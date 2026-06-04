হার্ট কেমন রয়েছে ? এক ট্যাপেই জানিয়ে দেবে নতুন Samsung Health, কী কী ফিচার রয়েছে ?

হার্ট কেমন রয়েছে ? এক ট্যাপেই জানিয়ে দেবে নতুন Samsung Health, কী কী ফিচার রয়েছে ?
হেল্থ ডাটা যেমন নতুন অ্যাপে দেখা যাবে তেমনই AI পাওয়ার্ড ইনসাইটও দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ ফলে ব্যবহারকারীরা নিজেদের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ৷
Published : June 4, 2026 at 12:47 PM IST
হায়দরাবাদ : Samsung Health-এ AI নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আনল Samsung Electronics ৷ Samsung Watch লাইনআপে নতুন ফিচার আনার জন্যই এই আপডেট চালু করা হয়েছে ৷ এর ফলে শারীরিক বিভিন্ন প্যারামিটার ট্র্যাক করতে পারবে ৷ এবং সেগুলি বিস্তারিতভাবে দেখতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Samsung জানিয়েছে 8 জুন থেকে আপডেট রোল আউট করা শুরু হবে ৷ Samsung Health এর পাশাপাশি আপকামিং Galaxy Watch-এও নতুন এই ফিচার উপলব্ধ হবে ৷ অর্থাৎ এর থেকে পরিষ্কার নতুন ফিচারগুলি শুধুমাত্র Samsung Watch 9 লাইনআপের জন্য ৷ এই লাইনআপের মধ্যে রয়েছে Galaxy Watch 9, Watch 9 Classic এবং Watch Ultra 2 ৷ 22 জুলাই লন্ডনের একটি আনপ্যাক্টড ইভেন্টে এই লাইনআপ লঞ্চ করা হবে ৷
হেল্থ ডাটা যেমন নতুন আপডেটেড অ্যাপে দেখা যাবে তেমনই AI পাওয়ার্ড ইনসাইটও দেখতে পাবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ৷
নতুন কী কী আপডেট এসেছে এই অ্যাপে ?
Vital ফিচার-
Apple Watch এর মতোই এই অ্যাপে একটি অ্যানালাইজিং টুল দেওয়া হয়েছে ৷ সাধারণভাবে Samsung Health এ প্রায় সমস্ত প্যারামিটার ট্র্যাক করা হয় ৷ কিন্তু Vital ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের টানা পাঁচদিনের শারীরিক বিভিন্ন প্যারামিটার ট্র্যাক করবে অ্যাপটি ৷ তারমধ্যে থাকবে হার্ট রেট ভ্যারিয়েবিলিটি, শ্বাস প্রশ্বাস, ত্বকের তাপমাত্রা এবং রক্তে অক্সিজেনের মাত্রা ট্র্যাক করবে ৷ এবং সেখান থেকে ব্যবহারকারীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ সহ তথ্য দিতে থাকবে ৷
Samsung এর সঙ্গে চালু করতে চলেছে Heart Health Score ৷ যার মধ্যে ঘুম, ঘুমের পরিমাণ সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ট্র্যাক করবে ৷ পাশাপাশি Daily Cardio Load নামেও একটি ফিচার রয়েছে নতুন ওই অ্যাপে ৷ যা কার্ডিও ভাসকুলার স্ট্রেইন ট্র্যাক করবে এবং সেখান থেকে কীভাবে মুক্তি মিলবে সেই তথ্যও জানাবে ৷
হেল্থ ট্র্যাক যেমন সম্ভব এই অ্যাপের মাধ্যমে তেমনই একাধিক ক্যাটাগরি ট্র্যাকিং হয় ৷ যেমন ঘুম, পুষ্টি, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি ৷ এবং পুরো কাজটিই হবে AI নির্ভর ৷ যা ব্যবহারকারীরা তাদের আপডেটেড অ্যাপে দেখা যাবে ৷