Samsung লঞ্চ করল Galaxy A57 5G এবং Galaxy A37 5G, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?

Samsung লঞ্চ করল Galaxy A57 5G এবং Galaxy A37 5G, কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?
মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Samsung Galaxy A57 5G ৷ বিস্তারিত জানুন...
Published : March 25, 2026 at 9:01 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে A57 5G এবং A37 লঞ্চ করল Samsung ৷ দুটি ফোনেই দেওয়া হয়েছে 120Hz FHD+ সুপার AMOLED ডিসপ্লে, 5,000mAh ব্যাটারি এবং IP68 রেটিং ৷ যা ধুলো এবং জল প্রতিরোধী ৷ দুটি ফোনেই সাপোর্ট করবে Samsung Knox সিকিউরিটি সিস্টেম ৷ Android 16 ভিত্তিক OneUI 8.5 এ চলবে এই ফোনটি ৷
Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G: Price, availability, offers
মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Samsung Galaxy A57 5G ৷ 8GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 58,999 টাকা ৷ এবং 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলের দাম রাখা হয়েছে 62,999 টাকা ৷ Awesome Lilac, Awesome IcyBlue, এবং Awesome Navy কালারে এই মডেলগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে Galaxy A37 মোট তিনটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 45,999 টাকা, 8GB RAM + 256GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 49,999 টাকা এবং 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 53,999 টাকা ৷ Awesome Lavender এবং Awesome Charcoal কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Samsung এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon এর মাধ্যমে এই মডেলগুলি অর্ডার করতে পারবেন ৷ 10 এপ্রিল থেকে ডেলিভারি শুরু হবে এই মডেলগুলির ৷
Say hi to the new Galaxy A57 and Galaxy A37 5G!— Samsung India (@SamsungIndia) March 25, 2026
Witness a new era of awesome, where sleek design meets peak performance meets powerful Nightography camera.
Are you ready to get your hands on the new awesome? pic.twitter.com/K5cfHDu6eK
লঞ্চ অফার হিসেবে 8GB + 256GB এবং 12GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টে যথাক্রমে 2000 টাকা এবং 500 টাকা ছাড় দেওয়া হবে ৷ অন্যদিকে Galaxy A37 5G মডেলে যথাক্রমে 4000 টাকা, 2500 টাকা এবং 1000 টাকা ছাড় দেওয়া হবে ৷
|Model
|Variant
|Original Price
|Instant Discount
|Launch Price
|Galaxy A57 5G
|8GB + 256GB
|Rs 58,999
|Rs 2,000
|Rs 56,999
|12GB + 256GB
|Rs 62,999
|Rs 500
|Rs 62,499
|Galaxy A37 5G
|8GB + 128GB
|Rs 45,999
|Rs 4,000
|Rs 41,999
|8GB + 256GB
|Rs 49,999
|Rs 2,500
|Rs 47,499
|12GB + 256GB
|Rs 53,999
|Rs 1,000
|Rs 52,999
Samsung Galaxy A57 5G and Galaxy A37 5G: Specifications
Samsung Galaxy A57 5G মডেলটি 161.5mm লম্বা, 76.8mm চওড়া এবং 6.9mm পুরু ৷ এর ওজন 179 গ্রাম ৷ অন্যদিকে Galaxy A37 5G মডেলটি 162.9mm লম্বা, 78.2mm চওড়া এবং 7.4mm পুরু ৷ এটির ওজন 196 গ্রাম ৷
দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে 6.7-inch Full HD+ (FHD+) Super AMOLED+ ডিসপ্লে, 120 Hz রিফ্রেস রেট এবং ভিসন বুস্টার ৷ এর ফলে আউটডোরেও ক্লিয়ার স্ক্রিন এবং উজ্জ্বল দেখাবে ৷ যদিও দুটি মডেলে কী কী প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে তা জানানো হয়নি ৷
দুটি মডেলেই দেওয়া হয়েছে 50MP ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ A57 5G মডেলে দেওয়া হয়েছে 12MP আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং 5MP ম্যাক্রো সেন্সর ৷ অন্যদিকে A37 5G তে দেওয়া হয়েছে 50MP প্রাইমারি সেন্সর, 8MP আলট্রা ওয়াইড লেন্স এবং একটি 5MP র ম্যাক্রো সেন্সর ৷ 12MP র ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে দুটি মডেলেই ৷ ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ 0 থেকে 60 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হতে সময় লাগবে 30 মিনিট ৷
|Samsung Galaxy A57 5G and A37 5G: Specifications
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.7-inch Super AMOLED+
|Processor
|not specified
|Rear camera
|Galaxy A57 5G - 50MP (main) + 12MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
|Galaxy A37 5G - 50MP (main) + 8MP (ultra-wide) + 5MP (macro)
|Front camera
|12MP
|Battery
|5,000mAh
|Charging capacity
|not specified,
|IP rating
|IP68
|Operating system (OS)
|OneUI 8.5 based on Android 16