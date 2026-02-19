মোদির কাজে বেমানান পরিস্থিতির সম্মুখীন ChatGPT CEO ! কী এমন করলেন প্রধানমন্ত্রী ?
AI Impact Summit : দিল্লির ভারত মণ্ডপমে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ ওই ইভেন্টে যোগ দিতে হাজির হয়েছেন বিশ্বের একাধিক সংস্থার CEO-রা ৷
Published : February 19, 2026 at 9:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি : AI Impact Summit এ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে একই মঞ্চে কিছুটা বেমানান (awkward) পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল Open AI CEO শ্যাম অল্টম্যানকে ? এমনই এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কথা নিজেই জানালেন তিনি নিজেই ৷
কী ঘটেছে?
দিল্লির ভারত মণ্ডপমে চলছে AI Impact Summit 2026 ৷ ওই ইভেন্টে যোগ দিতে হাজির হয়েছেন বিশ্বের 20টিরও বেশি শীর্ষ টেক সংস্থার CEO-রা ৷ বৃহস্পতিবার তাঁদের মধ্যে কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন ভারত মণ্ডপমের মূল মঞ্চে ৷ ছিলেন মেটার চিফ AI অফিসার আলেকজান্ডার ওয়াং, সারভামের কো-ফাউন্ডার প্রত্যুষ কুমার, গুগল ডিপ মাইন্ডের CEO ডেমিস হাসাবিস সহ প্রমূখ ৷ এবং ওই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সবাই একটি লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন ৷
নরেন্দ্র মোদির ডানদিকে ছিলেন অ্যালফাবেটের CEO সুন্দর পিচাই এবং বামদিকে ছিলেন শ্যাম অল্টম্যান ৷ আর শ্যাম অল্টম্যানের বাম দিকে ছিলেন Anthropic এর CEO ডারিও আমোদাই ৷ উল্লেখ করা দরকার, প্রযুক্তির দুনিয়ায় OpenAI এবং Anthropic একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা ৷
বিভিন্ন আলোচনা শেষে শুরু হয় ফটোগ্রাফি সেশন ৷ ক্যামেরার ফ্ল্যাশ চালু হতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাঁ-দিকে থাকা শ্যাম অল্টম্যানের ডান হাত ধরেন এবং অন্যদিকে ডান হাত দিয়ে সুন্দর পিচাইয়ের বাম হাত ধরে উপরের দিকে ওঠান ৷ এরপরই পরপর দাঁড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংস্থার CEO-রা একে অপরের হাত ধরে ওপরের দিকে করেন ৷
কিন্তু তারপরই সেই বেমানান মুহূর্তের মুখোমুখি হতে হয় শ্যাম অল্টম্যান এবং ডারিও আমোদাইকে ৷ কারণ তাঁরা একে অপরের হাত ধরেননি ৷ আর সেই ছবি প্রকাশ হতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইয়াল হয় ৷
অনুষ্ঠান শেষে শ্যাম অল্টম্যান বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন ৷ তাঁর কথায় স্পষ্ট প্রধানমন্ত্রী হাত ধরে কী করতে চাইছিলেন তা বুঝতে পারেননি ৷ একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই বিষয়ে শ্যাম অল্টম্যানের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে ৷ অল্টম্যান বলেছেন, "আমি একটু বিভ্রান্ত ( Confused ) হয়ে গিয়েছিলাম ৷ এবং জানতাম না আমাকে কী করতে হবে ৷"
তিনি আরও বলেন, " আমি জানতাম না কী হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি আমার হাত ধরে উপরের দিকে তুললেন ৷ কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি এরপর আমার কী করা উচিত ৷ আমি ভেবেছিলাম এটা ওপেন ক্লক ৷"
2019 সাল পর্যন্ত অল্টম্যান এবং আমোদাই দুজনেই OpenAI তে কাজ করতেন ৷ কিন্তু 2020 সালে আমোদাই এবং তাঁর বোন সঙ্গে কয়েকজন শীর্ষ কর্তা OpenAI ছেড়ে দেন এবং অ্যান্থ্রোপিক শুরু করেন ৷ তখন থেকেই দুই সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ৷