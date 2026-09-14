Samsung Galaxy S26 FE লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 80 হাজারের ফোনে কী কী ফিচার রয়েছে ?

Samsung Galaxy S26 FE লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 80 হাজারের ফোনে কী কী ফিচার রয়েছে ?
Samsung Galaxy S26 FE-র দাম রয়েছে 79,999 টাকা ৷ এই দামে 8GB RAM এবং 256GB অনবোর্ড স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷
Published : September 14, 2026 at 7:16 PM IST
হায়দরাবাদ : Samsung Galaxy S26 FE লঞ্চ হল ভারতে ৷ এটাই সংস্থার লেটেস্ট ‘Fan Edition' মডেল ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে একটি 6.7-inch ডায়নামিক AMOLED 2X ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ এই হ্যান্ডসেটে দেওয়া হয়েছে Exynos 2500 প্রসেসর এবং ট্রিপল ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ এছাড়াও 3x optical zoom দেওয়া হয়েছে ৷ Galaxy S26 FE One UI 9-এর মাধ্যমে রান করবে ৷ সংস্থার লেটেস্ট সফ্টওয়ার দেওয়া হয়েছে ৷
Samsung Galaxy S26 FE Price in India, Availability
Samsung Galaxy S26 FE-র দাম রয়েছে 79,999 টাকা ৷ এই দামে 8GB RAM এবং 256GB অনবোর্ড স্টোরেজ পাওয়া যাবে ৷ Pistachio, Blueberry, এবং Graphite কালার অপশনে পাওয়া যাবে ফোনটি ৷
|Model
|Price
|Availability
|8GB + 256GB
|Rs 79,999
|Samsung's official website
লঞ্চ অফারের জন্য, 8,000 টাকা পর্যন্ত আপগ্রেড বোনাস পাওয়া যাবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে পুরনো ফোনটি এক্সচেঞ্জ করতে হবে ক্রেতাদের ৷ এছাড়াও 30 মাসের নো-কস্ট EMI-এর সুবিধাও দেওয়া হবে ৷
12 মাসের জন্য EMI করলে 7000 টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পাওয়া যাবে ৷ সেক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করতে হবে ৷ Samsung স্টোর থেকে 18 মাসের No-Cost EMI এর সুবিধাও রয়েছে ৷
Samsung Galaxy S26 FE Features, Specifications
ডুয়েল সিম (nano + nano)-সুবিধাযুক্ত Samsung Galaxy S26 FE-তে দেওয়া হয়েছে One UI 9 ৷ যা Android 17-এর উপর কাজ করতে সমর্থ ৷ সাত বছরের Software আপডেট এবং সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে ৷ এই মডেলে রয়েছে 6.7-ইঞ্চি FHD+ ডায়নামিক AMOLED 2X ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 1,900 নিটস অফ ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷
Samsung Galaxy S26 FE-তে দেওয়া হয়েছে Exynos 2500 প্রসেসর, যা 3nm প্রসেসে তৈরি করা হয়েছে ৷ 8GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ Galaxy S26 FE-তে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50-megapixel-এর ৷ এছাড়াও 12-megapixel-এর ultra-wide ক্যামেরা, 123-degree ফিল্ড অফ ভিউ দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও 8-megapixel-এর একটি টেলিফটো ক্যামেরা রয়েছে ৷ 3x optical zoom ও দেওয়া হয়েছে ৷ 12-megapixel-এর একটি ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে সেলফি ও ভিডিয়ো কল করা সম্ভব ৷
ফোনটি Gemini Omni সাপোর্ট করবে ৷ ফলে ভিডিয়ো এডিট করা আরও সহজ হবে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য দেওয়া হয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, এবং Bluetooth 5.4 ৷
Samsung Galaxy-তে একটি 4,900mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যা 45W অয়ার্ড চার্জিং দেওয়া হয়েছে ৷ Samsung-এর দাবি মাত্র 30 মিনিটে ফোনটি 69 শতাংশ চার্জ করতে পারবে ৷ 45W অ্যাডপ্টার দেওয়া হয়েছে ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.7-inch HD+ Dynamic AMOLED
|Processor
|Exynos 2500
|RAM and storage
|8GB + 256GB
|Rear camera
|50MP (main) + 12MP (ultra-wide) + 8MP (telephoto)
|Front camera
|12MP
|Battery
|4,900mAh
|Charging
|45W (wired)
|OS
|One UI 9 based on Android 17
|OS and security updates
|7 years