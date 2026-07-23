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Galaxy Watch Ultra2 এবং Galaxy Watch9 লঞ্চ Samsung-এর ! জানুন দাম ও বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন

এই স্মার্টওয়াচগুলি দৈনিক স্বাস্থ্যের যাবতীয় তথ্য ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷ অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং রয়েছে ৷

Samsung Launches Galaxy Watch Ultra2 and Galaxy Watch9 With Advanced Health Tracking In India
Samsung Watch (ছবি- Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 23, 2026 at 2:52 PM IST

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হায়দরাবাদ : বুধবার ভারতে লঞ্চ হয়েছে বই আকৃতির Samsung Fold 8 ৷ এরসঙ্গে আরও দুটি স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ পাশাপাশি আরও দুটি স্মার্টওয়াচ লঞ্চ করেছে এই টেক জায়ান্ট ৷ নতুন যে দুটি স্মার্টওয়াচ লঞ্চ করা হয়েছে তারমধ্যে রয়েছে Galaxy Watch Ultra2 এবং Galaxy Watch9 ৷ জানানো হয়েছে, আগের মডেলগুলির তুলনায় এই স্মার্টওয়াচগুলি ডিজাইনের দিক থেকে আরও বেশি আকর্ষণীয় এবং আরও ভালোভাবে হেল্থ ট্র্যাক করতে পারবে ৷ AI নির্ভরশীল ট্র্যাকার ও ফিচারের পাশাপাশি তুলনামূল বেশি সময়ের ব্য়াটারি লাইফ, উজ্জ্বল ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷

Pricing and availability

Samsung এর প্রিমিয়াম Galaxy Watch Ultra2 এর দাম 64,999 টাকা, এবং মোট দুটি কালার স্কিমে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল Titanium Silver এবং Titanium Grey ৷ অন্যদিকে সাশ্রয়ী মডেলের Galaxy Watch9 মোট দুটি সাইজে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 40mm ব্লুটুথ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে, যার দাম 37,999 টাকা, এবং অন্য একটি LTE ভার্সনে রয়েছে ৷ যার দাম 41,999 টাকা. ক্রিম ও গ্রাফাইট শেড-এ ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 44mm ব্লুটুথ মডেলের দাম 40,999 টাকা, এবং LTE মডেলের দাম 44,999 টাকা. সিলভার ও গ্রাফাইট কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷

DeviceVariantPrice
SizeConnectivity
Galaxy Watch Ultra247mmBluetooth and LTERs 64,999
Galaxy Watch940mmBluetoothRs 37,999
LTERs 41,999
44mmBluetoothRs 40,999
LTERs 44,999

Galaxy Watch Ultra2: Specifications

আউটডোর ও স্পোর্টসের কথা মাথায় রেখেই Galaxy Watch Ultra 2 লঞ্চ করা হয়েছে ৷ নিউট্রিশন অ্যালার্ট, ঘাম বেরোনোর পরিমাণ, শরীরে জলের মাত্রা-সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপ করতে সক্ষম ৷ হার্ডওয়ারের ক্ষেত্রে আগের মডেলের তুলনায় 35 শতাংশ উন্নত করা হয়েছে ৷ Snapdragon Wear Elite প্ল্যাটফর্মে এই স্মার্টওয়াচটি তৈরি করা হয়েছে ৷ এর ডিসপ্লেতে দেওয়া হয়েছে 5000 নিটস অফ ব্রাইটনেস ৷ এবং সবথেকে বড় বিষয় পুরনো মডেলের তুলনায় এটি 12 শতাংশ পাতলা করা হয়েছে ৷

Galaxy Watch9: Specifications

দৈনিক স্বাস্থ্যের যাবতীয় তথ্য ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷ অ্যালুমিনিয়াম কাস্টিং রয়েছে ৷ তারসঙ্গে সফট টাচ ব্যান্ড দেওয়া হয়েছে ৷ এই মডেলটিও Snapdragon Wear Elite-প্ল্যাটফর্মে রান করতে সক্ষম ৷ 390mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, এবং 3000 নিটস ডিসপ্লে রয়েছে ৷

New AI health features

দুটি মডেলেই একাধিক AI হেলথ ফিচার যোগ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে, BioActive sensor, যা শরীরের বায়োমেট্রিক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম ৷ এরসঙ্গে FDA-cleared Sleep Apnea ডিটেকশন টুল দেওয়া হয়েছে ৷ যা দৈনিক ঘুম কেমন হচ্ছে তা ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷ পাশাপাশি একাধিক ফিটনেস ইনডেক্স ট্র্যাক করতে সক্ষম ৷

ব্যান্ড অপশন

স্মার্টওয়াচ লঞ্চের পাশাপাশি একাধিক ব্যান্ডও লঞ্চ করেছে Samsung ৷ ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো ব্যান্ডও কিনতে পারবেন ৷

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