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PIN ছাড়াই 10 হাজার টাকা পর্যন্ত UPI পেমেন্ট: Samsung Walet-এ যুক্ত হলো Fingerprint Authentication

Samsung-এর দাবি, এই নতুন পদ্ধতি পাবলিক জায়গায় UPI PIN টাইপ করার প্রয়োজন কমিয়ে প্রাইভেসি আরও বাড়াতে পারে।

Samsung Wallet UPI Payments Now Support Fingerprint Authentication
স্যামস্যাং ওয়ালেটে নতুন ফিচার (ছবি -AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 9:03 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে UPI পেমেন্টের ক্ষেত্রে নতুন বায়োমেট্রিক অথন্টিকেশন ফিচার চালু করল Samsung Wallet। এর ফলে বেশ কয়েকটি Galaxy smartphone মডেলের ব্যবহারকারীরা এবার UPI PIN না দিয়েই ফোনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ব্যবহার করে নির্দিষ্ট অঙ্কের ডিজিট্যাল পেমেন্ট করতে পারবেন।

Samsung India জানিয়েছে, নতুন এই সুবিধায় 10000 টাকা পর্যন্ত UPI transaction fingerprint-এর মাধ্যমে authorise করা যাবে। অর্থাৎ যোগ্য ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে UPI PIN ম্যানুয়ালি টাইপ করার পরিবর্তে ব্যবহারকারী নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েই পেমেন্টের অনুমোদন দিতে পারবেন। অথন্টিকেশনের পুরো প্রক্রিয়াটি ডিভাইসেই সম্পন্ন হবে।

Samsung-এর দাবি, এই নতুন পদ্ধতি পাবলিক জায়গায় UPI PIN টাইপ করার প্রয়োজন কমিয়ে প্রাইভেসি আরও বাড়াতে পারে। পাশাপাশি ভুল UPI PIN দেওয়ার কারণে ট্রানজাকশন ফেলিওরের সংখ্যাও কমতে পারে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

এক অ্যাপেই পেমেন্ট থেকে ডিজিট্যাল ডকুমেন্ট

Samsung Wallet শুধুমাত্র UPI payment-এর জন্য নয়। অ্যাপটির মাধ্যমে টোকেনাইজড credit ও debit কার্ড ব্যবহার করে কনট্যাক্টলেস পেমেন্ট এবং বিল পেমেন্টও করা যায়। পাশাপাশি digital key, boarding pass, টিকিট এবং ID card-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ ডিজিট্যাল তথ্য এক জায়গায় সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহারকারীদের তথ্য সুরক্ষিত রাখতে Samsung Wallet-এ Samsung Knox, fingerprint recognition এবং encryption প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। Samsung-এর দাবি, সেনসিটিভ ডেটা একটি সিকিওর পরিবেশে রাখা হয় এবং সেগুলিতে অ্যাকসেস শুধুমাত্র ওই নির্দিষ্ট স্মার্টফোন মালিকের জন্য সীমাবদ্ধ থাকে।

ভ্রমণের তথ্যও এক জায়গায়

চলতি বছরের শুরুতে Samsung Wallet-এ Trips নামে একটি ফিচার যোগ করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে Galaxy users তাঁদের travel-related তথ্য একটি timeline-এ সাজিয়ে রাখতে পারেন। Flight ও hotel booking, car rental, excursion এবং অন্যান্য ticket-এর তথ্য একসঙ্গে দেখা যায়।

এছাড়াও ব্যবহারকারীরা নিজেদের itinerary-এর তথ্য manually যোগ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় notes বা reminders-ও save করে রাখতে পারেন।

নতুন biometric UPI অথন্টিকেশনের ফলে Samsung Wallet ব্যবহারকারীদের জন্য digital payment আরও সহজ করার পাশাপাশি public জায়গায় sensitive payment credentials ব্যবহারের প্রয়োজনও কমতে পারে।

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TAGGED:

SAMSUNG WALLET UPI
FINGERPRINT AUTHENTICATION
স্যামসাং
স্যামস্যাং পেমেন্ট
SAMSUNG UPI PAYMENT

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