি NVIDIA র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ৷ মূলত NVIDIA র Base Command Manager ব্যবহার করে এই মডেলটিকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৷ ডেভেলপার এবং ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে ৷

Read More - Pax Silica জোটে অংশগ্রহণ India-র, সেমিকন্ডাক্টার তৈরিতে কতটা লাভ হবে ?

Read More - মোদির কাজে বেমানান পরিস্থিতির সম্মুখীন ChatGPT CEO ! কী এমন করলেন প্রধানমন্ত্রী ?

TAGGED:

SARVAM AI
SARVAM AI MODELS
BHARATGEN AI MODEL
AI MODELS LAUNCH IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.