Chrome এখন অতীত, AI নির্ভর ওয়েব ব্রাউজার লঞ্চ করল Samsung

Chrome এখন অতীত, AI নির্ভর ওয়েব ব্রাউজার লঞ্চ করল Samsung
Published : March 30, 2026 at 11:51 AM IST
হায়দরাবাদ : Windows এর জন্য এবার ব্রাউজার লঞ্চ করতে চলেছে সাউথ কোরিয়ার মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Samsung ৷ এতদিন পর্যন্ত নিজেদের তৈরি স্মার্টফোনের জন্য ব্রাউজার লঞ্চ করেছে সংস্থাটি ৷ এবার ওই ব্রাউজার Windows PC র জন্যও চালু করতে চলেছে সংস্থাটি ৷ এবং নতুন এই ব্রাউজার সম্পূর্ণভাবে Agentic AI নির্ভর হতে চলেছে ৷
Samsung Browser for Windows: Availability, Features
নতুন এই ব্রাউজার ইতিমধ্যে লঞ্চ হয়ে গিয়েছে ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা এই ব্রাউজারটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন ৷ যাঁরা Windows 10 (1809 ভার্সন) এর উপরের কোনও ভার্সন ব্যবহার করেন তাঁদের ডেস্কটপে এই ব্রাউজার সাপোর্ট করবে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে এই ব্রাউজার অ্যাজেন্টিক নির্ভর হলেও গোটা বিশ্বে এখনই এই ফিচার ব্যবহার করা যাবে না ৷ প্রাথমিকভাবে সাউথ কোরিয়া এবং আমেরিকায় এই ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ আগামী দিনে বাকি রিজিওনেও এই ফিচার দেওয়া হবে ৷
এই বিষয়ে একটি ব্লগ পোস্ট করেছে Samsung ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, মোবাইলের সঙ্গে ওয়েব ব্রাউজারের সঙ্গতি রাখতেই ওয়েব ভার্সনে এই ব্রাউজার চালু করা হচ্ছে ৷ মোবাইলে যদি কোনও ব্যবহারকারী বুকমার্ক, বা ওয়েবপেজ ওপেন করে রাখেন তাহলে ওয়েবেও সেখান থেকেই চালু করতে পারবেন ৷ এরসঙ্গে Samsung ব্রাউজারে রয়েছে Pass অপশন ৷ যেখানে ব্যবহারকারীরা নিজেদের বিভিন্ন ক্রেডিনসিয়াল স্টোর করে রাখতে পারবেন ৷
Samsung এর তরফে জানানো হয়েছে AI এজেন্ট পারপ্লেক্সসিটির (Perplexity) র সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েছে তারা ৷ যা Agentic AI হিসেবে ব্যবহারকারীকে সাহায্য করবে ৷ এছাড়াও কন্টেন্ট সামারি, ট্যাব ম্যানেজ নেভিগেট ব্রাউজিং হিস্ট্রির মতো একাধিক ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷
এটি কনটেক্সচুয়ার আউটপুট দিতেও প্রস্তুত ৷ অর্থাৎ ধরে নিন আপনি কোনও একটি জায়গায় বেড়াতে যাবেন ৷ সেক্ষেত্রে আপনি যদি Samsung ব্রাউজারকে বলেন এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা তৈরি করে দিতে তাহলে আপনার চাহিদা অনুযায়ী সম্পূর্ণ পরিকল্পনা তৈরি করে দেবে Samsung Browser ৷
Agentic AI কী ?
সাধারণ AI এজেন্টের তুলনায় Agentic AI তুলনামূলক আলাদা ৷ এক্ষেত্রে AI নিজে থেকেই কাজ বুঝে তার পরিপ্রেক্ষিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করে ৷ আলাদা করে ব্যবহারকারীর তরফে কোনও প্রম্পট দেওয়ার প্রয়োজন হয় না ৷