চ্যালেঞ্জ Meta-কে ? এবার AI নির্ভর স্মার্ট গ্লাস আনছে Samsung
নতুন স্মার্ট গ্লাসটি Google-এর Android XR প্ল্যাটফর্মে চলবে এবং এতে Gemini AI ও Samsung Bixby— দুই ধরনের AI অ্যাসিস্ট্যান্টই সাপোর্ট করবে।
Published : July 23, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দরাবাদ : ওয়্যারেবল AI ডিভাইসের বাজারে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে Samsung। সংস্থাটি Google Gemini-চালিত নতুন AI Smart Glasses নিয়ে এসেছে, যা সরাসরি Ray-Ban Meta Smart Glasses-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামবে। Galaxy Unpacked ইভেন্টে এই নতুন স্মার্ট গ্লাসের ঝলক দেখানো হয়েছে। Samsung-এর দাবি, এটি সাধারণ চশমার মতোই দেখতে হলেও এর মধ্যে থাকবে একাধিক AI-নির্ভর স্মার্ট ফিচার।
নতুন স্মার্ট গ্লাসটি Google-এর Android XR প্ল্যাটফর্মে চলবে এবং এতে Gemini AI ও Samsung Bixby— দুই ধরনের AI অ্যাসিস্ট্যান্টই সাপোর্ট করবে। ব্যবহারকারীরা শুধুমাত্র ভয়েস কমান্ড দিয়েই বিভিন্ন কাজ করতে পারবেন। যেমন, কোনও প্রশ্নের উত্তর জানা, অডিয়ো ক্লিপ শোনা, রিয়েল-টাইম ট্রান্সলেশন, নেভিগেশন বা অন্যান্য তথ্য পাওয়া যাবে হাত ব্যবহার না করেই।
Samsung জানিয়েছে, এই স্মার্ট গ্লাসে একটি বিল্ট-ইন ক্যামেরা, মাইক্রোফোন এবং স্পিকার রয়েছে। ক্যামেরার সাহায্যে Gemini ব্যবহারকারীর সামনে থাকা দৃশ্য অ্যানালিসি করতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক তথ্য বা পরামর্শ দেবে। এছাড়া ভিডিয়ো কলের সময় ব্যবহারকারী যা দেখছেন, সেটিও অন্য প্রান্তের ব্যক্তির সঙ্গে শেয়ার করা যাবে।
সংস্থার দাবি, নতুন ডিভাইসটি Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 চিপসেট দ্বারা চালিত এবং একবার চার্জে প্রায় 9 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। এর সঙ্গে একটি চার্জিং কেসও দেওয়া হবে, যা অতিরিক্ত একাধিকবার চার্জ দেওয়ার সুবিধা দেবে।
ডিজাইনের দিক থেকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে Samsung। স্মার্ট গ্লাসটি তৈরি করতে Gentle Monster এবং Warby Parker-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে সংস্থা। লক্ষ্য ছিল এমন একটি ডিভাইস তৈরি করা, যা টেক ডিভাইস হওয়ার পাশাপাশি দেখতে স্টাইলিশ এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী হয়।
প্রাইভেসির বিষয়টিও মাথায় রাখা হয়েছে বলে দাবি Samsung-এর। স্মার্ট গ্লাসে ক্যামেরা চালু থাকলে একটি LED ইন্ডিকেটর জ্বলে উঠবে, যাতে আশেপাশের মানুষ বুঝতে পারেন যে ক্যামেরা ব্যবহার হচ্ছে। এছাড়া কেউ যদি এই LED-কে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করেন, তাহলে ক্যামেরা রেকর্ডিংও বন্ধ হয়ে যাবে। সংস্থার মতে, ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার জন্য এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।
Samsung আরও জানিয়েছে, এই AI স্মার্ট গ্লাস স্মার্টফোনের বিকল্প নয়, বরং তার পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। ব্যবহারকারীরা ফোন হাতে না নিয়েও বিভিন্ন AI ফিচার্স ব্যবহার করতে পারবেন। বর্তমানে ডিভাইসটির দাম জানানো হয়নি ৷ তবে সংস্থাটি জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষের দিকে এটির বিক্রি শুরু করা হবে ৷