Galaxy Watch Ultra2 এবং Galaxy Watch9 লঞ্চ Samsung-এর ! জানুন দাম ও বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন
এই স্মার্টওয়াচগুলি দৈনিক স্বাস্থ্যের যাবতীয় তথ্য ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷ অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং রয়েছে ৷
Published : July 23, 2026 at 2:52 PM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার ভারতে লঞ্চ হয়েছে বই আকৃতির Samsung Fold 8 ৷ এরসঙ্গে আরও দুটি স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ পাশাপাশি আরও দুটি স্মার্টওয়াচ লঞ্চ করেছে এই টেক জায়ান্ট ৷ নতুন যে দুটি স্মার্টওয়াচ লঞ্চ করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে Galaxy Watch Ultra2 এবং Galaxy Watch9 ৷ জানানো হয়েছে, আগের মডেলগুলির তুলনায় এই স্মার্টওয়াচগুলি ডিজাইনের দিক থেকে আরও বেশি আকর্ষণীয় এবং আরও ভালোভাবে হেল্থ ট্র্যাক করতে পারবে ৷ AI নির্ভরশীল ট্র্যাকার ও ফিচারের পাশাপাশি তুলনামূল বেশি সময়ের ব্য়াটারি লাইফ, উজ্জ্বল ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷
Pricing and availability
Samsung এর প্রিমিয়াম Galaxy Watch Ultra2 এর দাম 64,999 টাকা, এবং মোট দুটি কালার স্কিমে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Titanium Silver এবং Titanium Grey ৷ অন্যদিকে সাশ্রয়ী মডেলের Galaxy Watch9 মোট দুটি সাইজে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 40mm ব্লুটুথ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে, যার দাম 37,999 টাকা, এবং অন্য একটি LTE ভার্সনে রয়েছে ৷ যার দাম 41,999 টাকা. ক্রিম ও গ্রাফাইট শেড-এ ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 44mm ব্লুটুথ মডেলের দাম 40,999 টাকা, এবং LTE মডেলের দাম 44,999 টাকা. সিলভার ও গ্রাফাইট কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
|Device
|Variant
|Price
|Size
|Connectivity
|Galaxy Watch Ultra2
|47mm
|Bluetooth and LTE
|Rs 64,999
|Galaxy Watch9
|40mm
|Bluetooth
|Rs 37,999
|LTE
|Rs 41,999
|44mm
|Bluetooth
|Rs 40,999
|LTE
|Rs 44,999
Galaxy Watch Ultra2: Specifications
আউটডোর ও স্পোর্টসের কথা মাথায় রেখেই Galaxy Watch Ultra 2 লঞ্চ করা হয়েছে ৷ নিউট্রিশন অ্যালার্ট, ঘাম বেরোনোর পরিমাণ, শরীরে জলের মাত্রা-সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ করতে সক্ষম ৷ হার্ডওয়ারের ক্ষেত্রে আগের মডেলের তুলনায় 35 শতাংশ উন্নত করা হয়েছে ৷ Snapdragon Wear Elite প্ল্যাটফর্মে এই স্মার্টওয়াচটি তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে 5000 নিটস অফ ব্রাইটনেস ৷ এবং সবথেকে বড় বিষয় পুরনো মডেলের তুলনায় এটি 12 শতাংশ পাতলা করা হয়েছে ৷
Galaxy Watch9: Specifications
দৈনিক স্বাস্থ্যের যাবতীয় তথ্য ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷ অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং রয়েছে ৷ তারসঙ্গে সফট টাচ ব্যান্ড দেওয়া হয়েছে ৷ এই মডেলটিও Snapdragon Wear Elite-প্ল্যাটফর্মে রান করতে সক্ষম ৷ 390mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, এবং 3000 নিটস ডিসপ্লে রয়েছে ৷
New AI health features
দুটি মডেলেই একাধিক AI হেলথ ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে, BioActive sensor, যা শরীরের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম ৷ এরসঙ্গে FDA-cleared Sleep Apnea ডিটেকশন টুল দেওয়া হয়েছে ৷ যা দৈনিক ঘুম কেমন হচ্ছে তা ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷ পাশাপাশি একাধিক ফিটনেস ইনডেক্স ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷
ব্যান্ড অপশন
স্মার্টওয়াচ লঞ্চের পাশাপাশি একাধিক ব্যান্ডও লঞ্চ করেছে Samsung ৷ ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো ব্যান্ডও কিনতে পারবেন ৷