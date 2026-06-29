ভারতে লঞ্চ হল Samsung Galaxy M47 5G, রয়েছে Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 প্রসেসর

ভারতে লঞ্চ হল Samsung Galaxy M47 5G, রয়েছে Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 প্রসেসর
Samsung Galaxy M47 5G স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে Qualcomm’s Snapdragon 6 Gen 3 চিপসেট যা 4nm প্রসেসিংয়ের ক্ষমতা রাখে ৷
Published : June 29, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দরাবাদ : Samsung ভারতে লঞ্চ করল তাদের Samsung Galaxy M47 5G স্মার্টফোন ৷ এটি সংস্থার মিড রেঞ্জ পোর্টফোলিওর মধ্যে রাখা হয়েছে ৷ মূলত Gen Z ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখেই তৈরি করা হয়েছে M সিরিজের এই ডিভাইস ৷ দুর্দান্ত এন্টারটেইনমেন্ট, গেমিং এবং লং ব্যাটারি লাইফের সুবিধা পাওয়া যাবে এই মডেলটিতে ৷
Samsung Galaxy M47 5G স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে Qualcomm’s Snapdragon 6 Gen 3 চিপসেট যা 4nm প্রসেসিংয়ের ক্ষমতা রাখে ৷ LPDDR5X RAM and UFS 3.1 স্টোরেজ রয়েছে এই মডেলটিতে ৷
Samsung Galaxy M47 5G – Price and Availability
ম্যাট টেক্সচারে রাফ রেড ও ব্লেজ ব্লু কালার অপশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Amazon-এর মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ 4 জুলাই থেকে কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা ৷ 22999 টাকা থেকে ফোনটির দাম শুরু হচ্ছে ৷
Power up your play!— Samsung India (@SamsungIndia) June 29, 2026
The all-new #GalaxyM47 5G is here to take your gaming to the next level!
Enjoy smooth performance powered by Snapdragon processor and Fast LPDDR5X RAM. Keep every session going with a long-lasting battery, and every detail vivid on a bright super AMOLED… pic.twitter.com/HzHGrRwLz7
Samsung Galaxy M47 5G – Key Features
Samsung Galaxy M47 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.7 ইঞ্চি ফুল HD+ সুপার AMOLED ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ যার ফলে গেমিং, অ্যানিমেশন এর মতো ফিচারগুলিতে ভালো অভিজ্ঞতা পাওয়া সম্ভব ৷ Corning Gorilla Glass দেওয়া হবে ৷ স্ক্র্যাচ রেজিস্ট্যান্স ও প্রটেকশনও দেওয়া হয়েছে এই মডেলটিতে ৷
6000mAh ব্যাটারি রয়েছে ৷ ফলে সিঙ্গল চার্জে এই ফোনটি সারাদিন ব্যবহার করা যাবে বলে জানানো হয়েছে ৷ 45W ফাস্ট চার্জিং ফিচারও রয়েছে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য দেওয়া হয়েছে 5G, 4G LTE, Wi-Fi, এবং Bluetooth ৷ Qualcomm's Snapdragon 6 Gen 3 চিপসেট ও LPDDR5x RAM এবং UFS 3.1 স্টোরেজ রয়েছে ৷
Android 16-ভিত্তিক OneUI 8.5 OS দেওয়া হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে আগামী ছটি OS আপডেট এবং 6 বছর সিকিউরিটি আপডেট ফিচার দেওয়া হবে ৷
50 মেগাপিক্সেলের প্রাইমারি ক্যামেরা এবং 5 মেগাপিক্সেলের আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে ৷ এবং একটি 2 মেগাপিক্সেলের মাইক্রো সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্টে সেলফির জন্য রয়েছে 12 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা ৷
|Feature
|Specifications
|Display
|6.70-inch
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|Front Camera
|12-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel + 5-megapixel + 2-megapixel
|Battery Capacity
|6000mAh
|OS
|Android 16
|Connectivity
|5G, 4G LTE, Wi-Fi, এবং Bluetooth
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