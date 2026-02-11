ফ্ল্য়াগশিপ Galaxy S26 সিরিজ লঞ্চের দিন ঘোষণা, দামে হার মানবে Apple ?

ফ্ল্য়াগশিপ Galaxy S26 সিরিজ লঞ্চের দিন ঘোষণা, দামে হার মানবে Apple ?
Galaxy S26 : Galaxy S26 এবং Galaxy S 26+ মডেলেই দেওয়া হবে Exynos 2600 চিপসেট ৷
Published : February 11, 2026 at 1:01 PM IST
হায়দরাবাদ : চলতি মাসেই লঞ্চ হতে পারে Galaxy S 26 ৷ কারণ, সংস্থার তরফে Galaxy Unpacked Event এর আয়োজন করেছে ফেব্রুয়ারি মাসেই ৷ আর তারপরই জল্পনা তৈরি হয়েছে, ওই ইভেন্টেই লঞ্চ করা হতে পারে S26 সিরিজ ৷ যদিও Samsung এর তরফে নির্দিষ্ট করে জানানো হয়নি এই ইভেন্টে কোন কোন মডেল লঞ্চ করা হবে ৷
Samsung Galaxy Unpacked Date
Samsung এর তরফে একটি নিউজরুম পোস্ট করা হয়েছে ৷ সেখানে Galaxy Unpacked 2026 এর বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে ৷ 25 ফেব্রুয়ারি এই ইভেন্ট রয়েছে ৷ সান ফ্রান্সিস্কোতে এই ইভেন্ট আয়োজন করা হয়েছে ৷ ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে 11 টায় ইভেন্ট শুরু হওয়ার কথা ৷ Samsung.com, Samsung Newsroom এবং সংস্থার অফিসিয়াল Youtube চ্যানেলে দেখানো হবে ৷
ইভেন্টের দিন ঘোষণার আগেই Samsung এর তরফে একটি টিজার লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ সেই কারণেই মনে করা হচ্ছে 25 ফেব্রুয়ারির ইভেন্টেই লঞ্চ করা হতে পারে Samsung Galaxy S 26 ৷ মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ হতে পারে ৷ সেগুলি হল Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+, and Galaxy S26 Ultra ৷ এছাড়াও Galaxy Buds 4 লঞ্চ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে এই ইভেন্টে ৷
Galaxy S 26 Series এ কী কী ফিচার থাকতে পারে ?
e Galaxy S26 এ দেওয়া হতে পারে 6.3 ইঞ্চি FHD+ (1080x2340 pixel) Dynamic AMOLED 2x স্ক্রিন ৷ রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ Galaxy S26+ মডেলে তুলনামূলক বড় স্ক্রিন দেওয়া হতে পারে ৷ ওই মডেলটিতে থাকতে পারে 6.7 ইঞ্চি কোয়াড HD+ (1440x3120 Pixel) স্ক্রিন ৷ দুটি মডেলের ডিসপ্লের ক্ষেত্রেই Corning Gorilla Armor 2 প্রটেকশন দেওয়া হতে পারে ৷
Galaxy S26 এবং Galaxy S 26+ মডেলেই দেওয়া হবে Exynos 2600 চিপসেট ৷ Android 16 এর সঙ্গে One UI 8.5 এর মাধ্যমে ফোনটি পরিচালিত হবে ৷ 11 মার্চ থেকে এই সিরিজের ফোন বিক্রি শুরু হতে পারে ৷ ফোনে দেওয়া হবে 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, GPS, GLONASS, QZSS, BDS, Galileo, এবং a USB Type-C port ৷
Samsung Galaxy S26 Series Price (Expected)
দামের বিষয়ে এখনও সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷ তবে Samsung Galaxy S26 এর দাম রাখা হতে পারে 999 ইউরো ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1 লাখ 7 হাজার 700 টাকা ৷ Galaxy S26+ এর দাম রাখা হতে পারে 1269 ইউরো ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1 লাখ 36 হাজার 800 টাকা ৷