লঞ্চ হল Samsung এর প্রথম Triple-Folding স্মার্টফোন, স্পেসিফিকেশন কী? দাম কত ? জেনে নিন
Galaxy Z TriFold: দেওয়া হয়েছে 10.0 ইঞ্চি ZXGA + Dynamic AMOLED 2X মেন ডিসপ্লে ৷ দাম কত? জানুন
Published : December 2, 2025 at 1:13 PM IST
হায়দরাবাদ : Galaxy Z TriFold ফোনটির অফিসিয়াল ঘোষণা করল Samsung ৷ ফোনটিতে রয়েছে Snapdragon 8 Elite চিপসেট, 16GB RAM, 1TB পর্যন্ত স্টোরেজ এবং 200 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷ এছাড়াও 5600 mAh ব্যাটারি সঙ্গে 45W ওয়ার্ড চার্জিং সাপোর্টও থাকছে এই ফোনটিতে ৷ Android 16 এর সঙ্গে One UI 8 স্কিনে ফোনটি পারফর্ম করতে পারবে ৷
ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 10.0 ইঞ্চি ZXGA + Dynamic AMOLED 2X মেন ডিসপ্লে ৷ এছাড়াও 6.5 ইঞ্চির FHD + Dynamic AMOLED 2X + ডিসপ্লে থাকছে ৷ ডিসপ্লেতে IP48 রেটিং দেওয়া থাকছে ৷ ফলে ফোনটি ধুলো এবং জল থেকে রক্ষা পাবে ৷
Samsung Galaxy Z TriFold: Price, availability, offers
Samsung Galaxy Z TriFold ফোনটির দাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি ৷ মোট দুটি স্টোরেজ কনফিগারেশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যারমধ্যে একটি 512GB র এবং অন্যটি 1TB র ৷ একটি ক্রাফটেড ব্ল্য়াক শেড দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷
Samsung এর তরফে জানানো হয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ায় 12 ডিসেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি করা শুরু হবে ৷ এর পাশাপাশি চিন, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুর, UAE এবং US এ ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷ তবে প্রাথমিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট Samsung রিটেল স্টোর থেকে ফোনটি কিনতে পারবেন ইচ্ছুকরা ৷
Samsung Galaxy Z TriFold - লঞ্চ অফার হিসেবে 6 মাস Google AI এর ফ্রি ট্রায়াল দেওয়া হবে ৷ যার মাধ্যমে এই ফোনটির ব্যবহারকারীরা Google AI Pro-র অতিক্ষমতাশালী Veo 3 ব্য়বহার করতে পারবেন ৷ এবং এরসঙ্গে 2TB ক্লাউড স্টোরেজ ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হবে ৷ এবং একবার ডিসপ্লে রিপেয়ারে 50 শতাংশ ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে ৷
Samsung Galaxy Z TriFold: Specifications
Samsung Galaxy Z TriFold ফোনটির মেজারমেন্ট ফোল্ডেড অবস্থায় 159.2 x 214.1 x 3.9 mm এবং আনফোল্ড অবস্থায় 159.2 x 214.1 x 3.9 mm ৷ ফোনটির ওজন 309 গ্রামের কাছাকাছি ৷
ফোনে দেওয়া হয়েছে 10.0-inch QXGA+ AMOLED ডিসপ্লে, 120Hz রিফ্রেস রেট এবং 1600 নিটস অফ পিক ডিসপ্লে ৷ কভার ডিসপ্লেটি 6.5-inch FHD+ AMOLED-র ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz এবং 2600 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস ৷
দেওয়া হয়েছে 3nm Snapdragon 8 Elite চিপসেট ৷ এছাড়াও রয়েছে 16GB RAM এবং 1TB স্টোরেজ ৷ যার মেন ক্যামেরা 200 MP-র এবং 12MP-র আলট্রাওয়াইড লেন্স, এবং একটি 10MP-র টেলিফটো লেন্স রয়েছে ৷ সেলফির জন্য থাকছে 10MP -র ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷
5600 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে এরসঙ্গে রয়েছে 45W ওয়ার্ড 15W ওয়ারলেস চার্জার ৷ WiFi 7, 5G, Bluetooth 5.4, USB Type-C র সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷
|Features
|Details
|Main Display
|120Hz | 10.0-inch QXGA+ Dynamic AMOLED 2X
|Cover Display
|120Hz | 6.5-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X
|Folded Size
|159.2 × 75.0 × 12.9 mm
|Unfolded Size
|159.2 × 214.1 × 3.9–4.2 mm
|Weight
|309 grams
|Rear Camera
• 200 MP Wide (OIS, 2x optical zoom)
• 10 MP Telephoto (3x optical zoom)
•12 MP Ultra-Wide
|Front Camera
|10 MP on both cover and main screen
|Processor
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3 nm)
|RAM + Storage
|16 GB RAM + 512 GB / 1 TB (no microSD slot)
|Battery
|5,600 mAh (three-cell system), rated 5437 mAh
|Charging
|45W Wired (~50% in 30 minutes), 15W Wireless, Wireless PowerShare
|Water resistance
|IP48 (freshwater up to 1.5 meters for 30 minutes)
|Build Material
• Front: Gorilla Glass Ceramic 2
• Back: Ceramic-Glass Fiber
• Frame: Titanium Hinge + Armor Aluminum
|Operating System
|Android 16 + One UI 8
|Connectivity
|5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Security
|Samsung Knox + Knox Vault, Side Fingerprint
|Sim
|Dual Nano SIM + Multi eSIM
|Available Colors
|Crafted Black
|Special Offer
|6 months free Google AI Pro (Veo 3 video generation + 2 TB cloud storage)