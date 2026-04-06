Samsung ব্য়বহারকারীদের জন্য খারাপ খবর, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই অ্যাপ

Samsung ব্য়বহারকারীদের জন্য খারাপ খবর, বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই অ্যাপ
Published : April 6, 2026 at 5:21 PM IST
হায়দরাবাদ : Samsung ব্যবহারকারীদের জন্য খারাপ খবর ৷ কারণ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের মেসেজিং সার্ভিস ৷ সংস্থার তরফে এই পদক্ষেপের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে, Samsung এর নিজস্ব মেসেজিং এর বদলে ব্যবহারকারীরা Google Message ব্য়বহার করতে পারেন ৷ যা ইতিমধ্যে আপগ্রেডেড Samsung এর ফোন ও ট্যাব-এ দেওয়া হচ্ছে ৷ চলতি বছরের জুলাই মাস থেকেই এই পরিষেবা বন্ধ করছে Samsung ৷
Samsung এর US সাপোর্ট পেজে এই বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ সেখানে বলা হয়েছে 2026 সালের জুলাই মাসে Samsung Message বন্ধ হবে ৷ যদিও নির্দিষ্ট কোন দিন থেকে এই পরিষেবা বন্ধ করা হবে সেই বিষয়ে জানানো হয়নি ৷ পরবর্তীতে প্রত্যেক ব্যবহারকারীর অ্যাপে এই বিষয়ে মেসেজ পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ তবে যাঁরা Android 11 বা তার নিচের ভার্সনগুলি ব্যবহার করছেন তাঁদের স্মার্টফোনে কোনও পরিবর্তন হবে না বলেই জানানো হয়েছে ৷ যদিও এই ব্লগপোস্টের পরেও Galaxy Store-এ Samsung Message অ্যাপটি দেখা গেছে ৷
Samsung জানিয়েছে, এই অ্যাপটি বন্ধ করে তারা Google Message ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীদের উৎসাহিত করবে ৷ সমস্ত Galaxy ডিভাইস এবং যাবতীয় অয়ারেবল ডিভাইসে এই পরিষেবা পাওয়া যাবে ৷ এর পাশাপাশি পরিষেবা বন্ধ হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যাবতীয় চ্যাট Google মেসেজে নিজে থেকেই কনভার্ট হয়ে যাবে ৷
কোম্পানির তরফে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক ব্যবহারকারীর ডিভাইসে এই পরিষেবা বন্ধ করার আগে তাঁদের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জানানো হবে ৷ যাঁরা Google Message এ কনভার্ট হতে চান তাঁরা Play Store থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করে মেসেজ পরিষেবা চালিয়ে যেতে পারেন ৷ এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের ডিফাল্ট মেসেজিং অ্যাপ হিসেবে সিলেক্ট করতে হবে ৷
এদিকে Google Message Android 8.0-এবং তার উপরের সব OS এ কাজ করবে ৷ Samsung Smart Switch অথবা Google Drive এর মাধ্যমে ডাটা স্টোর করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
কীভাবে নিজের Samsung ফোনে ইনস্টল করবেন Google Message য
- প্রথমে Play Store থেকে Google Messages ডাউনলোড করুন ৷ এবং অ্যাপটি ওপেন করুন ৷
- সেখানে একটি পপ-আপ দেখা যাবে ৷ লেখা থাকবে To use Messages, make it your default SMS app.
- Set default SMS app-এ ক্লিক করুন
- তারপর Google Messages অপশন বেছে নিন ৷
- Set as default অপশনে ক্লিক করলেই চালু হবে Google Message পরিষেবা ৷