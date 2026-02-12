আইন না মেনে ব্যবসা, রাশিয়ায় ব্লক করা হল Whatsapp !

আইন না মেনে ব্যবসা, রাশিয়ায় ব্লক করা হল Whatsapp !
Whatsapp blocks in Russia : রাশিয়ার আইন না মেনে অ্যাপ পরিচালিত করলে চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেওয়া হবে Whatsapp ৷
Published : February 12, 2026 at 1:10 PM IST
ওয়াশিংটন : রাশিয়ায় কি চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp? রাশিয়ান সরকারের তরফে এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, সেখানকার আইন না মেনে অ্যাপ পরিচালিত করলে চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেওয়া হবে Meta র ওই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম ৷
কী ঘটেছে ?
WhatsApp এর তরফে এক্স ( অতীতের টুইটার ) হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে ৷ সেখানে জানানো হয়,রাশিয়ান সরকার চিরদিনের মতো WhatsApp বন্ধ করার চেষ্টা করেছে ৷ পরিবর্তে সেখানকার সরকারি অ্য়াপ ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এক্স পোস্টে তারা লিখেছে, "আজ থেকে WhatsApp পুরোপুরি বন্ধ করার চেষ্টা করেছে রাশিয়ান সরকার ৷ পরিবর্তে সেখানকার সরকারি অ্য়াপ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ যা একটি নজরদারি অ্য়াপ ৷ এর ফলে প্রায় 100 মিলিয়ন ব্যবহারকারী বেসরকারি এবং নিরাপদ কমিউনিকেশন চ্যানেল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ এবং এর ফলে রাশিয়ায় বসবাসকারী সব নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আমরা ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে রাশিয়ান সরকারের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলব ৷"
Today the Russian government attempted to fully block WhatsApp in an effort to drive people to a state-owned surveillance app. Trying to isolate over 100 million users from private and secure communication is a backwards step and can only lead to less safety for people in Russia.…— WhatsApp (@WhatsApp) February 12, 2026
অন্যদিকে সংবাদসংস্থা TASS কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাশিয়ান সরকারের প্রেস সচিব দিমিত্রি পেসকোভ জানিয়েছেন, যদি WhatsApp রাশিয়ান সরকারের সব নির্দেশ মেনে চলে তাহলে ফের অ্য়াপ চালু করা হবে ৷ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, " রাশিয়ান আইন মেনে চলার উপরই পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে ৷ যদি Meta আইন মেনে চলে তাহলে আলোচনার জায়গা থাকবে ৷"
শুধু WhatsApp নয়, অপর একটি মেসেজিং অ্য়াপ টেলিগ্রামকেও পুরপুরি ব্লক করা হয়েছে রাশিয়ায় ৷ টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল ধউরভ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, তাঁদের অ্যাপ টেলিগ্রামও পুরোপুরি ব্লক করা হয়েছে ৷ এতে রাশিয়ানদের নিরাপত্তা বিঘ্ন হবে বলে দাবি তাঁর ৷
কেন অ্যাপ ব্লক করা হচ্ছে ?
WhatsApp এবং Telegram দুটি অ্য়াপই এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড অ্যাপ ৷ অর্থাৎ এই দুটি অ্যাপের মধ্যে চ্যাট ও কলিং লিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে ৷ ফলে থার্ড পার্টি এই নেটওয়ার্ক লেয়ারের মধ্যে ঢুকে নজরদারি চালাতে পারবে না ৷
রাশিয়ান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আইনি নিয়ম মেনে ব্যবসা করছে না ওই দুটি অ্য়াপ ৷ আর সেই কারণে ব্লক করা হয়েছে ৷ যদিও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নজরদারি চালানোর জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷