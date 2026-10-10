পকেটে টান, কিন্তু পুজোর আগে ফোন কিনতেই হবে ? 30 হাজারের কমে বেস্ট 5টি স্মার্টফোন দেখে নিন
সেমিকন্ডাক্টার ও মেমোরি চিপের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । আর সেই কারণে প্রতিটি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ।
Published : October 10, 2026 at 4:37 PM IST
হায়দরাবাদ : স্মার্টফোনের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । ফ্ল্যাগশিপ প্রতিটি মডেলের দাম গড়ে 15 শতাংশ থেকে 20 শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে । এমনটাই জানিয়েছেন রিটেল স্টোরের মালিকরা । মূলত সেমিকন্ডাক্টার ও মেমোরি চিপের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । আর সেই কারণে প্রতিটি মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি করেছে ।
দাম বৃদ্ধি হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মধ্যবিত্তদের পকেটে টান পড়েছে । কারণ পছন্দের ফোন কেনার জন্য বাজেট বৃদ্ধি করতে হচ্ছে । আগে মোটামুটি ভালো এন্ট্রি লেভেল ফোন 10 থেকে 15 হাজারের মধ্যে পাওয়া যেত এখন তা বেড়ে কমপক্ষে 20 হাজার হয়েছে ।
অন্যদিকে ফ্ল্যাগশিপ ফোনের স্টার্টিং প্রাইস প্রায় 40 হাজার টাকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে । এই পরিস্থিতিতে বেস্ট অপশন খুঁজতে বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । এই প্রতিবেদনে 30 হাজার টাকার কমে বেশ কয়েকটি স্মার্টফোনের খোঁজ দেওয়া হল । যেগুলি বাজেটের মধ্যে হবে এবং স্পেসিফিকেশনও খারাপ নয়।
Realme P4 Pro 5G
Realme P4 Pro 5G ফোনটি 30 হাজারের কম দামেই কিনতে পারবেন ইচ্ছুক ক্রেতারা । ফ্লিপকার্টে অফার সিজন-এ এই ফোনটির 8GB + 256 GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 29 হাজার 379 টাকা । ফোনটিতে রয়েছে Snapdragon 7 Gen 4 প্রসেসর, 7,000 mAh ব্যাটচারি । 144Hz রিফ্রেস রেটের একটি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, যার পিক ব্রাইটনেস 6500 nits, 7.68mm-পাতলা বডি । 50 MP-র ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে IMX896 OIS । 60fps এ 4K ভিডিয়ো শ্যুট করতে পারবে এটি । আগে এই ফোনটি 32 হাজার 999 টাকায় বিক্রি হচ্ছিল । কিন্তু সম্প্রতি দাম কমিয়ে সাড়ে 29 হাজারের কিছু কমে ফোনটি পাবেন ।
Realme P4 Pro 5G
যাঁরা লম্বা ব্যাটারি ব্যাকআপের ফোন খুঁজছেন তাঁদের জন্য এই ফোনটি বেস্ট অপশন হতে পারে Realme P4 Power 5G । ফোনে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 7400 প্রসেসর । 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 28,974 টাকা ।
Motorola Edge 70 Fusion
Motorola Edge 70 Fusion-ফোনটিও 30 হাজারের কম দামে কিনতে পারবেন ক্রেতারা । যদিও এই ফোনটির আসল দাম 30,999 টাকা । কিন্তু এর উপর ব্যাঙ্ক অফার রয়েছে । ফলে ফোনটির দাম রাখা হয়েছে 28,192 টাকা । এই দামের মধ্যে 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের মডেলটি কিনতে পারবেন । ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 144Hz 1.5K কার্ভড ডিসপ্লে, 7,000 mAh ব্যাটারি, 68W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট, Snapdragon 7s Gen 4 চিপসেট । 50 MP Sony LYT 710 ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও রয়েছে 13MP ultrawide ও ম্যাক্রো ভার্সন লেন্স ।
Nothing Phone (4b)
Nothing Phone (4b) ফোনটি এই সেগমেন্টের জন্য বেস্ট অপশন হতে পারে । এই ফোনে রয়েছে Snapdragon 6 Gen 4 চিপসেট । 50 MP ডুয়েল ক্যামেরা, 120 Hz সুপার AMOLED ডিসপ্লে, 6,000 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে । এই ফোনটির লঞ্চ প্রাইস ছিল 34,999 টাকা কিন্তু এখন 24,999 টাকায় কিনতে পারবেন । যার মধ্যে 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ।
OnePlus Nord CE6 Lite
OnePlus Nord CE6 Lite-এই লাইনআপের আরও একটি অপশন হতে পারে । যেখানে রয়েছে 144 Hz স্ক্রিন, 7,000 mAh ব্যাটারি, 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট, Dimensity 7400 Apex প্রসেসর, 50MP ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে । এই মডেলটির দাম 30,999 টাকা শুরু হলেও 27,249 টাকাতেই বিক্রি হচ্ছে ।