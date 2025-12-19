Galaxy S26 তে ব্যবহার করা হবে, বিশ্বের প্রথম 2nm চিপসেট আনছে Samsung
Published : December 19, 2025 at 5:32 PM IST
হায়দরাবাদ : ফ্ল্য়াগশিপ গ্রেডের চিপসেট আনতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস নির্মাতা Samsung ৷ শুক্রবার অর্থাৎ 19 ডিসেম্বর সরকারিভাবে ঘোষণা করল সংস্থাটি ৷ নতুন এই চিপসেটটির নাম দেওয়া হয়েছে Exynos 2600 ৷ তাদের দাবি, এটাই GAA প্রযুক্তিতে তৈরিতে প্রথম ইন বিল্ট 2nm প্রসেসার ৷ এর মধ্যে CPU, GPU এবং NPU কন্ট্রোল থাকবে ৷ Galaxy S26 সিরিজে এই চিপটি ব্যবহার করা হতে পারে ৷ আগামী বছর অর্থাৎ 2026 সালে এই মডেলটি লঞ্চ করবে সামস্যাং ৷
Exynos 2600 Specifications
Samsung এর তরফে জানানো হয়েছে, Exynos 2500 এর আপগ্রেডেড চিপসেট হতে চলেছে এই চিপসেটটি ৷ Samsung এর 2nm ন্যানোমিটার GAA ফ্রেব্রিকেশন পদ্ধতিতে এই চিপসেটটি তৈরি করা হয়েছে ৷ মোট আটটি কোর থাকতে পারে এই SoC-তে ৷
Samsung এর তরফে জানানো হয়েছে, এই চিপসেটটির সঙ্গে LPDDR5x RAM এবং UFS 4.1 স্টোরেজ সাপোর্ট করবে ৷
Gate-All-Around বা GAA স্ট্রাকচার কী?
এটি একটি উন্নত ট্রানজিস্টর আর্কিটেকচার ৷ যা ট্রানজিস্টারের মধ্যে উচ্চতর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক শক্তি প্রদান করে ৷ AI এবং 5G ব্যবহারের জন্য এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিস্টার ৷ বিগ ডেটা প্রসেসিং এবং সেখান থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এই চিপসেটটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷ এছাড়াও ব্যাটারির কার্যক্ষমতা বাড়াতেও এই চিপটি অতি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে ৷
দক্ষিণ কোরিয়ার মোবাইল হ্যান্ডসেট প্রদানকারী সংস্থা সামস্য়াং জানিয়েছে এই টিপটির মাধ্যমে তারা হিট পাস ব্লক (Heat Pass Block) নামে একটি টেকনোলজি তৈরি করছে ৷ এর মাধ্যমে ফোনটি ব্যবহারের সময় খুব সামান্য পরিমাণে গরম হবে ৷ সাধারণ চিপের তুলনায় নতুন এই চিপটি প্রায় 16 শতাংশ অধিক মাত্রায় কাজ করতে সক্ষম ৷
120Hz এ 4k অথবা WQUXGA রেজলিউশন সাপোর্ট করবে এই চিপসেটটি ৷ এছাড়াও Exynos 2600 SoC ব্য়বহার করার ফলে Galaxy তে 320 মেগাপিক্সেলের সিঙ্গল ক্যামেরা ব্যবহার করা সম্ভব হবে ৷ যদি এই সিঙ্গল ক্যামেরা সেটআপ না দেওয়া হয় তাহলে 64 মেগাপিক্সেল + 32 মেগাপিক্সেলের ডুয়েল ক্যামেরা ব্যবহার করা হতে পারে ৷