অন-ডিভাইস AI-এর জন্য বিশ্বের দ্রুততম UFS 5.0 স্টোরেজ তৈরি করল Samsung, বাড়বে স্মার্টফোনের গতি
Samsung-এর মতে, নতুন UFS 5.0 স্টোরেজ আগের প্রজন্মের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি স্পিড দিতে সক্ষম।
Published : June 24, 2026 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনে AI ব্যবহারের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে, আর সেই লক্ষ্যেই নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এল Samsung। সংস্থাটি দাবি করেছে, তারা ইন্ডাস্ট্রির দ্রুততম UFS 5.0 স্টোরেজ তৈরি করেছে, যা বিশেষভাবে অন-ডিভাইস AI প্রসেসিং-এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতের স্মার্টফোন, ট্যাবলেট এবং AI ডিভাইসে আরও দ্রুত ডাটা প্রসেসিং ও উন্নত পারফরম্যান্স পাওয়া যেতে পারে।
Samsung-এর মতে, নতুন UFS 5.0 স্টোরেজ আগের প্রজন্মের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি স্পিড দিতে সক্ষম। বিশেষ করে বড় AI মডেল, দ্রুত অ্যাপ লোডিং, উচ্চমানের ভিডিয়ো প্রসেসিং এবং ডিভাইসের মধ্যেই AI ফিচার চালানোর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।
বর্তমানে অনেক AI পরিষেবা ক্লাউডের উপর নির্ভর করলেও অন-ডিভাইস AI-এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। অর্থাৎ ব্যবহারকারীর ডিভাইসেই AI প্রসেসিং সম্পন্ন করা হবে, যার ফলে কম লেটেন্সি, দ্রুত প্রসেসিং এবং আরও ভালো নিরাপত্তা পাওয়া সম্ভব। Samsung-এর নতুন স্টোরেজ প্রযুক্তি সেই পরিবর্তনকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।
Samsung Unveils Industry’s Fastest UFS 5.0 Solution for Next-Gen On-Device AI Applicationshttps://t.co/MUufeZxHjL— Samsung Electronics (@Samsung) June 22, 2026
রিপোর্ট অনুযায়ী, নতুন UFS 5.0 স্টোরেজে শুধু গতি নয়, শক্তি দক্ষতার দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে। AI প্রসেসিং সাধারণত বেশি শক্তি ব্যবহার করে, তাই কম বিদ্যুৎ খরচে বেশি পারফরম্যান্স দেওয়ার লক্ষ্যে ভবিষ্যতের জন্য এই প্রযুক্তি মোবাইল ডিভাইসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
Samsung জানিয়েছে, এই প্রযুক্তির লক্ষ্য শুধু স্মার্টফোন নয়। ভবিষ্যতে AI PC, অটোমোটিভ সিস্টেম এবং অন্যান্য এজ কম্পিউটিং ডিভাইসেও এই স্টোরেজ ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হতে পারে।
প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী কয়েক বছরে স্মার্টফোনের প্রতিযোগিতা শুধু প্রসেসর বা ক্যামেরায় সীমাবদ্ধ থাকবে না। স্টোরেজ প্রযুক্তিও AI পারফরম্যান্স নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই দিক থেকে UFS 5.0 ভবিষ্যতের AI-চালিত ডিভাইসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।
তবে Samsung এখনও এই নতুন স্টোরেজ প্রযুক্তি কোন ডিভাইসে প্রথম ব্যবহার হবে বা বাণিজ্যিকভাবে কবে থেকে উপলব্ধ হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি।