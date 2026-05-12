জলের দরে পুরনো ফোন বিক্রি করছে Samsung, মিলবে 1 বছরের ওয়ারেন্টি

জলের দরে পুরনো ফোন বিক্রি করছে Samsung, মিলবে 1 বছরের ওয়ারেন্টি
ভারতে লঞ্চ করল সার্টিফায়েড রিনিউড প্রোগ্রাম (Certified Re-Newed Programme) ৷ সংস্থার দাবি, এর মাধ্যমে একাধিক ফ্ল্যাগশিপ ও মিড রেঞ্জ মডেল কম দামে কিনতে পারবেন ৷
Published : May 12, 2026 at 12:52 PM IST
হায়দরাবাদ : প্রত্যেক স্মার্টফোন ব্যবহারকারীর ইচ্ছা থাকে প্রিমিয়াম ফিচার সহ ফ্ল্যাগশিপ মডেল সংগ্রহে রাখা ৷ এর ফলে ফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতা যেমন ভালো হয় তেমনই লং লাস্টিংও হয় ৷ সাধ থাকলেও থাকে না সাধ্য ৷ সেই সাধ এবার মিটতে চলেছে ৷ কারণ Samsung ভারতে লঞ্চ করল সার্টিফায়েড রিনিউড প্রোগ্রাম (Certified Re-Newed Programme) ৷ সংস্থার দাবি, এর মাধ্যমে একাধিক ফ্ল্যাগশিপ ও মিড রেঞ্জ মডেল কম দামে কিনতে পারবেন ৷
Certified Re-Newed Programme কী?
অনেকেই ফোন কেনার পর কয়েকদিনের মধ্যেই তা বিক্রি করে দেন, অথবা এক্সচেঞ্জ করে নতুন ফোন কেনেন ৷ Samsung ওই ফোনগুলি পুনরায় ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় এনে বিক্রি করে ৷ সেক্ষেত্রে নতুন ফোনের থেকে সার্টিফায়েড রিনিউড ফোনের দাম অনেকটাই কম হয় ৷
বিস্তারিত...
ধরে নিন আপনি Samsung এর কোনও মিড রেঞ্জের ফোন কিনলেন ৷ কিন্তু কয়েকমাস ব্যবহার করার পর সেই ফোনটি আপনার আর পছন্দ হচ্ছে না ৷ সেক্ষেত্রে আপনি ওই ফোনটি এক্সচেঞ্জ করে নতুন কোনও একটি ফোন কিনলেন ৷ আপনার এক্সচেঞ্জ করা Samsung এর পুরনো ফোনটি Samsung রি-নিউ করে ৷ অর্থাৎ সফ্টঅয়ার আপডেট, কালার স্কিমের কোনও সমস্যা হলে তার আপগ্রেড, হার্ডওয়ার টেস্ট করে ফের সিল প্যাক বক্সে বিক্রি করে ৷ সেক্ষেত্রে নতুন মডেলের তুলনায় রি-ফার্বিস বা রিনিউড মডেলের দাম অনেকটাই কম হয় ৷
Certified Re-Newed Programme এ বর্তমানে একাধিক Galaxy ডিভাইস বিক্রি করা হচ্ছে ৷ Samsung.com এবং Samsung Shop app থেকে ওই ডিভাইসগুলি ভারতের ক্রেতারা কিনতে পারবেন ৷ সার্টিফায়েড রি-নিউড Galaxy S25 Ultra 12GB+256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম 97হাজার 499 টাকা ৷
এছাড়াও Samsung Galaxy S25-র 12GB + 256GB কনফিগারেশন এবং Galaxy A56 12GB+256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 58,749টাকা এবং 32,749 টাকা ৷ অন্যদিকে ব্র্যান্ড নিউ এই দুটি মডেলেরই দাম 62,999 টাকা এবং 44, 999 টাকা ৷ Galaxy A36 8GB+128GB ভ্যারিয়েন্টের নতুন মডেলের দাম 32999 টাকা ৷ কিন্তু রি-নিউড মডেলটি বিক্রি হচ্ছে 23249 টাকায় ৷
রিফার্বিস বা রিনিউড মডেলের ক্ষেত্রেও এক বছরের ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে ৷ নতুন প্যাকেজিং এবং কুইক স্টার্ট গাইডও দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি পুরনো স্মার্টফোনের সমস্ত ডাটা মুছে তবেই বিক্রি করা হচ্ছে ৷