ETV Bharat / technology

আইন না মেনে ব্যবসা, রাশিয়ায় ব্লক করা হল Whatsapp !

Whatsapp blocks in Russia : রাশিয়ার আইন না মেনে অ্যাপ পরিচালিত করলে চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেওয়া হবে Whatsapp ৷

Russia blocks Whatsapp and telegram
রাশিয়ায় বন্ধ Whatsapp (ছবি - Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 12, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ওয়াশিংটন : রাশিয়ায় কি চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে গেল ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম WhatsApp? রাশিয়ান সরকারের তরফে এমনই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ৷ জানানো হয়েছে, সেখানকার আইন না মেনে অ্যাপ পরিচালিত করলে চিরদিনের মতো বন্ধ করে দেওয়া হবে Meta র ওই ইনস্ট্যান্ট চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম ৷

কী ঘটেছে ?

WhatsApp এর তরফে এক্স ( অতীতের টুইটার ) হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে ৷ সেখানে জানানো হয়,রাশিয়ান সরকার চিরদিনের মতো WhatsApp বন্ধ করার চেষ্টা করেছে ৷ পরিবর্তে সেখানকার সরকারি অ্য়াপ ব্যবহার করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ এক্স পোস্টে তারা লিখেছে, "আজ থেকে WhatsApp পুরোপুরি বন্ধ করার চেষ্টা করেছে রাশিয়ান সরকার ৷ পরিবর্তে সেখানকার সরকারি অ্য়াপ ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে ৷ যা একটি নজরদারি অ্য়াপ ৷ এর ফলে প্রায় 100 মিলিয়ন ব্যবহারকারী বেসরকারি এবং নিরাপদ কমিউনিকেশন চ্যানেল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবেন ৷ এবং এর ফলে রাশিয়ায় বসবাসকারী সব নাগরিকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ আমরা ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে রাশিয়ান সরকারের সমস্ত নির্দেশ মেনে চলব ৷"

অন্যদিকে সংবাদসংস্থা TASS কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে রাশিয়ান সরকারের প্রেস সচিব দিমিত্রি পেসকোভ জানিয়েছেন, যদি WhatsApp রাশিয়ান সরকারের সব নির্দেশ মেনে চলে তাহলে ফের অ্য়াপ চালু করা হবে ৷ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, " রাশিয়ান আইন মেনে চলার উপরই পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে ৷ যদি Meta আইন মেনে চলে তাহলে আলোচনার জায়গা থাকবে ৷"

শুধু WhatsApp নয়, অপর একটি মেসেজিং অ্য়াপ টেলিগ্রামকেও পুরপুরি ব্লক করা হয়েছে রাশিয়ায় ৷ টেলিগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা পাভেল ধউরভ এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, তাঁদের অ্যাপ টেলিগ্রামও পুরোপুরি ব্লক করা হয়েছে ৷ এতে রাশিয়ানদের নিরাপত্তা বিঘ্ন হবে বলে দাবি তাঁর ৷

কেন অ্যাপ ব্লক করা হচ্ছে ?

WhatsApp এবং Telegram দুটি অ্য়াপই এন্ড টু এন্ড এনক্রিপটেড অ্যাপ ৷ অর্থাৎ এই দুটি অ্যাপের মধ্যে চ্যাট ও কলিং লিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে ৷ ফলে থার্ড পার্টি এই নেটওয়ার্ক লেয়ারের মধ্যে ঢুকে নজরদারি চালাতে পারবে না ৷

রাশিয়ান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, আইনি নিয়ম মেনে ব্যবসা করছে না ওই দুটি অ্য়াপ ৷ আর সেই কারণে ব্লক করা হয়েছে ৷ যদিও বিশেষজ্ঞদের ধারণা, নজরদারি চালানোর জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে ৷

Read More - নিজের AI ক্যারেক্টার তৈরির সুবিধা Instagram-এ ! নতুন ফিচার চালু হবে কবে ?

TAGGED:

WHATSAPP
WHATSAPP BLOCKS IN RUSSIA
TELEGRAM
RUSSIA BLOCKS WHATSAPP AND TELEGRAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.