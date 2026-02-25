Samsung Galaxy Unpacked 2026 মেটা ইভেন্টে লঞ্চ হতে পারে Galaxy S Series, তালিকায় আর কী কী ?

Samsung Galaxy Unpacked 2026 মেটা ইভেন্টে লঞ্চ হতে পারে Galaxy S Series, তালিকায় আর কী কী ?
Samsung Galaxy Unpacked 2026 : এই ইভেন্টে Galaxy S Series লঞ্চ করা হতে পারে ৷
Published : February 25, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : বুধবার রয়েছে Galaxy AI Event ৷ Samsung এর বার্ষিক এই ইভেন্টে লঞ্চ করা হবে একাধিক ডিভাইস ও নতুন ফিচার্স ৷ সান ফ্রান্সিস্কোতে এই অনুষ্ঠান রয়েছে ৷ ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 11 টা থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠান ৷ Samsung এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও Youtube এ দেখা যাবে ৷
এই ইভেন্টে কী কী লঞ্চ করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানায়নি Samsung ৷ তবে, Galaxy S Series লঞ্চ করা হতে পারে ৷ যেখানে থাকবে ফ্ল্যাগশিপ মডেল Galaxy S26 ৷ এরসঙ্গে তাদের লেটেস্ট Galaxy AI ফিচারও দেখাতে পারে সংস্থাটি ৷ Perplexity AI এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তারা তৈরি করেছে Galaxy AI মডেল ৷
কোথায় কোথায় দেখা যাবে ইভেন্ট ?
ভারতীয় সময় রাত সাড়ে 11 টা থেকে শুরু হবে Galaxy Event ৷ Samsung এর অফিসিয়াল Youtube চ্যানেল, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং Samsung Newsroom এ দেখা যাবে ৷ যাঁরা সরাসরি দেখতে চান তাঁরা নিচের ভিডিও লিঙ্কে ক্লিক করুন -
এছাড়াও ইভেন্ট এরিয়াতে গিয়েও পুরো অনুষ্ঠান দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ তার জন্য Samsung অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পাস সংগ্র হ করতে হবে ৷ প্রি-রিজার্ভ VIP পাসের জন্য খরচ 999 টাকা ৷ এরসঙ্গে ফ্রি স্টোরেজ ও বেশ কিছু অফার দেবে সংস্থাটি ৷
কী কী লঞ্চ হতে পারে ?
যেহেতু Samsung এর তরফে কোনও অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি সেই কারণে কী কী লঞ্চ করা হবে তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয় ৷ তবে জল্পনা ছড়িয়েছে, Galaxy S সিরিজ লঞ্চ করা হতে পারে ৷ তারমধ্যে থাকতে পারে Galaxy S26, Galaxy S26 Plus, এবং Galaxy S26 Ultra ৷ এছাড়াও Galaxy Buds 4 সিরিজ লঞ্চ করা হতে পারে এই ইভেন্ট ৷ তারমধ্যে থাকতে পারে Galaxy Buds 4 এবং Galaxy Buds 4 Pro ৷
One UI 8.5 লঞ্চ করা হতে পারে এই ইভেন্টে ৷ তবে সেটি বিটা ভার্সনে লঞ্চ করার সম্ভাবনা ৷ এছাড়াও একাধিক সফ্টওয়ার ও নতুন কিছু ফিচার লঞ্চ করার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ এবং একাধিক ডার্ক থিম লঞ্চ করা হতে পারে আজকের ইভেন্টে ৷