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এবার ব্যবহার করতে পারবেন Samsung Health এর আপডেটেড ভার্সন, কী কী সুবিধা হবে আপনার ?

আপডেটের পর Samsung Health অ্যাপে ব্যবহারকারীরা শুধু দৈনন্দিন অ্যাক্টিভিটি নয়, বরং শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ Vitals ডেটা একসঙ্গে দেখতে পারবেন।

Samsung health starts rolling out for its users
Samsung Health (ছবি - Samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 5:29 PM IST

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হায়দরাবাদ : নিজেদের হেল্থ অ্যাপকে আরও উন্নত করতে বড় আপডেট আনল Samsung। নতুন রিপোর্ট অনুযায়ী, Samsung Health অ্যাপে একাধিক নতুন Vitals এবং Heart Health ফিচার যোগ করা হয়েছে । এর ফলে ব্যবহারকারীরা শরীরের গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচক আরও বিস্তারিতভাবে ট্র্যাক করতে পারবেন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিশ্লেষণের অভিজ্ঞতা আরও উন্নত হবে। কয়েকদিন আগেই নতুন এই ফিচারের বিষয়ে জানানো হয়েছিল ৷ এবার ওই ফিচার রোল আউট শুরু করল সংস্থাটি ৷

রিপোর্ট অনুযায়ী, আপডেটের পর Samsung Health অ্যাপে ব্যবহারকারীরা শুধু দৈনন্দিন অ্যাক্টিভিটি নয়, বরং শরীরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ Vitals ডেটা একসঙ্গে দেখতে পারবেন। এর মধ্যে হার্ট-সম্পর্কিত তথ্যকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন ফিচারের অন্যতম আকর্ষণ Heart Health মনিটর । এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা হৃদস্পন্দনের তথ্য, হার্ট-সংক্রান্ত প্রবণতা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য আরও বিস্তারিত ইনসাইট দেখতে পারবেন । এই আপডেটের মূল লক্ষ্য হল ব্যবহারকারীদের নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা দেওয়া।

এছাড়াও Samsung Health-এ Vitals Dashboard যুক্ত হতে পারে, যেখানে এক জায়গায় শরীরের বিভিন্ন প্যারামিটার দেখা যাবে। যেমন— দৈনন্দিন শারীরিক কার্যকলাপ, শরীরের অবস্থা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য পরিমাপ একটাই ড্যাসবোর্ডে দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা ।

রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, নতুন আপডেটের মাধ্যমে হেল্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য আরও ভিজ্যুয়ালি তুলে ধরে হবে ৷ যা ব্যবহারকারীর বুঝতে সুবিধা হবে ৷ অর্থাৎ ব্যবহারকারীরা আগের তুলনায় স্বাস্থ্য ডেটা সহজে বুঝতে পারবেন এবং সময়ের সঙ্গে স্বাস্থ্যের পরিবর্তনও ট্র্যাক করা সহজ হবে।

তবে এই ফিচারগুলির সবকটি একসঙ্গে সব অঞ্চলে উপলব্ধ নাও হতে পারে। কিছু সুবিধা নির্দিষ্ট Samsung ডিভাইস বা স্মার্টওয়াচের উপর নির্ভর করতে পারে। একই সঙ্গে কিছু স্বাস্থ্য ফিচার স্থানীয় নিয়ন্ত্রক অনুমোদনের ভিত্তিতেও চালু করা হতে পারে।

এই ফিচারটি ইতিমধ্যে রোল আউট শুরু হয়েছে ৷ ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যবহারকারীদের কাছে এই ফিচারটি পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷

Read More - হার্ট কেমন রয়েছে ? এক ট্যাপেই জানিয়ে দেবে নতুন Samsung Health, কী কী ফিচার রয়েছে ?

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