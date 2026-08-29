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Sanchar Saathi-ই খুঁজে দিল 77 হাজারের বেশি স্মার্টফোন, আপনার হারানো ডিভাইসের খোঁজ পেতে পারেন এই উপায়ে

2025 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2026 সালের জুলাই মাসে মধ্যে মাসিক মোবাইল উদ্ধারের সংখ্যা 201 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

sanchar saathi helps recover stolen handsets in july
sanchar saathi app (ছবি - AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 5:08 PM IST

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হায়দরাবাদ : হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধারে বড়সড় সাফল্য পেল কেন্দ্রীয় সরকারের Sanchar Saathi পরিষেবা । ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন (DoT) এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে 2026 সালের জুলাই মাসে মোট 77,692টি হারানো বা চুরি যাওয়া স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়েছে । এই প্ল্যাটফর্মটি চালু হওয়ার পর এই প্রথম কোনও এক মাসে এই বিপুল পরিমাণ স্মার্টফোন উদ্ধার হল ৷

কেন্দ্রীয় টেলিকমিউনিকেশন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া এই সাফল্যের প্রশংসা করেছেন । এই বিষয়ে মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে দেখানো হয়েছে Sanchar Saathi প্ল্যাটফর্মের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা বাড়ছে । পাশাপাশি, DoT, টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা (TSP) এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুলিশের মধ্যে সমন্বয়ও আগের তুলনায় আরও শক্তিশালী হয়েছে ।

ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, হারানো মোবাইল উদ্ধারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কাছ থেকে নিয়মিত ফিডব্যাক নেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে গোটা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার চেষ্টা চলছে। DoT-এর তরফে একটি Digital Intelligence Unit তৈরি করা হয়েছে ৷ এছাড়াও বিভিন্ন ফিল্ড ইউনিট তৈরি করা হয়েছে ৷ যারা স্থানীয় পুলিশ অফিসার ও থানার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ৷ এর ফলে হারানো ফোনের অবস্থান ট্র্যাক করা সহজ হচ্ছে ৷ এবং সেখান থেকে উদ্ধার করে ফোনের প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, স্মার্টফোন উদ্ধারের সংখ্যা গত কয়েক মাসে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । 2025 সালের এপ্রিল মাস থেকে 2026 সালের জুলাই মাসে মধ্যে মাসিক মোবাইল উদ্ধারের সংখ্যা 201 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চুরি হওয়া বা হারিয়ে যাওয়া ফোন উদ্ধার প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে Sanchar Saathi-তে বেশ কিছু পরিবর্তনও আনা হয়েছে । কোনও হারানো বা চুরি যাওয়া ফোনের ট্রেসেবিলিটি রিপোর্ট তৈরি হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের নাম SMS, ই-মেল এবং Sanchar Saathi-র ওয়েব পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে উপযুক্ত মালিককে জানানো হয়।

এছাড়াও, হারানো বা চুরি যাওয়া ফোনে কোনও নতুন SIM ঢোকানো হয়েছে কি না, সেই সংক্রান্ত তথ্য পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় । প্রয়োজনে বিকল্প মোবাইল নম্বরের তথ্যও দেওয়া হয়, যাতে ফোন উদ্ধারের সম্ভাবনা আরও বাড়ে ।

কোনও হারানো বা চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধার হওয়ার পর নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দেওয়া হয় । উদ্ধার হওয়া ফোনটির factory reset করার পরামর্শ দেওয়া হয় SMS এর মাধ্যমে ৷ এর ফলে ফোনে কোনও সন্দেহজনক ম্যালওয়্যার থাকলে তা থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব।

কীভাবে কাজ করে Sanchar Saathi?

কোনও মোবাইল হারিয়ে গেলে বা চুরি হলে নাগরিকরা খুব সহজেই Sanchar Saathi-র ওয়েব পোর্টাল অথবা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বিষয়টি রিপোর্ট করতে পারেন। রিপোর্ট জমা পড়ার পর ওই ফোনটিকে ভারতের টেলিকম নেটওয়ার্কে ব্লক করে দেওয়া হয়। ফলে চুরি বা হারানো ফোনটি অন্য কেউ ব্যবহার করে অপব্যবহার করতে পারে না।

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