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Samsung লঞ্চ করল Galaxy A57 5G এবং Galaxy A37 5G, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?

মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Samsung Galaxy A57 5G ৷ বিস্তারিত জানুন...

Samsung Launches Galaxy A57 5G And Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy A57 5G লঞ্চ হল ভারতে (ছবি- Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 9:01 PM IST

3 Min Read
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হায়দরাবাদ : ভারতে A57 5G এবং A37 লঞ্চ করল Samsung ৷ দুটি ফোনেই দেওয়া হয়েছে 120Hz FHD+ সুপার AMOLED ডিসপ্লে, 5,000mAh ব্যাটারি এবং IP68 রেটিং ৷ যা ধুলো এবং জল প্রতিরোধী ৷ দুটি ফোনেই সাপোর্ট করবে Samsung Knox সিকিউরিটি সিস্টেম ৷ Android 16 ভিত্তিক OneUI 8.5 এ চলবে এই ফোনটি ৷

Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G: Price, availability, offers

মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Samsung Galaxy A57 5G ৷ 8GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 58,999 টাকা ৷ এবং 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলের দাম রাখা হয়েছে 62,999 টাকা ৷ Awesome Lilac, Awesome IcyBlue, এবং Awesome Navy কালারে এই মডেলগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

অন্যদিকে Galaxy A37 মোট তিনটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 45,999 টাকা, 8GB RAM + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 49,999 টাকা এবং 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 53,999 টাকা ৷ Awesome Lavender এবং Awesome Charcoal কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

Samsung এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon এর মাধ্যমে এই মডেলগুলি অর্ডার করতে পারবেন ৷ 10 এপ্রিল থেকে ডেলিভারি শুরু হবে এই মডেলগুলির ৷

লঞ্চ অফার হিসেবে 8GB + 256GB এবং 12GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টে যথাক্রমে 2000 টাকা এবং 500 টাকা ছাড় দেওয়া হবে ৷ অন্যদিকে Galaxy A37 5G মডেলে যথাক্রমে 4000 টাকা, 2500 টাকা এবং 1000 টাকা ছাড় দেওয়া হবে ৷

ModelVariantOriginal PriceInstant DiscountLaunch Price
Galaxy A57 5G8GB + 256GBRs 58,999Rs 2,000Rs 56,999
12GB + 256GBRs 62,999Rs 500Rs 62,499
Galaxy A37 5G8GB + 128GBRs 45,999Rs 4,000Rs 41,999
8GB + 256GBRs 49,999Rs 2,500Rs 47,499
12GB + 256GBRs 53,999Rs 1,000Rs 52,999

Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G: Specifications

Samsung Galaxy A57 5G মডেলটি 161.5mm লম্বা, 76.8mm চওড়া এবং 6.9mm পুরু ৷ এর ওজন 179 গ্রাম ৷ অন্যদিকে Galaxy A37 5G মডেলটি 162.9mm লম্বা, 78.2mm চওড়া এবং 7.4mm পুরু ৷ এটির ওজন 196 গ্রাম ৷

দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে 6.7-inch Full HD+ (FHD+) Super AMOLED+ ডিসপ্লে, 120 Hz রিফ্রেস রেট এবং ভিসন বুস্টার ৷ এর ফলে আউটডোরেও ক্লিয়ার স্ক্রিন এবং উজ্জ্বল দেখাবে ৷ যদিও দুটি মডেলে কী কী প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে তা জানানো হয়নি ৷

দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে 50MP ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ A57 5G মডেলে দেওয়া হয়েছে 12MP আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং 5MP ম্যাক্রো সেন্সর ৷ অন্যদিকে A37 5G তে দেওয়া হয়েছে 50MP প্রাইমারি সেন্সর, 8MP আলট্রা ওয়াইড লেন্স এবং একটি 5MP র ম্যাক্রো সেন্সর ৷ 12MP র ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে দুটি মডেলেই ৷ ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ 0 থেকে 60 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হতে সময় লাগবে 30 মিনিট ৷

Samsung Galaxy A57 5G and A37 5G: Specifications
FeaturesDetails
Display120Hz | 6.7-inch Super AMOLED+
Processornot specified
Rear cameraGalaxy A57 5G - 50MP (main) + 12MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
Galaxy A37 5G - 50MP (main) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
Front camera12MP
Battery5,000mAh
Charging capacitynot specified,
IP ratingIP68
Operating system (OS)OneUI 8.5 based on Android 16
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