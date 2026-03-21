Samsung A সিরিজের নতুন ফোন আসছে বাজারে, কী কী স্পেসিফিকেশন থাকবে ?
মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটারে ) একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, ভারতে একটি নতুন Galaxy A সিরিজের মডেল লঞ্চ করা হবে৷
Published : March 21, 2026 at 3:33 PM IST
হায়দরাবাদ : মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতে নতুন Galaxy A সিরিজ লঞ্চ করতে চলেছে Samsung ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 21 মার্চ সংস্থার তরফে তাদের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি স্মার্টফোনের ছবি পোস্ট করেছে ৷ যদিও সেই স্মার্টফোনের বিস্তারিত ছবি প্রকাশ করা হয়নি ৷ মনে করা হচ্ছে ওই সিরিজে Samsung Galaxy A37 এবং Galaxy A57 লঞ্চ করা হতে পারে ৷ Exynos চিপসেটে এই মডেলদুটি লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
Samsung Galaxy A57, Galaxy A37 Expected to Launch in India
শুক্রবার মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম X হ্যান্ডেলে (অতীতের টুইটারে ) একটি পোস্ট করা হয় ৷ সেখানে জানানো হয়, ভারতে একটি নতুন Galaxy A সিরিজের মডেল লঞ্চ করা হবে ৷ 25 মার্চ অর্থাৎ বুধবার বিকাল সাড়ে 5টায় ওই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷ তবে কোন মডেলটি লঞ্চ করা হবে সেই বিষয়ে এখনও সংস্থার তরফে জানানো হয়নি ৷ তবে মনে করা হচ্ছে A 37 অথবা A 57 লঞ্চের সম্ভাবনা রয়েছে ৷
ইতিমধ্যে Samsung এর ওয়েবসাইটে এই মডেলটি লিস্ট করা হয়েছে ৷ এবং সেখানে Notify Me বাটন যোগ করা হয়েছে ৷ যাঁরা ফোনটি কিনতে চান তাঁরা এই বাটনে ক্লিক করে যাবতীয় তথ্য দিতে পারেন ৷
অন্যদিকে আলাদাভাবে টিপস্টার ইভান ব্লাস একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন ৷ যেখানে Galaxy A57 এবং Galaxy A37 এর অফিসিয়াল রেন্ডার হিসেবে দুটি মডেলের ছবি পোস্ট করেছেন ৷ যদিও সেগুলি অফিসিয়াল মডেলের সঙ্গে কতটা মিল থাকবে সেই বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় ৷
ইভান ব্লাস যে মডেলগুলি প্রকাশ করেছে তারমধ্যে Galaxy A57 মডেলটি Gray, Icyblue, Lilac, এবং Black কালারে দেখানো হয়েছে ৷ অন্যদিকে Galaxy A37 মডেলটি Charcoal, Graygreen, এবং Lavender কালার শেডে দেখানো হয়েছে ৷ দুটি মডেলেই ফ্ল্যাট ডিসপ্লে রয়েছে ৷ এবং সেলফি ক্যামেরায় একটি পাঞ্চ কাট আউট ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷
দুটি মডেলেই রয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট ৷ যা ভার্টিক্যালি রাখা হয়েছে ৷ এরসঙ্গে ওই মডিউলের বাইকে একটি LED ফ্ল্যাশ যোগ করা হয়েছে ৷ মনে করা হচ্ছে A57 মডেলে Exynos 1680 চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে ৷ এবং A37 এ Exynos 1480 চিপসেট দেওয়া হতে পারে ৷ 50 মেগাপিক্সেল রিয়ার ক্যামেরা, 12 MP সেলফি ক্যামেরা থাকতে পারে এই মডেলে ৷ অন্যদিকে A57 এ 6.6 ইঞ্চি এবং A37 এ 6.7 ইঞ্চি ডিসপ্লে দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷