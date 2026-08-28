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গ্লোবাল লঞ্চ হল Samsung Galaxy S26 FE-র, লাখ টাকার এই ফোনে কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

Galaxy S26 FE ফোনটি 4 সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বের কয়েকটি রিজিওনে বিক্রি করা হবে ৷ Blueberry, Graphite, এবং Pistachio কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

Galaxy S26 FE launched specifications features price availability
Galaxy S26 FE (ছবি - samsung)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 8:48 PM IST

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হায়দরাবাদ : Galaxy S26 FE বিশ্বব্যাপী লঞ্চ করল Samsung ৷ Galaxy S26 সিরিজের এই ফোনটি শুক্রবার লঞ্চ করা হয় ৷ ডিজাইনের ক্ষেত্রে খুব একটা পরিবর্তন করা হয়নি ৷ তবে অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে বড়সড় বদল এসেছে ৷ ব্যবহার করা হয়েছে Android 17 ৷ তার সঙ্গে ব্যবহার করা হবে One UI 9 ৷

Galaxy S26 FE ফোনটি 4 সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্বের কয়েকটি রিজিওনে বিক্রি করা হবে ৷ Blueberry, Graphite, এবং Pistachio কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 8GB RAM ও 128GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 799 EUR ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 89,000 টাকার আশপাশে ৷ 8GB ও 256GB কনফিগারেশনের মডেলটির দাম 899 EUR ৷ ভারতীয় অঙ্কে যা প্রায় 1 লাখ টাকা ৷ এবং 512GB মডেলটির দাম 1,099 EUR ৷ যার ভারতীয় অঙ্কে দাম প্রায় 1.22 লাখ টাকা ৷

ভারতে যেহেতু ফোনটি ল়্চ করা হয়নি সেই কারণে নির্দিষ্ট করে দাম বলা সম্ভব নয় ৷ কারণ সেক্ষেত্রে দামের তারতম্য ঘটতে পারে ৷ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন গ্লোবাল প্রাইসিংয়ের তুলনায় ভারতে এই ফোনটির দাম কিছুটা কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷

Galaxy S26 FE-তে দেওয়া হয়েছে 6.7-inch Full HD+ ডায়নামিক AMOLED 2X ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট থাকবে 120 Hz পর্যন্ত ৷ 1,900 নিটস অফ ব্রাইটনেস থাকবে ৷ 3nm AP Exynos 2500 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 8 GB RAM এবং তিনটি স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেগুলি হল 128 GB, 256 GB, এবং 512 GB ৷

নতুন এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 4,900 mAh ব্যাটারি এবং 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ প্রায় 69 শতাংশ চার্জ 30 মিনিটেই সম্পন্ন হয় ৷ তবে 45W চার্জার এই ফোনটির সঙ্গে দেওয়া হবে না ৷ 15W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এবং অয়ারলেস চার্জিংয়ের সুবিধাও রয়েছে ৷

Samsung Galaxy S26 FE Specifications
Display6.7-inch Full HD+ Dynamic AMOLED 2X, 120Hz refresh rate, up to 1,900 nits brightness
Processor & Memory3nm Exynos 2500 | 8GB RAM | 128GB / 256GB / 512GB storage
Rear Camera50MP wide + 12MP ultrawide + 8MP telephoto with 3x optical zoom
Front Camera12MP selfie camera with 85° field of view
Camera FeaturesNightography, My FanCam, Super Steady with Horizontal Lock
Software & AIAndroid 17 with One UI 9
Other AI FeaturesGalaxy AI, Now Brief, Now Nudge, Circle to Search, Photo Assist, Gemini Omni
Battery4,900mAh capacity
Charging45W wired charging, 15W wireless charging, Wireless PowerShare
ColoursBlueberry, Graphite, Pistachio

Galaxy S26 FE-তে দেওয়া হয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ যার মধ্যে একটি 50MP ওয়াইড প্রাইমারি ক্যামেরা ৷ একটি 12MP আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা এবং অন্য একটি 8MP টেলিফটো লেন্স ৷ এরসঙ্গে 12 MP-র একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ ক্যামেরা সিস্টেমে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে -

  • My FanCam: এই ফিচারের মাধ্যমে ক্যামেরা নিজে থেকেই কোনও মানুষকে ট্র্যাক করতে পারবে ৷ এবং সঠিক ভাবে ফ্রেমিং করে ছবি তুলতেও সক্ষম ৷
  • Super Steady with Horizontal Lock: Galaxy S26 series লঞ্চের সময় থেকেই এই ফিচারটি ভাইরাল হয়েছিল ৷ কোনও ট্রাভেল ভিডিয়ো তোলার সময় এই ফিচারটি কাজ করবে ৷
  • Hardware upgrade: Galaxy S26 FE-র 8MP টেলিফটো লেন্সে 3x অপটিক্যাল জুম দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে 12MP সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার DoP 85-ডিগ্রি ৷
  • Nightography: রাতের ফটো তোলার সময় এই ফিচারটি সাহায্য করবে ৷

AI Edit Features: এই ফিচারটির মাধ্যমে ছবি AI এর মাধ্যমে এডিট করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷

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