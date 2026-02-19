AI-কে গ্রহণ করতেই হবে, আরও চাকরি হবে; AI Impact Summit-এ স্পষ্ট জানালেন OpenAI CEO
AI Impact Summit : দিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত হওয়া AI Impact Summit 2026 এ অংশ নিয়েছেন শ্যাম অল্টম্যান ৷
Published : February 19, 2026 at 5:51 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি : AI সামিটে এসে ভারতের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সেক্টরের ব্যাপক প্রশংসা করলেন OpenAI এর CEO শ্যাম অল্টম্যান ৷ তিনি জানালেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার ও গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বের মধ্যে শীর্ষ স্থানে রয়েছে ভারত ৷ এছাড়াও ভারতে প্রযুক্তিক্ষেত্রের বড়সড় বাজার রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ৷
দিল্লির প্রগতি ময়দানে অনুষ্ঠিত হওয়া AI Impact Summit 2026 এ অংশ নিয়েছেন শ্যাম অল্টম্যান ৷ বৃহস্পতিবার তিনি ওই ইভেন্টে ভাষণ দেন ৷ সেখানে তিনি ভারতের প্রযুক্তি সেক্টর এবং দেশে AI এর ব্যবহার নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন ৷
ওই অনুষ্ঠান শেষে সংবাদসংস্থা ANI কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে শ্যাম অল্টম্যান জানান, ভারতের ডিজিট্যাল গতিপথ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত আশাবাদী ৷ তাঁর বক্তব্য, ভারতের মধ্যে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের যে কাজ চলছে তা গোটা বিশ্বে একটি নজির সৃষ্টি করেছে ৷ পাশাপাশি তিনি মনে করেন, আগামীদিনের উদ্ভাবনীর জন্য ভারত হচ্ছে প্রাথমিক চালকাশক্তি ৷
শ্যাম অল্টম্যান একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন যে AI ব্যবহারের ফলে আগামীদিনে চাকরির বাজারে ব্যাপক প্রভাব পড়বে ৷ কিন্তু এরসঙ্গে তিনি মনে করেন AI কে ব্যবহার করার জন্য মানসিকতা তৈরি করতে প্রত্যেককে ৷ তিনি জানিয়েছেন, ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে আরও ভালো, সুগঠিত ভাবে কাজ করার জন্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন প্রয়োজন ৷ এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটা (পড়ুন AI) অবশ্যই চাকরির বাজারে ভীষণ প্রভাব ফেলবে ৷ কিন্তু আমরা সবসময় নতুন কিছু করার চেষ্টা করি ৷ কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এবার আমরা ভালো কিছু একটা পাব ৷"
উল্লেখ্য, ভারত হচ্ছে OpenAI এর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার বলা যেতে পারে ৷ কারণ ভারতে তাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম ব্যবহারকারীর সংখ্যা রয়েছে ৷ গত বছরই দিল্লিতে সংস্থার একটি অফিস চালু করা হয়েছে ৷
ANI কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "এখানে আসতে পেরে খুবই অভিভূত ৷ ভারতে যেভাবে কাজ চলছে এবং যেভাবে AI কে গ্রহণ করা হচ্ছে বিশ্বকে পথ দেখাবে ৷ আগামী দিনে কী আসতে চলেছে তা দেখার জন্য আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না ৷"
এদিকে টাটা গ্রুপের TCS এবং শ্যাম অল্টম্যানের সংস্থা Open AI এর মধ্যে একটি কৌশলগত (Strategic) চুক্তি হয়েছে ৷ যেখানে এই দুই সংস্থা যৌথ ভাবে AI নির্ভর বিভিন্ন উদ্ভাবনীর দিকে নজর দেবে ৷ যা বিভিন্ন বাণিজ্যিক ক্ষেত্র, কনজিউমার এবং সামাজিক ক্ষেত্রে কাজে আসবে ৷