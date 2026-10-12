TWS ইয়ারবাড কেনার প্ল্যান ? Amazon, Flipkart এ 3 হাজার টাকার কমেই রয়েছে যে বেস্ট ইয়ারবাডগুলি

TWS ইয়ারবাড কেনার প্ল্যান ? Amazon, Flipkart এ 3 হাজার টাকার কমেই রয়েছে যে বেস্ট ইয়ারবাডগুলি
3,000 টাকার কমে Active Noise Cancellation (ANC), উন্নত সাউন্ড কোয়ালিটি এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার-সহ ইয়ারবাডস কেনার সুযোগ মিলছে।
Published : October 12, 2026 at 7:38 PM IST
হায়দরাবাদ : উৎসবের মরশুমে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স পণ্যের উপর আকর্ষণীয় ছাড় দিচ্ছে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলি। সেই তালিকায় রয়েছে নামী ব্র্যান্ডের True Wireless Stereo (TWS) ইয়ারবাডসও। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এখন 3,000 টাকার কমে Active Noise Cancellation (ANC), উন্নত সাউন্ড কোয়ালিটি এবং একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফিচার-সহ ইয়ারবাডস কেনার সুযোগ মিলছে। যে মডেলগুলির দাম আগে প্রায় 5000 টাকা ছিল, সেগুলিও এখন ছাড়ে পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রতিবেদনে রইল 3000 টাকার মধ্যে ANC-সহ কয়েকটি সেরা ওয়্যারলেস ইয়ারবাডসের তালিকা।
3000 টাকার মধ্যে সেরা ইয়ারবাডস
Oppo Enco Air 5
Amazon-এ 2799 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে Oppo Enco Air 5। চলতি বছরের শুরুতে এই ইয়ারবাডসের লঞ্চ প্রাইস ছিল 3299 টাকা। এতে রয়েছে 12mm Titanium-coated Dynamic Driver এবং 52dB ANC, সঙ্গে Transparency Mode। কলের সময় পরিষ্কার ভয়েসের জন্য রয়েছে 6টি মাইক্রোফোন ও AI-চালিত Noise Cancellation। Bluetooth 6.1 কানেক্টিভিটি, IP55 রেটিং এবং একবার চার্জে মোট 54 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপের দাবি করেছে সংস্থা। পাশাপাশি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিভাইসে AI Assistant ও AI Translation ফিচারও ব্যবহার করা যাবে।
OnePlus Nord Buds 4
Amazon-এ 2999 টাকায় মিলছে OnePlus Nord Buds 4। এর লঞ্চ প্রাইস ছিল 3299 টাকা। 52 dB ANC, 6টি মাইক্রোফোন, AI-সহায়তায় ক্লিয়ার কল, Bluetooth 6.1 এবং 54 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপের মতো ফিচার রয়েছে এতে। Oppo Enco Air 5-এর সঙ্গে এর ফিচারের মিলও যথেষ্ট। তাই দুই মডেলের মধ্যে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্র্যান্ডের পছন্দ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।
Realme Buds Air 7
Flipkart-এ 2999 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে Realme Buds Air 7। গত বছর 3299 টাকায় লঞ্চ হয়েছিল এই ইয়ারবাডস। এতে রয়েছে 52dB ANC, LHDC 5.0 Hi-Res Audio এবং 360-degree Spatial Audio। সংস্থার দাবি, ব্যাটারি ব্যাকআপ সর্বোচ্চ 52 ঘণ্টা। এ ছাড়া রয়েছে Titanium-coated 12.4mm Dynamic Bass Driver, 6টি মাইক্রোফোন, IP55 রেটিং এবং Bluetooth 5.4। Dual Device Connection-এর পাশাপাশি Google Fast Pair ও Microsoft Swift Pair-ও সাপোর্ট করে এটি।
JBL Wave Beam 2
Amazon-এ 2799 টাকায় কেনা যাচ্ছে JBL Wave Beam 2। দু’বছর আগে এই মডেলটি 3999 টাকায় লঞ্চ হয়েছিল। এতে রয়েছে 8mm Dynamic Driver-সহ JBL Pure Bass Sound, ANC ও Smart Ambient ফিচার। কলের জন্য রয়েছে ৪টি মাইক্রোফোন। Bluetooth 5.3, Multi-Point Connection এবং মোট 40 ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাটারি ব্যাকআপের দাবি রয়েছে। পাশাপাশি JBL Headphones অ্যাপ, Google Fast Pair ও Microsoft Swift Pair সাপোর্টও মিলবে।
Samsung Galaxy Buds Core
Amazon-এ Samsung Galaxy Buds Core-এর দাম 3199 টাকা। সেলের প্রথম দিনে দাম ছিল 2999 টাকা। তবে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্ক অফার ব্যবহার করে কেনাকাটায় অতিরিক্ত 1000 টাকা ছাড় পাওয়ার সুযোগ রয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। গত বছর 4999 টাকায় লঞ্চ হওয়া এই মডেলটি তাই অফার অনুযায়ী আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারে।
এ ছাড়াও, 2699 টাকায় Flipkart ও Amazon-এ CMF Buds 2 Plus এবং Flipkart-এ 2499 টাকায় Motorola Buds 2 কেনার সুযোগ রয়েছে।
কেনার আগে মনে রাখবেন, ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে দাম, স্টক এবং ব্যাঙ্ক অফার পরিবর্তিত হতে পারে। তাই অর্ডার দেওয়ার আগে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত দাম ও অফারের শর্ত যাচাই করে নেওয়া ভালো।