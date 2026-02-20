Made in India! AI Summit-এ লঞ্চ হল ভারতীয় সংস্থার তৈরি LLM মডেল, কী কাজে লাগবে ?

Made in India! AI Summit-এ লঞ্চ হল ভারতীয় সংস্থার তৈরি LLM মডেল, কী কাজে লাগবে ?
Published : February 20, 2026 at 9:05 PM IST
নয়াদিল্লি : পাঁচ দিন ধরে চলতে থাকা AI Impact Summit 2026 শেষ হল শুক্রবার অর্থাৎ 20 ফেব্রুয়ারি ৷ এই ইভেন্টে দুটি ভারতীয় সংস্থা উন্মোচন করল তাদের নিজস্ব লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (LLM) ৷ ওই সংস্থাগুলি হল Sarvam AI এবং BharatGen ৷
বেঙ্গালুরুর সংস্থা Sarvam AI দিল্লির ইভেন্টে মোট দুটি LLM মডেল প্রকাশ করেছে ৷ তারমধ্যে একটি Sarvam 30B এবং অন্যটি Sarvam 105B ৷ এই দুটি মডেলকেই পুরোপুরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ভারতে ৷ সরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাল্টিলিঙ্গুয়াল কাজে, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ডেভেলপারদের জন্য এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
অন্য সংস্থাটি হল BharatGen ৷ তাদের তরফে একটি মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার নাম Param2 17B ৷ এই মডেলটি NVIDIA র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে এই মডেলটি ভারতের একটি ফ্ল্যাগশিপ AI মডেল হতে চলেছে ৷ বিভিন্ন সরকারি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় ভাষাগুলিকে নিয়ে কাজ করবে এই মডেলটি ৷
Sarvam AI’s Models
Sarvam AI’s 30B মডেলটি রিয়েল-টাইম কথোপকথনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা অত্যন্ত কম ল্যাটেন্সি এবং সাশ্রয়ী মূল্যে পরিষেবা দিতে সক্ষম। এই মডেলটিকে 16 ট্রিলিয়ন টোকেনের বিশাল ডেটাসেটের উপর প্রি-ট্রেইনড করা হয়েছে। যার ফলে OpenAI এর GPT-OSS-20B এবং গুগলের (Google) Gemma 27B-এর মতো মডেলগুলির সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিতে পারবে ৷
Sarvam 30B activates just 1B non-embedded parameters per token, so it runs far more efficiently while maintaining strong capability.— Sarvam AI (@SarvamAI) February 19, 2026
The model was pretrained on 16 trillion tokens spanning code, web, multilingual, and mathematical data, and supports a 32K context window that… pic.twitter.com/BLG7uzBrRf
অন্যদিকে এই সংস্থার তৈরি 105B মডেলটি একাধিক জটিল পরিস্থিতি ও কর্পোরেট অপারেশন সমাধান করতে পারবে ৷ মূলত সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার, কোড জেনারেশন এবং বাগ ফিক্স-এর জন্য এই মডেলটি কার্যকর হবে ৷
BharatGen’s AI model
We were honoured to have our Lead PI Prof Ganesh Ramakrishnan (@ganramkr) interact with the Hon’ble Prime Minister of India @narendramodi at the #IndiaAIImpactExpo2026, and share #BharatGen’s progress in building #SovereignAI LLMs across 22 Indian languages.@PMOIndia @IndiaDST pic.twitter.com/gR9TZzvT1f— BharatGen (@BharatGen_Com) February 17, 2026
এই সংস্থার Param2 17B MoE মডেলটি NVIDIA র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে ৷ মূলত NVIDIA র Base Command Manager ব্যবহার করে এই মডেলটিকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ৷ ডেভেলপার এবং ব্যবসায়ি প্রতিষ্ঠানের জন্য এই মডেলটি তৈরি করা হয়েছে ৷