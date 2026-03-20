ফোন পছন্দ নয় ? একবছর পর হ্যান্ডসেট রিটার্স করার সুযোগ দিচ্ছে Samsung

ফোন পছন্দ নয় ? একবছর পর হ্যান্ডসেট রিটার্স করার সুযোগ দিচ্ছে Samsung
Published : March 20, 2026 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ : Samsung Galaxy Forever programme চালু হল ভারতে ৷ এটি একটি নতুন মালিকানা মডেল ( Ownership Model ) ৷ সংস্থার দাবি এর ফলে কোম্পানির ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলি ভারতে আরও সহজলভ্য হয়ে উঠবে ৷
মূলত সাধারণ বাজেট ফোনের পরিবর্তে ফ্ল্যাগশিপ মডেল কেনার দিকে আগ্রহ বাড়ছে ৷ পাশাপাশি, এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রাহকরা 50 শতাংশ আগাম ডিসকাউন্ট পাবেন ৷ এবং এরসঙ্গে একাধিক অফারও থাকছে ৷ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল কোনও ফ্ল্যাগশিপ মডেল কেনার একবছর পরই সেই ফোনটি নো-কোয়েশ্চন আস্কড রিটার্নও করতে পারবেন ক্রেতারা ৷
টেক জায়ান্ট Samsung জানিয়েছে এই প্রোগ্রামটি বর্তমানে Galaxy S26 ultra এবং Galaxy S26 Plus ডিভাইসগুলির জন্য প্রযোজ্য । এই প্রোগ্রামটি Samsung-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট samsung.com এবং ভারত জুড়ে 1500-র বেশি অফলাইন স্যামসাং এক্সপেরিয়েন্স স্টোরে পাওয়া যাবে ।
Galaxy Forever Programme: How does it work
এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে ক্রেতারা এক বছরের জন্য Galaxy S26 Ultra অথবা Galaxy S26 Plus মডেলটি কিনতে পারেন ৷ এবং এই সময়ের মধ্যে তাঁদের ওই মডেলের অর্ধেক দাম মেটাতে হবে ৷ সেটা এককালীন মেটাতে পারেন অথবা 12 মাসের No Cost EMI এর সাহায্যও নিতে পারেন ৷ এরপর একবছর পর ওই ফোনটি ফেরত দিতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে 50 শতাংশ টাকা বাইব্যাক পাবেন ৷ অথবা ফোনটি রেখে দিতে পারেন ৷ সেক্ষেত্রে বাকি টাকা তাঁকে পরিশোধ করতে হবে ৷ এরজন্য 12 মাসের EMI এর সুবিধা পাওয়া যাবে ৷
অন্যদিকে যাঁরা এক্সচেঞ্জ করতে চান তাঁদের ক্ষেত্রে ওই ফোনটি ফেরত দিয়ে অন্য কোনও ফোন নিতে চাইলে 13 তম মাসে নতুন ফোনের বাকি টাকা পরিশোধ করতে হবে ৷ Samsung র তরফে জানানো হয়েছে Galaxy Forever Programme যাঁরা নেবেন তাঁদের আলাদা করে Samsung Care + প্ল্যান নেওয়ার দরকার নেই ৷ কারণ 13,999 টাকা মূল্যের এই প্ল্যানটি Galaxy Forever Programme-এর মধ্যেই সংযুক্ত থাকবে ৷
কত টাকা করে দিতে হবে ?
যাঁরা Galaxy Forever Programme এর মাধ্যমে Galaxy S26 Ultra কিনবেন তাঁদের ক্ষেত্রে 6583.21 টাকা করে EMI দিতে হবে ৷ এবং যাঁরা Galaxy S26 Plus কিনবেন তাঁদের ক্ষেত্রে EMI পড়বে 5749.88 টাকা ৷ উভয় ক্ষেত্রেই GFP খরচা সংযুক্ত করা থাকবে ৷
|Model
|Starting Price
|Device's EMI
|Galaxy Forever programme Fee
|Total Payable Amount
|Galaxy S26 Plus
|Rs 1,19,999
|Rs 4,999.96
|Rs 749.92
|Rs 6,583.21
|Galaxy S26 Ultra
|Rs 1,39,999
|Rs 5,833.29
|Rs 749.92
|Rs 5,749.88