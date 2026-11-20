ভয়ঙ্কর সাইবার হানা ! আপনার Visa, Mastercard-এর তথ্য চুরি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল
JPMorgan Chase জানিয়েছে, তাদের কয়েকটি থার্ড-পার্টি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার উপর সাইবার হামলা চালানো হয়েছে।
Published : November 20, 2026 at 7:03 PM IST
হায়দরাবাদ : JPMorgan Chase, Visa এবং Mastercard-এর গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে থাকতে পারে। এই তিনটি আর্থিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এক থার্ড-পার্টি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার উপর সাইবার হামলা চালিয়েছে হ্যাকাররা। ঘটনার পর গ্রাহকদের ডেটা প্রাইভেসি নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তবে তিনটি সংস্থাই তথ্য চুরির অভিযোগ অস্বীকার করেছে ৷ তারা জানিয়েছে, গ্রাহকদের ব্যাঙ্কিং ও পেমেন্ট সংক্রান্ত তথ্য সুরক্ষিত রয়েছে।
গত 19 নভেম্বর সংস্থাগুলি এই সাইবার হামলার কথা স্বীকার করে। এর আগে একটি রাশিয়ান হ্যাকিং গোষ্ঠী দাবি করেছিল, তারা একটি সাব-কন্ট্রাক্টর সংস্থার সিস্টেমে ঢুকে গ্রাহকদের তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে। নিজেদের দাবির প্রমাণ হিসেবে কিছু নথিও প্রকাশ করেছে হ্যাকাররা। তবে কতটা তথ্য ফাঁস হয়েছে, তা এখনও স্বাধীনভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।
JPMorgan Chase-এর গ্রাহকদের কী তথ্য ফাঁস হতে পারে?
JPMorgan Chase জানিয়েছে, তাদের কয়েকটি থার্ড-পার্টি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার উপর সাইবার হামলা চালানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, হ্যাকাররা ওই সংস্থাগুলির কাছে থাকা মার্কেটিং সংক্রান্ত তথ্য অ্যাক্সেস করেছে। এর মধ্যে গ্রাহকদের নাম ও ইমেল অ্যাড্রেস থাকতে পারে।
সংসস্থাটি তাদের X হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে ৷ সেখানে মার্কিন ব্যাঙ্কটি জানিয়েছে, তাদের ব্যাঙ্কিং সিস্টেমে কোনও প্রভাব পড়েছে বলে এখনও প্রমাণ মেলেনি । ব্যাঙ্কের পরিষেবাও স্বাভাবিক রয়েছে।
এছাড়াও ব্যাঙ্কটি স্পষ্ট জানিয়েছে, সম্প্রতি তাদের কম্পিউটার সিস্টেমে যে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তার সঙ্গে এই সাইবার হামলার কোনও সম্পর্ক নেই। গত সপ্তাহে JPMorgan Chase, United Airlines এবং US National Security Agency-র সিস্টেমে পরিষেবা বিভ্রাট হয়েছিল। তবে দুটি ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা।
রাশিয়ার হ্যাকিং গোষ্ঠীর দাবি
n0n নামে একটি হ্যাকিং গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেছে। তারা কয়েকটি নথি প্রকাশ করে সেগুলিকে হামলার প্রমাণ বলে দাবি করেছে। সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা SOCRadar জানিয়েছে, ওই গোষ্ঠীর তরফে তাদের এই হামলার বিষয়ে জানানো হয়েছিল। তবে প্রকাশিত নথিগুলি আসল কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি ।
SOCRadar-এর তথ্য অনুযায়ী, n0n গোষ্ঠী 2026 সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এই ধরনের কাজ করতে শুরু করে । মনে করা হচ্ছে এটি রাশিয়া থেকেই কাজ করে। বিশ্বজুড়ে প্রায় 200টি সংস্থার উপর হামলার দাবি করেছে তারা।
Visa ও Mastercard কী জানিয়েছে?
Visa-ও এই ঘটনার কথা স্বীকার করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, এশিয়া-প্যাসিফিক এলাকায় অবস্থিত তাদের এক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা সাইবার হামলার শিকার হয়েছে। তবে Visa-র নিজস্ব সিস্টেমে কোনও প্রভাব পড়েনি।
সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, গ্রাহকদের কার্ড নম্বর-সহ পেমেন্ট সংক্রান্ত কোনও তথ্য ফাঁস হয়নি। অর্থাৎ, Visa-র পেমেন্ট প্রসেসিং সিস্টেমে কোনও হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটেনি।
Mastercard-ও নিশ্চিত করেছে, এই ঘটনায় তাদের এক পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা জড়িত। তবে বেশি কিছু তথ্য নিতে পারেনি বলে দাবি করা হয়েছে ৷
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