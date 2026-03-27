ভারতে লঞ্চ হল Samsung Galaxy Book 6 সিরিজ, দাম কি নাগালের মধ্যেই ?
Samsung Galaxy Book 6 Ultra-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 2 লাখ 42 হাজার 990 টাকা থেকে ৷ আর কী কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে ?
Published : March 27, 2026 at 7:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Samsung Galaxy Book 6 সিরিজ ৷ প্রায় এক মাস আগে এই সিরিজটি লঞ্চ হয়েছিল লন্ডন ও বিশ্বের আরও কয়েকটি দেশে ৷ নতুন এই সিরিজে রয়েছে ফ্ল্যাগশিপ Galaxy Book 6 Ultra, Galaxy Book 6 Pro, এবং স্ট্যান্ডার্ড Galaxy Book 6 মডেল ৷ কোম্পানির ওয়েবসাইট, অফলাইন অথোরাইজড স্টোর এবং রিটেল স্টোর থেকে কিনতে পারবেন মডেলটি ৷ আলট্রা এবং প্রো মডেলটি দুটি কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Intel এর লেটেস্ট প্যান্থার লেক প্রসেসর দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷
Samsung Galaxy Book 6 Series Price in India, Availability
Samsung Galaxy Book 6 Ultra-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 2 লাখ 42 হাজার 990 টাকা থেকে ৷ এর মধ্যে রয়েছে Intel Core Ultra 7 সিরিজ 3 প্রসেসর ৷ অন্যদিকে 14 ইঞ্চি Galaxy Book 6 Pro মডেলে রয়েছে Intel Core Ultra 5 Series 3 প্রসেসর ৷ যার দাম রয়েছে 1 লাখ 78 হাজার 990 টাকা ৷ এর কনফিগারেশন 16GB RAM এবং 512GB স্টোরেজ ৷ সিঙ্গল গ্রে কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Galaxy Book 6 এর দাম রাখা হয়েছে 1 লাখ 27 হাজার 990 টাকা ৷ RAM এবং স্টোরেজে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ গ্রে এবং সিলভার কালার অপশনে এই মডেলটি পাওয়া যাবে ৷
এই ল্যাপটপগুলিতে ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট রয়েছে ৷ এছাড়াও 24 মাসের নো-কস্ট EMI অপশনও রাখা হয়েছে ৷ এছাড়াও 5000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার দিচ্ছে Samsung ৷ এর পাশাপাশি পড়ুয়াদের জন্য 10 শতাংশ অতিরিক্ত ছাড় দেওয়া হবে ৷
Samsung Galaxy Book 6 Ultra Specifications, Features
ফ্ল্যাগশিপ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে Windows 11 ৷ 16 ইঞ্চি ডিসপ্লের এই ল্যাপটপে রয়েছে AMOLED টাচ স্ক্রিন, 1000 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস ৷ অ্যান্টি রিফ্লেকটিভ কোটিং দেওয়া হয়েছে, Intel Core Ultra X7 Series 3 Evo এডিশনের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে ৷ Intel NPU র পাশাপাশি 50 TOPS এবং Nvidia GeForce 5070 GPU দেওয়া হয়েছে ৷
32 GB পর্যন্ত LPDDR5x RAM এবং 1TB PCLe SSD ইন্টারন্যাল স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ 2 মেগাপিক্সেল 1080p ফুল HD ওয়েবক্যাম থাকছে ৷ Samsung টু টোন Pro backlit keyboard এবং একটি touch trackpad দেওয়া হয়েছে ৷ 80.20Wh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ 140W ফাস্ট চার্জিংও রয়েছে ৷
Samsung Galaxy Book 6 Pro Specifications, Features
এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 16-inch AMOLED টাচ স্ক্রিন এবং অ্যান্টি রিফ্লেকটিভ কোটিং ৷ Intel Core Ultra X7 Series 3 Evo এডিশন চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ Galaxy Book 6 Ultra র মতোই RAM, স্টোরেজ, NPU সহ বাকি ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ 67.18Wh ব্যাটারি রয়েছে ৷ একইভাবে Windows 11 দেওয়া হয়েছে ৷
Samsung Galaxy Book 6 Specifications, Features
স্ট্যান্ডার্ড এই মডেলে OS, RAM , SSD, কীবোর্ড, ওয়েবক্যাম, ট্র্যাকপ্যাড দেওয়া হয়েছে ৷ তিনটি ডিসপ্লে ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে 16 ইঞ্চির টাচপ্যাড ও নন টাচ প্যাড মডেলও রয়েছে ৷ Intel Core Ultra 7 Series 3 প্রসেসর দেওয়া হয়েছে এই মডেলে ৷ Wi-Fi 6E এবং Bluetooth 5.4 কানেক্টিভিটি রয়েছে ৷