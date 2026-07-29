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গ্রেফতার করা হতে পারে পাভেল ধ্রুভকে ? বন্ধ হতে পারে চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম Telegram ?

কেন হঠাৎ করে এই আশঙ্কা ? কেনই বা গ্রেফতার করা হতে পারে ?

Russia Charges Telegram Founder Pavel Durov With Aiding Terrorism
পাভেল ধ্রুভ (ছবি - AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 5:27 PM IST

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হায়দরাবাদ : টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল ধ্রুভের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে সহায়তার অভিযোগ এনেছে রাশিয়া। দেশটির প্রধান অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা FSB (Federal Security Service) জানিয়েছে, ধ্রুভকে আন্তর্জাতিক ওয়ান্টেড (International Wanted) তালিকায়ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

রাশিয়ায় জন্ম নেওয়া এবং সেখানেই কর্মজীবন শুরু করা পাভেল পরে বিদেশে চলে যান। তাঁর বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ এমন এক সময়ে নেওয়া হল, যখন রাশিয়ায় টেলিগ্রামের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও কড়া করা হচ্ছে। সংবাদসংস্থা AP জানিয়েছে, ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ক্রেমলিন ইন্টারনেটের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরও জোরদার করেছে।

FSB এক বিবৃতিতে অভিযোগ করেছে, টেলিগ্রামে বহু চ্যানেল এবং চ্যাটবট রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে সাইবার প্রতারণার মতো ঘটনা ঘটানো হচ্ছে ৷ সংস্থার দাবি, এর ফলে রাশিয়ায় বহু মানুষ বিপদে পড়ছেন ৷

রাশিয়া প্রশাসনের অভিযোগ, একটি জনপ্রিয় ডেটিং চ্যাটবট ব্যবহার করে ইউক্রেনীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি রুশ নাগরিকদের প্রলুব্ধ করে নাশকতা ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার চেষ্টা করেছে। FSB জানিয়েছে, 2025 সালের জুলাই মাস থেকে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ওই চ্যাটবট ব্যবহারকারী 12 থেকে 22 বছর বয়সী 46 জনকে আটক করা হয়েছে।

পাভেল ধ্রুভ এর আগে জানিয়েছিলেন, রুশ কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি তদন্ত শুরু করেছে। তাঁর অভিযোগ, টেলিগ্রামের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং গোপনীয়তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমনের উদ্দেশ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। রাশিয়ায় দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর আজীবন কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

AP জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমলে রাশিয়া ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণে একাধিক কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম ও এক্স (সাবেক টুইটার)-এর মতো জনপ্রিয় সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ইউটিউবের গতি সীমিত করা হয়েছে, আর সিগন্যাল ও ভাইবারের মতো মেসেজিং অ্যাপ ব্লক করা হয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রামের উপরও বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

একই সঙ্গে রাশিয়া MAX নামে একটি মেসেজিং অ্যাপ ব্যবহার করার জন্য সেখানকার নাগরিকদের উৎসাহ দিচ্ছে। সমালোচকদের আশঙ্কা, এই অ্যাপ নজরদারির কাজে ব্যবহার হতে পারে। প্ল্যাটফর্মটি সরকারি পরিষেবা, পেমেন্ট এবং মেসেজিংকে একসঙ্গে যুক্ত করার দাবি করলেও, ব্যবহারকারীর তথ্যে নজরদারি চালাতে পারবে বলে অভিযোগ ৷ বিশেষজ্ঞদের মতে, এতে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশনও নেই।

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TELEGRAM FOUNDER PAVEL DUROV
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RUSSIA CHARGES PAVEL DUROV

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