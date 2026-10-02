Samsung Galaxy A08 লঞ্চ হল ভারতে, মাত্র 18 হাজার টাকার ফোনটি কেনার আগে জানুন স্পেসিফিকেশন
Samsung Galaxy A08-র দাম রাখা হয়েছে 18,499 টাকা । 4GB + 64GB কনফিগারেশনের একটি ভ্যারিয়েন্টই লঞ্চ করা হয়েছে ।
Published : October 2, 2026 at 4:35 PM IST
হায়দরাবাদ : Samsung ভারতে লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট Galaxy A08 । এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6,000mAh ব্যাটারি, একটি 50-megapixel ডুয়েল ক্যামেরা । এছাড়াও ফোনে রয়েছে 6.7-ইঞ্চির ডিসপ্লে যার রিফ্রেস রেট 90Hz । MediaTek Helio G99+ চিপসেট দেওয়া হয়েছে । Samsung জানিয়েছে, এই ফোনটির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জন্য সফ্টওয়ার সাপোর্ট দেওয়া হবে । 6 জেনারেশন OS সাপোর্ট পাবেন, এবং 6 বছর সিকিওরিটি আপডেট দেওয়া হবে । Galaxy A08-এ দেওয়া হয়েছে One UI 9 এবং সার্কেল টু সার্চ ফিচার । এছাড়াও Gemini এবং Perplexity-র সুবিধাও রয়েছে ।
Samsung Galaxy A08 Price, Availability
Samsung Galaxy A08-র দাম রাখা হয়েছে 18,499 টাকা । 4GB + 64GB কনফিগারেশনের একটি ভ্যারিয়েন্টই লঞ্চ করা হয়েছে । ফলে অন্য কোনও RAM বা স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের ফোন কিনতে পারবেন না ব্যবহারকারীরা । Dark Blue, Green এবং Silver কালার অপশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ।
Samsung Exclusive Stores থেকে ফোনটি কিনতে পারবেন । এছাড়াও বিভিন্ন পার্টনার স্টোর ও Samsung এর অনলাইন স্টোর থেকেও ফোনটি কেনা সম্ভব । Samsung zero-interest EMI প্ল্যানও লঞ্চ করেছে এই ফোনটি কেনার ক্ষেত্রে । যার মাধ্যমে 6 মাসের জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক ও NBFC পার্টনার থেকে ঋণ পাওয়া যাবে ।
Samsung Galaxy A08 Specifications, Features
Samsung Galaxy A08-তে দেওয়া হয়েছে Android 16-নির্ভর One UI 9 । মোট 6টি জেনারেশনের OS আপডেট দেওয়া হবে । রয়েছে 6.7-inch HD+ PLS LCD প্যানেল । এবং 90Hz রিফ্রেস রেট ।
Galaxy A08-এ দেওয়া হয়েছে MediaTek Helio G99+ চিপসেট । যার মধ্যে রয়েছে 4GB RAM এবং 64GB ইন্টারন্যাল স্টোরেজ রয়েছে । এক্সটার্নাল মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব । Samsung Knox প্রটেকশন দেওয়া হয়েছে । যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সুরক্ষিত রাখা সম্ভব ।
Galaxy A08-এ Circle to Search 3.0 দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও Gemini এবং Perplexity ব্যবহারের সুবিধাও রয়েছে । এই ফোনটিতে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে । যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50-megapixel- এর । এবং একটি 2 মেগাপিক্সেলের সেন্সর দেওয়া হয়েছে । সেলফির জন্য রয়েছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ।