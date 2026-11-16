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আর ছোঁয়া যাবে না Samsung এর স্মার্টফোন, নতুন করে ফের দাম বৃদ্ধি একাধিক জনপ্রিয় মডেলের

শুধু Samsung নয়, প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাই তাদের উৎপাদিত ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ Apple এর মতো সংস্থাও রয়েছে সেই তালিকায় ৷

Samsung is increasing price of its Galaxy M and galaxy F lineup
প্রতীকী ছবি (ছবি- AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 16, 2026 at 2:16 PM IST

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হায়দরাবাদ : ফের একদফা দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটল মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Samsung ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে তাদে Galaxy M এবং Galaxy F লাইনআপের প্রতিটি মডেলের দাম বৃদ্ধি করবে ৷ RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি মডেলের দাম বাড়ানো হয়েছে ৷ Galaxy M ও F সিরিজের যে মডেলগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে Galaxy M17, Galaxy M17e এবং Galaxy F70e ৷ সর্বোচ্চ 2000 টাকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷

এই বিষয়ে একটি পোস্ট করেছে টিপস্টার সঞ্জু চৌধরী ৷ X-এর @saaaanjjjuuu অ্যাকাউন্টে তিনি প্রতিটি মডেলের দাম জানিয়েছেন ৷ প্রতিটি মডেলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক 2000 টাকা করে দাম বেড়েছে ৷

কোন মডেলের কত দাম হল ?

মডেল কনফিগারেশনপুরনো দামনতুন দাম
M174/128GB₹19,999₹21,999
6/128GB₹22,999₹24,999
8/128GB₹25,999₹27,999
M17e4/128GB₹18,499₹20,499
6/128GB₹21,499₹23,499
F70e4/128GB₹18,499₹20,499
6/128GB₹21,499₹23,499

কেন দাম বৃদ্ধি ?

শুধু Samsung নয়, প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাই তাদের উৎপাদিত ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ Apple এর মতো সংস্থাও রয়েছে সেই তালিকায় ৷

দাম বৃদ্ধির জন্য প্রধান কারণ মেমোরি চিপের বিশ্বব্যাপী ঘাটতি ও তার দাম বৃদ্ধি ৷ বিভিন্ন টেক জায়ান্ট AI পরিকাঠামো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে ৷ তৈরি করছে একের পর এক ডেটা সেন্টার ৷ যেখানে ডেটা স্টোর ও প্রসেসিং এর মতো উচ্চতর বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয় ৷ সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনের জন্য ব্যবহৃত মেমোরি চিপ-ই ডেটা সেন্টারের জন্য ব্যবহার করা হয় ৷ ফলে সিংহভাগ মেমোরি চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে ডেটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে ৷ অন্যদিকে স্মার্টফোন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে ৷ তুলনামূলক অনেক বেশি দাম দিয়ে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মেমোরি চিপ কিনছে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ৷ ফলস্বরূপ স্মার্টফোনের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ অন্যদিকে সেমিকন্ডাক্টার চিপেরও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ সেটিও স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷

এর আগে অক্টোবর মাসেই একদফা দাম বৃদ্ধি করেছিল এই সংস্থাটি ৷ সেইসময় দাম বৃদ্ধির তালিকায় ছিল Samsung Galaxy A27 সহ আরও কয়েকটি মডেল ৷ সেই সময় 2000 টাকা করে দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷

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