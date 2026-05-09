ETV Bharat / technology

ভারতে 100 ইঞ্চি টিভি লঞ্চ করল Samsung ! কত দাম রাখা হয়েছে ?

নতুন Mini LED টিভিগুলোতে স্যামসাংয়ের MetalStream Design ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি স্লিম মেটাল বডি এবং ন্যারো বেজেল প্রদান করে।

Samsung has launched 100 inch LED TVs in India
ভারতে 100 ইঞ্চি টিভি লঞ্চ করল Samsung (ছবি- Samsung)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 9, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : স্যামসাং ভারতে তাদের 2026 Mini LED TV লাইনআপ চালু করেছে, যা প্রিমিয়াম টেলিভিশন সেগমেন্টে নতুন Vision AI-চালিত ফিচার, উন্নত পিকচার প্রসেসিং এবং বড় স্ক্রিন অপশন নিয়ে এসেছে । এই নতুন রেঞ্জটি 42,990 টাকা (~$450) থেকে শুরু হচ্ছে এবং এতে 43-ইঞ্চি থেকে 100-ইঞ্চি পর্যন্ত মডেল রয়েছে, যা মূলত উজ্জ্বল ভিজ্যুয়াল, উন্নত কন্ট্রাস্ট এবং স্মার্ট ফিচারের ব্যবহারকারীদের জন্য পারফেক্ট ৷

নতুন Mini LED টিভিগুলোতে স্যামসাংয়ের MetalStream Design ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি স্লিম মেটাল বডি এবং ন্যারো বেজেল প্রদান করে। স্যামসাং জানিয়েছে যে, প্রথাগত LED টিভির তুলনায় এই Mini LED ব্যাকলাইটিং সিস্টেমে অনেক ছোট LED ব্যবহার করা হয়েছে, যা আরও নিখুঁত লাইট কন্ট্রোল, গভীর কালো রঙ এবং উন্নত HDR পারফরম্যান্স পাবেন দর্শকরা ৷

এই লাইনআপে আরও উন্নত কালার এবং বিস্তৃত কালার গ্যামাটের জন্য Pure Spectrum Color প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া সিনেমা, স্পোর্টস এবং স্ট্রিমিং কন্টেন্টের মানোন্নয়নের জন্য এতে Color Booster এবং Mini LED HDR-এর মতো ফিচার যুক্ত করা হয়েছে। গেমারদের জন্য এই টিভিতে Motion Xcelerator 144Hz সাপোর্ট রয়েছে, যা দ্রুত গতির গেমপ্লে এবং স্পোর্টস দেখার সময় ব্লার কমিয়ে স্মুথ অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

এই টিভিগুলোতে রয়েছে স্যামসাংয়ের NQ4 AI Gen2 Processor, যার 20-neural-network আর্কিটেকচার রিয়েল-টাইম পিকচার অপ্টিমাইজেশন, AI আপস্কেলিং এবং অডিও টিউনিং করতে সক্ষম। স্যামসাং এতে একটি AI Sound Controller-ও যুক্ত করেছে যা কন্টেন্টের ধরন এবং ব্যবহারকারীর পছন্দ অনুযায়ী সাউন্ড সেটিং অ্যাডজাস্ট করে।

টিভিগুলো One UI Tizen-এ চলে এবং স্যামসাং এতে 7 বছর পর্যন্ত OS আপগ্রেডের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। স্মার্ট ফিচারের মধ্যে রয়েছে Samsung TV Plus (যেখানে 14টি ভাষায় 150-টিরও বেশি ফ্রি চ্যানেল পাওয়া যাবে), SmartThings ইন্টিগ্রেশন, Samsung Knox Security, Apple AirPlay, Alexa এবং Google Assistant সাপোর্ট।

স্যামসাংয়ের এই লেটেস্ট Mini LED টিভিগুলো রিটেইল স্টোর, স্যামসাংয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং Flipkart-এ পাওয়া যাচ্ছে। কোম্পানিটি এর সঙ্গে 5 শতাংশ পর্যন্ত ক্যাশব্যাক এবং 30 মাস পর্যন্ত জিরো ডাউন পেমেন্ট EMI অপশনও দিচ্ছে।

Read More - গোলমাল হতে পারে বুকে ? শরীরের হালহকিকত আগেই জানাবে Google -এর নতুন ডিভাইস

TAGGED:

SAMSUNG
SAMSUNG TV
SAMSUNG LED TV
SAMSUNG MINI LED TV

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.