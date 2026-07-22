ভারতে লঞ্চ হল বই স্টাইলের Galaxy Z Fold8, ফ্ল্যাগশিপ এই মডেলের দাম শুনলেই চমকে উঠবেন
মোট তিনটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Galaxy Z Fold 8 ৷ কত দাম রয়েছে ? জানুন
Published : July 22, 2026 at 8:36 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে ও বিশ্ব বাজারে Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 Ultra, এবং বই স্টাইলের Galaxy Z Fold8 লঞ্চ করল Samsung ৷ বুধবার এই মডেলগুলি লঞ্চ করে তারা ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই তিনটি মডেল বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই এই মডেলগুলি লঞ্চ করেছে ৷ প্রতিটি মডেলেই হাই-এন্ড স্পেসিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে অতি দ্রুত প্রসেসিং স্পিড পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি ৷
মোট তিনটি RAM ও স্টোরেজ কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Galaxy Z Fold 8 ৷ তারমধ্যে 12GB RAM ও 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলের দাম 1 লাখ 79 হাজার টাকা, 12GB RAM ও 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 99 হাজার টাকা এবং 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্য়ারিয়েন্টের মডেলের দাম 2 লাখ 39 হাজার টাকা ৷ Lavender, Graphite, এবং Cream কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Galaxy Z Fold8 Ultra-র ক্ষেত্রেও মোট তিনটি কনফিগারেশন রাখা হয়েছে ৷ 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 1 লাখ 99 লাখ, 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ মডেলটির দাম 2.19 লাখ, এবং 16GB RAM + 1TB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলের দাম 2.59 লাখ টাকা রাখা হয়েছে ৷ Violet Shadow, Graphite, এবং Cream কালারের শেড-এ এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
অন্যদিকে Galaxy Z Flip8-মডেলটি দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 12GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট এবং অন্যটি 12GB RAM + 512GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে ৷ এই মডেলগুলির দাম যথাক্রমে 1 লাখ 24 হাজার টাকা এবং 1 লাখ 44 হাজার টাকা ৷
Samsung এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এই তিনটি মডেলই কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ ইতিমধ্যে অর্ডার নেওয়া চলছে ৷ এরসহ্গে Google AI Pro-র ছমাস ফ্রি ট্রায়াল পাবেন ও এরসঙ্গে 5TB অতিরিক্ত ক্লাউড স্টোরেজ পাওয়া সম্ভব ৷ এরসঙ্গে স্মার্ট সুইচিং টুল লঞ্চ করেছে Samsung ৷ এর ফলে iOS থেকে সহজেই যে কেউ Android এ পরিবর্তন করতে পারবেন ৷
|Device
|Variant
|Price
|Galaxy Z Fold8
|12GB + 256GB
|Rs 1,79,999
|12GB + 512GB
|Rs 1,99,999
|16GB + 1TB
|Rs 2,39,999
|Galaxy Z Fold8 Ultra
|12GB + 256GB
|Rs 1,99,999
|12GB + 512GB
|Rs 2,19,999
|16GB + 1TB
|Rs 2,59,999
|Galaxy Z Flip8
|12GB + 256GB
|Rs 1,24,999
|12GB + 512GB
|Rs 1,44,999