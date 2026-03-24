Google এর পর এবার Samsung ; Apple এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আনল নতুন ফিচার

Google এর পর এবার Samsung ; Apple এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আনল নতুন ফিচার
Published : March 24, 2026 at 12:31 PM IST
হায়দরাবাদ : আগেই ঘোষণা করেছিল Google ৷ এবার সেই একই পথে হাঁটল Samsung ৷ এবার iOS এর সঙ্গে ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন Galaxy S26 series এর ব্যবহারকারীরা ৷ 24 মার্চ থেকে নতুন এই ফিচার রোল আউট করা শুরু করেছে সংস্থাটি ৷
Apple এবং কোনও Android ডিভাইসের মধ্যে ওয়ারলেস সরাসরি কানেক্ট করা সম্ভব হতো না ৷ বদলে ছবি, ভিডিও বা অন্য কোনও ফাইল ট্রান্সফারের জন্য থার্ড পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করা হতো ৷ অনেকে হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম বা Gmail এর মাধ্যমে ডাটা ট্রান্সফার করতেন এই দুই ডিভাইসের মধ্যে ৷
চলতি বছরের 9 জানুয়ারি মাস থেকে এই দূরত্ব ঘুচেছে ৷ iPhone এবং Pixel 10 সিরিজের মডেলগুলির মধ্যে কানেক্ট করার জন্য বিশেষ আপডেট রোল আউট করেছিল ৷ এবার একই ভাবে নতুন এই ফিচার রোলআউট করল Samsung ৷
Samsung তাদের ব্লগে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, এবার থেকে Galaxy S26 সিরিজে সাপোর্ট করবে AirDrop ৷ Quick Share ব্যবহার করে যাতে ডাটা ট্রান্সফার করা সম্ভব হয় তার জন্যই এই ফিচার চালু করা হচ্ছে ৷
সর্বপ্রথম কোরিয়ার ব্যবহারকারীরা এই ফিচারটি ব্যবহার করতে পারবেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে ইউরোপ, হংকং, জাপান, ল্যাটিন আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং তাইওয়ানের Galaxy S26 এর ব্যবহারকারীরা এই ফিচার ব্যবহার করতে পারবেন ৷
শুধুই কি Galaxy S26 ব্যবহারকারীরা এই ফিচারের সুবিধা পাবেন ? Samsung জানিয়েছে অন্য ডিভাইসগুলিতেও এই সুবিধা দেওয়া হবে ৷ যদিও নির্দিষ্ট করে কোন কোন ডিভাইসে এই ফিচার চালু করা হবে তা বলা হয়নি ৷
কী সুবিধা হবে ?
যেহেতু ফাইল শেয়ারিংয়ের জন্য অ্য়াপল ও অ্য়ান্ডরয়েড কানেক্ট করা যেত না সেই কারণে থার্ড পার্টি কমিউনিকেশন চ্যানেল ব্যবহার করে পাঠাতে হতো ৷ এর ফলে জেনারেশন লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকত ৷ ছবির ক্ষেত্রে তা সবথেকে ভালো বোঝা সম্ভব হয় ৷ কারণ ছবি বা ভিডিও কোয়ালিটি খারাপ হয় ৷ সেই সমস্যা আর হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে ৷