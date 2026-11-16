আর ছোঁয়া যাবে না Samsung এর স্মার্টফোন, নতুন করে ফের দাম বৃদ্ধি একাধিক জনপ্রিয় মডেলের

আর ছোঁয়া যাবে না Samsung এর স্মার্টফোন, নতুন করে ফের দাম বৃদ্ধি একাধিক জনপ্রিয় মডেলের
শুধু Samsung নয়, প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাই তাদের উৎপাদিত ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ Apple এর মতো সংস্থাও রয়েছে সেই তালিকায় ৷
Published : November 16, 2026 at 2:16 PM IST
হায়দরাবাদ : ফের একদফা দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটল মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Samsung ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে তাদে Galaxy M এবং Galaxy F লাইনআপের প্রতিটি মডেলের দাম বৃদ্ধি করবে ৷ RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি মডেলের দাম বাড়ানো হয়েছে ৷ Galaxy M ও F সিরিজের যে মডেলগুলির দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে Galaxy M17, Galaxy M17e এবং Galaxy F70e ৷ সর্বোচ্চ 2000 টাকা পর্যন্ত দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷
এই বিষয়ে একটি পোস্ট করেছে টিপস্টার সঞ্জু চৌধরী ৷ X-এর @saaaanjjjuuu অ্যাকাউন্টে তিনি প্রতিটি মডেলের দাম জানিয়েছেন ৷ প্রতিটি মডেলের ক্ষেত্রে সর্বাধিক 2000 টাকা করে দাম বেড়েছে ৷
কোন মডেলের কত দাম হল ?
|মডেল
|কনফিগারেশন
|পুরনো দাম
|নতুন দাম
|M17
|4/128GB
|₹19,999
|₹21,999
|6/128GB
|₹22,999
|₹24,999
|8/128GB
|₹25,999
|₹27,999
|M17e
|4/128GB
|₹18,499
|₹20,499
|6/128GB
|₹21,499
|₹23,499
|F70e
|4/128GB
|₹18,499
|₹20,499
|6/128GB
|₹21,499
|₹23,499
কেন দাম বৃদ্ধি ?
শুধু Samsung নয়, প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাই তাদের উৎপাদিত ডিভাইসের দাম বৃদ্ধি করেছে ৷ Apple এর মতো সংস্থাও রয়েছে সেই তালিকায় ৷
Price hike alert 🚨 Samsung increases the price of their smartphones by upto ₹2k: M17: • 4/128GB: ₹19,999 → ₹21,999 • 6/128GB: ₹22,999 → ₹24,999 • 8/128GB: ₹25,999 → ₹27,999 M17e: • 4/128GB: ₹18,499 → ₹20,499 • 6/128GB: ₹21,499 → ₹23,499 F70e: • 4/128GB: ₹18,499 → ₹20,499 • 6/128GB: ₹21,499 → ₹23,499 More price hike news incoming very soon. 4/64GB will launch under 25k 💀— Sanju Choudhary (@saaaanjjjuuu) November 15, 2026
দাম বৃদ্ধির জন্য প্রধান কারণ মেমোরি চিপের বিশ্বব্যাপী ঘাটতি ও তার দাম বৃদ্ধি ৷ বিভিন্ন টেক জায়ান্ট AI পরিকাঠামো বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে ৷ তৈরি করছে একের পর এক ডেটা সেন্টার ৷ যেখানে ডেটা স্টোর ও প্রসেসিং এর মতো উচ্চতর বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন হয় ৷ সেক্ষেত্রে স্মার্টফোনের জন্য ব্যবহৃত মেমোরি চিপ-ই ডেটা সেন্টারের জন্য ব্যবহার করা হয় ৷ ফলে সিংহভাগ মেমোরি চিপ ব্যবহার করা হচ্ছে ডেটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে ৷ অন্যদিকে স্মার্টফোন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মেমোরি চিপের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে ৷ তুলনামূলক অনেক বেশি দাম দিয়ে বিভিন্ন সংস্থার কাছ থেকে মেমোরি চিপ কিনছে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি ৷ ফলস্বরূপ স্মার্টফোনের দামও বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ অন্যদিকে সেমিকন্ডাক্টার চিপেরও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ সেটিও স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির অন্যতম বড় কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ৷
এর আগে অক্টোবর মাসেই একদফা দাম বৃদ্ধি করেছিল এই সংস্থাটি ৷ সেইসময় দাম বৃদ্ধির তালিকায় ছিল Samsung Galaxy A27 সহ আরও কয়েকটি মডেল ৷ সেই সময় 2000 টাকা করে দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ৷
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