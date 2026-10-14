পুজোর মুখে স্মার্টফোনের দাম বাড়াল Samsung, তালিকায় কোন কোন মডেল রয়েছে ?

পুজোর মুখে স্মার্টফোনের দাম বাড়াল Samsung, তালিকায় কোন কোন মডেল রয়েছে ?
এর আগে একাধিক স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছিল এই সংস্থাটি । নতুন করে দ্বিতীয়বার ফের দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটল সংস্থাটি ।
Published : October 14, 2026 at 4:35 PM IST
হায়দরাবাদ : 2026 সালের 30 জুন ভারতে লঞ্চ হয় Samsung Galaxy A27 5G । সম্প্রতি এই মডেলের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে । এছাড়াও আরও কয়েকটি মডেলের দাম বৃদ্ধি করেছে সংস্থাটি । এর আগে Samsung Galaxy M47 5G এবং Galaxy F70 Pro 5G-র দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল । বর্তমানে এই টেক জায়ান্টের তরফে মোট তিনটি হ্যান্ডসেটের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছে । এর আগে একাধিক স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছিল এই সংস্থাটি । নতুন করে দ্বিতীয়বার ফের দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটল সংস্থাটি । মূলত RAM ও স্টোরেজ চিপের ঘাটতির জন্যই দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি ।
মোট যে তিনটি স্মার্টফোনের দাম নতুন করে বৃদ্ধি করা হল তার মধ্যে রয়েছে Samsung Galaxy A27, Galaxy M47 এবং Galaxy F70 । এই তিনটি স্মার্টফোনের দামই 2000 টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
Samsung Galaxy A27 5G-র দাম করা হয়েছে 35 হাজার 999 টাকা । এর আগে এই স্মার্টফোনটির দাম ছিল 33,999 টাকা । এই দামের মধ্যে 6GB + 128GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি পাওয়া যাবে । অন্যদিকে 8GB + 128GB এবং 8GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের মডেলগুলির দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 42,999 টাকা এবং 47,999 টাকা । এই দুটি মডেলেরই আগে দাম ছিল যথাক্রমে 40,999 টাকা এবং 45,999 টাকা ।
একইভাবে Samsung Galaxy M47 5G এবং Galaxy F70 Pro 5G-র দামও বৃদ্ধি করা হয়েছে । এই দুটি মডেলের 6GB +128GB মডেলের দাম 35 হাজার 999 টাকা থেকে বৃদ্ধি করে 37 হাজার 999 টাকা । এবং 8GB + 128GB এবং 8GB + 256GB অপশনের দাম করা হয়েছে যথাক্রমে 41,999 টাকা এবং 46,999 টাকা । এই দুটি ভ্যারিয়েন্টের দাম আগে ছিল যথাক্রমে 39,999 টাকা এবং 44,999 টাকা ।
এবারই যে শুধুমাত্র Samsung তাদের স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করছে এমনটা কিন্তু নয় । এর আগেও 2026 সালের সেপ্টেম্বর মাসেও Samsung Galaxy A27 5G-র দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল । সেই সময়ও প্রতিটি কনফিগারেশনের দাম 2000 টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে ।
ভারতে লঞ্চ করার কয়েকদিনের মধ্যে Samsung Galaxy M47 5G-র দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল । সেসময় এক ধাক্কায় 7000 টাকা করে দাম বৃদ্ধির পথে হেঁটেছিল সংস্থাটি । 25 হাজার 999 টাকায় ফোনটি লঞ্চ করা হলেও কয়েকমাসের মধ্যে এর দাম হয়েছিল 32999 টাকা । শুধু Samsung নয়, স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধির তালিকায় রয়েছে Oppo, Vivo, iQOO, OnePlus, এবং Apple এর মতো সংস্থাগুলি ।